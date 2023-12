Chinesischer Schachmeister verliert Sieg wegen "schlechten Benehmens" nach Turnier, bestreitet aber Betrug

Yan Chenglong, ein 48-jähriger Amateur aus der zentralchinesischen Provinz Henan, siegte am 17. Dezember beim Finale des Chess King Turniers in der Inselprovinz Hainan und gewann laut der staatlichen Boulevardzeitung Global Times 100.000 Yuan (etwa 13.988 Dollar) .

Nach einer Untersuchung des chinesischen Xiangqi-Verbandes (CXA) wegen "schlechten Benehmens" in seinem Hotel nach dem Turnier musste er das Preisgeld zusammen mit seinem Sieg einbüßen, teilte die Gruppe am Montag in einer Erklärung mit.

Der Verband erklärte, Yan habe nach ein paar Drinks in die Badewanne seines Hotels gekotzt und die Möbel in seinem Zimmer mutwillig zerstört. Yan habe "gegen die öffentliche Ordnung und die guten Sitten verstoßen" und werde für ein Jahr von allen Xiangqi-Turnieren ausgeschlossen.

Nach dem Turnier wurden in den streng kontrollierten sozialen Medien Chinas Behauptungen laut, Yan habe möglicherweise mit einem vibrierenden Sexspielzeug betrogen, um mit anderen zu kommunizieren - eine Anschuldigung, über die mehrere chinesische Staatsmedien berichteten.

Yan hat diese Anschuldigungen jedoch energisch zurückgewiesen.

In einem Interview mit der staatlichen Zeitschrift China Newsweek sagte Yan, er habe gegen die Entscheidung des Verbandes, ihn für den Vorfall im Hotel zu bestrafen, Protest eingelegt. Er versprach außerdem, gegen die seiner Meinung nach "verleumderischen Kommentare" von Online-Bloggern gerichtlich vorzugehen.

In ihrer Erklärung, in der sie bekannt gab, dass Yan der Sieg aberkannt wurde, erklärte die CXA, dass sie "aus den vorliegenden Informationen nicht schließen kann", ob Yan ein Sexspielzeug benutzt hat, um zu betrügen, "wie in den Medien spekuliert wurde".

In seinem Interview mit China Newsweek sagte Yan, dass er sich nach dem Turnier "unwohl" gefühlt habe und dass er versucht habe, die Badewanne zu säubern, aber in Eile gegangen sei, um einen Flug zu erreichen.

"Ich entschuldige mich bei der gesamten Gesellschaft für mein schlechtes Verhalten", sagte er in dem Telefoninterview. CNN war nicht in der Lage, Yan für eine Stellungnahme zu erreichen.

Nach Angaben der Global Times gewann Yan zuvor die Meisterschaft der Männer in einem offenen Turnier bei den Nationalen Spielen 2021 in China und spielt seit mehreren Jahrzehnten.

Laut dem offiziellen WeChat-Account der CXA versammelten sich Anfang des Monats Teilnehmer aus dem ganzen Land, die aus "einfachen Verhältnissen" stammten, in Hainan, um an dem Turnier teilzunehmen. Xiangqi ist im ganzen Land und in der chinesischen Diaspora sehr beliebt.

Es ist nicht das erste Mal, dass in der Welt der Brettspiele, bei denen viel auf dem Spiel steht, der Vorwurf des Betrugs mit Sexspielzeug erhoben wird.

Die Nachricht von Yans Suspendierung kam nur wenige Tage nach dem Abschluss einer Untersuchung eines anderen Betrugsskandals, in den der fünfmalige Schachweltmeister Magnus Carlsen und der US-Großmeister Hans Niemann verwickelt waren.

Carlsen beschuldigte seinen Gegner Niemann des Betrugs, nachdem Niemann den Sinquefield Cup 2022 in St. Louis gewonnen hatte.

Obwohl Carlsen keine Einzelheiten darüber nannte, was er Niemann während ihrer Partie am Brett vorwarf, gab es in den sozialen Medien zahlreiche Anschuldigungen, dass Niemann vibrierende Sexspielzeuge benutzte, um Signale zu empfangen, die ihm die richtigen Züge vorgaben.

Niemann wies diese Vorwürfe "kategorisch" zurück. Der Weltverband des Sports kam schließlich am 15. Dezember zu dem Schluss, dass Niemann in der Partie am Brett gegen Carlsen zwar nicht betrogen hat, wohl aber in bis zu 55 Online-Partien.

Lesen Sie auch:

Quelle: edition.cnn.com