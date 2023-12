Der inhaftierte russische Oppositionsführer Nawalny ist nach einer "anstrengenden" 20-tägigen Verlegung aus dem Gefängnis "erleichtert

Nawalny, ein entschiedener Kreml-Kritiker, teilte am Dienstag über seine Helfer in den sozialen Medien eine Botschaft, in der er seine "Erleichterung" zum Ausdruck brachte, nachdem er einen 20-tägigen Gefängnistransport über Tausende von Kilometern überlebt hatte.

"Sie haben mich am Samstagabend hierher gebracht. Und ich wurde mit einer solchen Vorsicht und auf einer so seltsamen Route transportiert (Wladimir - Moskau - Tscheljabinsk - Jekaterinburg - Kirow - Vorkuta - Kharp), dass ich nicht erwartet habe, dass mich jemand vor Mitte Januar hier finden würde", schrieb Navalny auf X, früher Twitter.

"Die 20 Tage meines Transports waren ziemlich anstrengend, aber ich bin immer noch gut gelaunt, wie es sich für einen Weihnachtsmann gehört", sagte er und fügte hinzu, dass es ihm gut geht und er "total erleichtert" ist, dass er die Reise endlich beendet hat.

Nach Berechnungen von CNN legte Nawalny in den 20 Tagen seiner Reise mehr als 3.700 Meilen (etwa 6.000 Kilometer) zurück, was einem Durchschnitt von 185 Meilen pro Tag entspricht.

Nawalny war in einer Strafkolonie etwa 150 Meilen östlich von Moskau inhaftiert - bis seine Anwälte am 11. Dezember bekannt gaben, dass sie den Kontakt zu ihm verloren hatten. Es folgte eine intensive Suchaktion, und am Montag wurde bekannt gegeben, dass Navalny in der Gefängniskolonie IK-3 im Dorf Kharp, etwa 40 Meilen nördlich des Polarkreises in der Autonomen Region der Jamal-Nenzen, gefunden wurde.

Sein Verschwinden löste sofortige Besorgnis um sein Wohlergehen aus und kam nur wenige Tage, nachdem der russische Präsident Wladimir Putin angekündigt hatte, dass er im März nächsten Jahres zur Wiederwahl antreten werde.

Putin regiert Russland de facto seit dem Jahr 2000 und wurde mit jedem Jahrzehnt immer autokratischer. Oppositionelle wie Nawalny wurden regelmäßig inhaftiert, zum Schweigen gebracht oder ins Exil geflüchtet.

Nawalny ist der bekannteste Oppositionspolitiker in Russland. Während der gesamten Regierungszeit Putins hat Nawalny seinen Blog und die sozialen Medien genutzt, um angebliche Korruption im Kreml und in russischen Wirtschaftskreisen aufzudecken und regierungskritische Straßenproteste zu organisieren.

Sogar hinter Gittern hat er auf seinen Instagram- und Twitter-Konten seine Angriffe auf Putin mit Nachrichten fortgesetzt, die über sein Team übermittelt wurden.

In seinen letzten Beiträgen erklärte Nawalny, er habe sich mit seinem Anwalt getroffen, dankte seinen Anhängern für ihre Besorgnis und sagte, es gehe ihm gut.

Seine Sprecherin, Kira Yarmysh, erklärte am Dienstag gegenüber CNN, dass Nawalnys Gesundheitszustand nicht schlechter sei als vor seiner Versetzung, obwohl der Prozess "körperlich sehr anstrengend" gewesen sei.

Nawalnys Beiträge vom Dienstag deuten darauf hin, dass er weiterhin in Einzelhaft sitzt, obwohl er sagte, er sei in einem Hof spazieren gegangen.

"Ich sah einen Konvoi, nicht wie in Zentralrussland, sondern wie in den Filmen - mit Maschinengewehren, warmen Handschuhen und Filzstiefeln. Und mit denselben schönen, flauschigen Schäferhunden", schrieb er auf X. "Nochmals vielen Dank an alle für eure Unterstützung. Und frohe Feiertage!"

Nawalny wurde im August zu 19 Jahren Gefängnis verurteilt, nachdem er der Gründung einer extremistischen Gemeinschaft, der Finanzierung extremistischer Aktivitäten und zahlreicher anderer Straftaten für schuldig befunden worden war. Er verbüßte bereits eine Haftstrafe von 11,5 Jahren in einem Hochsicherheitsgefängnis wegen Betrugs und anderer Vorwürfe, die er bestreitet.

Nawalny-Anhänger behaupten, seine Verhaftung und Inhaftierung seien ein politisch motivierter Versuch, seine Kritik an Putin zu unterdrücken.

