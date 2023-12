Chinesische Ermittlungen gegen taiwanesische Top-Rockband sind politisch motiviert, behaupten taiwanesische Geheimdienstmitarbeiter

Mayday, eine der bekanntesten Rockgruppen im chinesischsprachigen Raum, wird seit Anfang Dezember in China von offizieller Seite untersucht, weil sie bei ihren jüngsten Konzerten in Shanghai angeblich lippensynchron gespielt haben. Das Label der Band hat die Vorwürfe wiederholt bestritten.

In einem kürzlich abgehaltenen Briefing zu Sicherheitsfragen behaupteten zwei taiwanesische Geheimdienstmitarbeiter, dass chinesische Behörden Mayday monatelang unter Druck gesetzt hätten, öffentlich zu erklären, dass sowohl China als auch Taiwan zu demselben Land gehören. Die wiederholten Aufforderungen fielen mit dem Beginn der China-Tournee der Band im Mai zusammen, behaupteten die taiwanesischen Beamten, die aus Sicherheitsgründen nicht genannt werden wollten.

"Sie wurden gedrängt, ihre (politische) Haltung bei Gesprächen mit Fans und öffentlichen Interviews zu erklären", so die Beamten bei der Pressekonferenz, an der auch CNN teilnahm. Die Einschätzung basiere auf Informationen, die von Taiwans Sicherheitsbehörden in China gesammelt worden seien, fügten sie hinzu.

Die taiwanesischen Beamten behaupteten, dass die mächtige Propagandaabteilung der Kommunistischen Partei Chinas, als Mayday sich weigerte, sich zu fügen, sich mit den staatlichen Medien abstimmte, um weitreichende öffentliche Diskussionen über angebliches Lippensynchronisieren bei ihren Konzerten zu erzeugen, um sie unter Druck zu setzen.

"Wir haben beschlossen, den Vorfall öffentlich zu machen, weil es das erste Mal ist, dass sie (taiwanesische Künstler) in einem solch beispiellosen Ausmaß verfolgt werden", so die Beamten.

Die taiwanesischen Beamten sagten, sie vermuteten, dass die chinesischen Ermittlungen gegen Mayday mit den Präsidentschaftswahlen in Taiwan im Januar zusammenhängen könnten. Taiwan hat Peking zuvor beschuldigt, eine Reihe von Desinformationen sowie militärische und wirtschaftliche Operationen einzusetzen, um das Rennen zu beeinflussen.

Die Spannungen über die Taiwanstraße hinweg haben in den letzten Jahren zugenommen. Die regierende Kommunistische Partei Chinas hat den militärischen und politischen Druck auf Taiwan erhöht, wo die unterschiedlichen Ansichten der Parteien über die Beziehungen zu China die Wahlen oft zu einem Lackmustest für die öffentliche Stimmung gegenüber Peking machen. Die derzeitige Regierungspartei Taiwans wird von Pekings Führung verabscheut.

CNN war nicht in der Lage, die Einschätzungen der taiwanesischen Geheimdienste unabhängig zu überprüfen.

Aber drei Quellen, die mit Taiwans Popmusikszene vertraut sind, sagten, es sei nicht ungewöhnlich, dass taiwanesische Künstler politische Restriktionen in Kauf nehmen, wenn sie im Gegenzug die Erlaubnis erhalten, in Festlandchina aufzutreten, das aufgrund seiner riesigen Bevölkerung ein äußerst lukrativer Markt ist.

CNN hat die Abteilung für Öffentlichkeitsarbeit der Kommunistischen Partei Chinas und die chinesische Cyberspace-Verwaltung um eine Stellungnahme gebeten.

Die Anschuldigungen

Einige Künstler aus Taiwan sind in China auf Schwierigkeiten gestoßen, weil sie sich offen über die selbstverwaltete Insel geäußert haben, die Peking als sein eigenes Territorium betrachtet, obwohl es sie nie kontrolliert hat.

Mayday, die manchmal als die "asiatischen Beatles" bezeichnet werden, haben sich jedoch weitgehend aus der Politik herausgehalten und erfreuen sich bei den Fans auf dem chinesischen Festland großer Beliebtheit.

Die Anschuldigungen wegen Lippensynchronisation konzentrierten sich auf die jüngsten Auftritte von Mayday in Shanghai, wo sie Mitte November acht Mal an zehn Tagen vor insgesamt mehr als 360 000 Zuschauern auftraten.

