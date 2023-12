Demonstranten versuchen, das Belgrader Rathaus zu stürmen, um gegen "gestohlene" serbische Wahlen zu protestieren

Die Demonstranten versuchten, sich Zugang zur Stadtverordnetenversammlung in Belgrad zu verschaffen, indem sie mit Fahnenstangen und Steinen die Fenster des Gebäudes einschlugen, wurden aber von der Polizei mit Schutzschilden und Tränengas zurückgedrängt, wie der serbische CNN-Ableger N1 berichtete.

Nach Angaben von N1 wurden am Sonntag mindestens 35 Personen festgenommen, was den sechsten Tag der Proteste in Folge seit den Parlaments- und Kommunalwahlen darstellte.

Die regierende Serbische Fortschrittspartei (SNS) erhielt 47 % der Stimmen, nachdem Präsident Aleksandar Vucic eine vorgezogene Wahl ausgerufen hatte. Damit festigte er seine jahrzehntelange Machtposition in dem Balkanland, das die Mitgliedschaft in der Europäischen Union anstrebt, aber weiterhin enge Beziehungen zu Russland unterhält.

Eine internationale Beobachtermission erklärte, die Wahlen seien unter "ungerechten Bedingungen" abgehalten worden. Als Gründe nannte sie die Voreingenommenheit der Medien, Vucics unzulässigen Einfluss und "Einschüchterung und Druck auf die Wähler, einschließlich Fällen von Stimmenkauf".

Mitglieder der Mitte-Links-Koalition "Serbien gegen Gewalt" - einer im Entstehen begriffenen Oppositionsbewegung, die nach monatelangen Protesten gegen die Regierung in diesem Sommer gegründet wurde - nahmen an den Protesten am Sonntag teil und beschuldigten Vucic des Wahldiebstahls.

"Vucic, Sie haben nicht nur eine, sondern Tausende und Abertausende von Stimmen gestohlen", sagte Marinika Tepic, die sich seit den Wahlen im Hungerstreik befindet, bei dem Protest. Sie forderte die Annullierung der Wahl.

Srdjan Milivojevic, ebenfalls Mitglied der Oppositionskoalition, nannte Vucic einen "Dieb, wie ihn die Welt noch nie gesehen hat". Er wurde gesehen, wie er versuchte, die Tür des Rathauses zu öffnen, konnte aber nicht eintreten.

"Vucic, geh weg", skandierte die Menge vor dem Gebäude.

Als Reaktion auf die Proteste sagte Vucic am Sonntagabend in einer Ansprache an die Nation, die Serben sollten sich keine Sorgen machen, "weil es keine Revolution gibt".

"Sie werden damit nichts erreichen, und wir sollten versuchen, keinen der zufälligen Demonstranten zu verletzen, indem wir milde und friedlich reagieren", sagte Vucic laut Radio Television of Serbia.

Die Proteste finden zu einem Zeitpunkt statt, zu dem die Regierung Vucic unter zunehmenden internationalen Druck gerät, Berichte über Unregelmäßigkeiten bei der Wahl in der vergangenen Woche zu untersuchen.

Das OSZE-Büro für demokratische Institutionen und Menschenrechte (BDIMR) erklärte, der Wahltag sei durch zahlreiche Verfahrensmängel gekennzeichnet" gewesen. Das deutsche Auswärtige Amt bezeichnete die Ergebnisse als "inakzeptabel für ein Land mit EU-Kandidatenstatus".

Die CRTA-Wahlbeobachtungsmission, eine unabhängige Organisation mit Sitz in Belgrad, berichtete, dass die "Wählermigration" - bei der Menschen "aus anderen Regionen Serbiens und aus dem Ausland" transportiert wurden, um in bestimmten Gemeinden zu wählen - "möglicherweise in großem Umfang genutzt wurde, um die Ergebnisse der Kommunalwahlen zu beeinflussen".

Andreas Schieder, ein österreichisches Mitglied des Europäischen Parlaments, sagte: "Die Nachrichten über Busse mit Nicht-Einwohnern, die zur Wahl in Belgrad kommen, sind schockierend. Stimmendiebstahl, Bestechung und Korruption dürfen in einer demokratischen Welt nicht zugelassen werden."

Studentengruppen in Belgrad kündigten für Montag eine sechsstündige Verkehrsblockade in zwei Teilen der Stadt an, da sie weiterhin die Annullierung der Wahlen fordern.

Quelle: edition.cnn.com