Der chinesische Elektroautohersteller BYD kündigt den Bau einer Fabrik in Ungarn an

Der chinesische Elektroautohersteller BYD hat Pläne zum Bau einer Fabrik in Ungarn angekündigt. BYD (Build Your Dreams) wird in Szeged seine erste europäische Fabrik bauen, gab das Unternehmen am Freitag bekannt. Dies sei „ein wichtiger Schritt auf dem Weg zur grünen Mobilität in Europa.“ Das...