Die Kontroverse begann Ende November, als ein Musik-Vlogger auf Bilibili, einer der größten chinesischen Video-Sharing-Plattformen, ein Video veröffentlichte, in dem er mit Hilfe einer Computersoftware den Gesang von 12 Liedern analysierte, die ein Fan bei einem Konzert von Mayday am 16. November in Shanghai live aufgenommen hatte.

Der Vlogger behauptete, seine Analyse habe ergeben, dass der Leadsänger der Band, Ashin, bei mindestens fünf Liedern während des dreistündigen Konzerts lippensynchron gesungen habe, wobei der Gesang des Sängers bei diesen Nummern genau gestimmt habe, während er bei den anderen Liedern drastisch in der Tonlage abdriftete.

Die Behauptungen des Vloggers wurden auf der Social-Media-Plattform Weibo schnell zum Top-Thema und erreichten Hunderte von Millionen von Aufrufen.

Das Shanghaier Kultur- und Tourismusbüro, eine Abteilung der Stadtregierung, die für kommerzielle Aufführungen zuständig ist, kündigte am 3. Dezember eine Untersuchung an, über die die großen chinesischen Staatsmedien ausführlich berichteten.

In einer Erklärung Anfang des Monats wies Maydays Plattenfirma B'in Music die Lippensynchronisationsvorwürfe als "böswillige Angriffe, Gerüchte und Verleumdungen" zurück und erklärte, sie hätten das Image der Band ernsthaft beschädigt.

Die Plattenfirma hat auf CNN-Anfragen zu Taiwans nachrichtendienstlichen Einschätzungen nicht geantwortet.

CNN hat auch das chinesische Büro für Taiwan-Angelegenheiten und den Musik-Vlogger auf Bilibili um eine Stellungnahme gebeten.

Am Montag erklärte das Shanghaier Büro für Kultur und Tourismus, dass die Ermittlungen noch andauern, wie chinesische Medien berichteten.

Verschiebung der roten Linien

Taiwanesische Künstler sind schon früher in Schwierigkeiten geraten, weil sie bei ihren Auftritten in China politische Grenzen überschritten haben, selbst mit scheinbar harmlosen Kommentaren.

Im August sah sich eine taiwanesische Indie-Band mit heftigen Reaktionen kon frontiert, nachdem sie einem Publikum in Schanghai gesagt hatte, sie sei hocherfreut, zum ersten Mal in China aufzutreten - ein Versprecher, der den Eindruck erweckte, Taiwan sei nicht Teil des Landes. Sie entschuldigten sich daraufhin und boten Rückerstattungen an.

Im Jahr 2000 wurde die beliebte taiwanesische Sängerin A-mei mit einem einjährigen Verbot belegt, nachdem sie bei der Amtseinführung des ehemaligen Präsidenten Chen Shui-bian die taiwanesische Hymne gesungen hatte. Chen vertrat die Demokratische Fortschrittspartei, die in Peking wegen ihrer Unabhängigkeitsbestrebungen geächtet ist.

"Viele taiwanesische Künstler müssen sich der Selbstzensur unterwerfen", sagte ein altgedienter taiwanesischer Musikproduzent, der seinen Namen nicht nennen wollte, weil er noch in der Branche tätig ist.

"Sie dürfen oft nichts sagen, was mit der Politik Taiwans zu tun hat, sonst könnten sie leicht ihre Auftrittsmöglichkeit [in China] verlieren.

Der Produzent merkte auch an, dass es ungewöhnlich sei, dass Vorwürfe wegen Lippensynchronisation in China große Schlagzeilen machten.

"Es gibt jedes Jahr so viele ähnliche Anschuldigungen gegen verschiedene Künstler, und es ist wirklich ungewöhnlich, dass es so hochkocht", sagten sie.

Lin Chen-yu, ein Dozent an der Universität Cardiff, der sich auf die chinesische Zensur taiwanesischer Musik spezialisiert hat, sagte, der Druck auf taiwanesische Künstler habe in den letzten Jahren zugenommen.

Während es früher ausreichte, keine pro-taiwanesischen Äußerungen zu machen, sehen sich taiwanesische Künstler zunehmend dem Druck der chinesischen Behörden ausgesetzt, ihre Unterstützung für das "Mutterland" zu erklären, so Lin.

In den letzten Jahren haben einige taiwanesische Künstler in den sozialen Medien gepostet, um den chinesischen Nationalfeiertag zu feiern, während sie zu Taiwans eigenem Nationalfeiertag schwiegen, sagte sie.

"Der Druck ist besonders groß für Megastars", fügte sie hinzu.

Quelle: edition.cnn.com