China warnt "Militärfans", dass ihnen Gefängnis droht, wenn sie Fotos online stellen

Das Posten von Fotos von Militärschiffen oder -flugzeugen, die von außerhalb von PLA-Einrichtungen oder von kommerziellen Flügen in der Nähe sensibler Gebiete aufgenommen wurden, ist in den letzten Jahren zu einem alltäglichen Anblick geworden, da China seine Streitkräfte schnell modernisiert hat. Und "Militärfans" haben das Wort auf Social-Media-Seiten wie Weibo mit Hunderten von Millionen aktiven Nutzern an die breite Bevölkerung weitergegeben.

Aber jetzt nicht mehr.

In einem WeChat-Post vom Samstag mit dem Titel: "Das ist ein cooles Hobby, aber man muss sehr vorsichtig sein", erklärte das Ministerium für Staatssicherheit: "Einige einzelne Militärenthusiasten gefährden ernsthaft die nationale militärische Sicherheit, indem sie sich illegal Informationen über die nationale Verteidigung beschaffen und diese im Internet verbreiten."

"Sie konzentrieren sich auf Militärflughäfen, Häfen, nationale Verteidigungs- und militärische Industrieanlagen, fahren zu oder nehmen Fähren oder Flugzeuge, die an bestimmten Routen vorbeifahren, und fotografieren heimlich mit Teleobjektiven oder Drohnen", heißt es in der Mitteilung der hochgeheimen zivilen Spionagebehörde.

Wiederholte Verstöße könnten mit bis zu sieben Jahren Gefängnis bestraft werden, während "Erst- oder Gelegenheitstäter" nur eine Verwarnung erhalten könnten, so die Behörde, die für den Nachrichtendienst und die Spionageabwehr sowohl in China als auch im Ausland zuständig ist.

Die Warnung kommt in einer Zeit, in der sich die chinesische Führung zunehmend darauf konzentriert, die nationale Sicherheit in einer Reihe von Sektoren zu gewährleisten, insbesondere angesichts der zunehmenden Spannungen mit den Vereinigten Staaten.

So hat die Behörde erst Anfang des Jahres einen eigenen Social-Media-Account eingerichtet, um die Bürger vor den Risiken zu warnen, die mit der Preisgabe chinesischer Geheimnisse an die Außenwelt verbunden sind, und sie aufzufordern, sich dem Kampf gegen Spionage anzuschließen.

Der Fall der Fluggesellschaft

Laut dem Posting der Spionagebehörde vom Samstag können online veröffentlichte Bilder den Baufortschritt von Kriegsschiffen oder Flugzeugen zeigen und auch operative und technische Details chinesischer Militärtechnik offenlegen. In dem Beitrag wurden insbesondere Flugzeugträger als ein Bereich genannt, in dem die Sicherheit gefährdet sein könnte.

Chinas neuester Flugzeugträger, die Fujian, ist ein häufiges Ziel von Amateurspottern, da er in einer Werft in Shanghai ausgerüstet wird. Die Jiangnan-Werft, in der die Arbeiten durchgeführt werden, liegt in der Nähe der Flugrouten des internationalen Flughafens Pudong Shanghai.

Im November berichtete die in Paris ansässige Verteidigungsnachrichtenseite Naval News, dass die Fujian mit der Erprobung ihres fortschrittlichen elektromagnetischen Katapultsystems begonnen habe, und stützte sich dabei auf Videos, die auf Weibo gepostet wurden und offenbar von einem Passagierflugzeug aus Pudong aufgenommen wurden.

"Aus Passagierflugzeugen aufgenommene Bilder sind zu einer gängigen Quelle geworden, um den Fortschritt mehrerer großer (PLA-Marine-)Programme zu verfolgen", berichtete Naval News.

Die Fujian ist zweifellos ein bedeutendes Programm der PLA Navy. Das 80.000-Tonnen-Kriegsschiff, das größte Militärschiff, das je in China gebaut wurde, gilt als Konkurrent für die neuesten Flugzeugträger der Gerald-R.-Ford-Klasse der US-Marine, die als einer der wenigen anderen Flugzeugträger elektromagnetische Katapulte zum Starten von Flugzeugen einsetzt.

Die Fotos des mutmaßlichen Katapulttests vermittelten westlichen Analysten einen Eindruck davon, wie die PLA Navy bei der Vorbereitung des Trägers auf die Inbetriebnahme und den aktiven Dienst vorankommt.

Und diese Bilder sind nicht die ersten von der Fujian, die ihren Weg ins Internet gefunden haben.

Im April 2023 enthüllte der staatliche Sender CCTV in einem Nachrichtenbericht, dass Herr Luo, ein "ziemlich renommierter" Militärenthusiast, im November 2021 zu einem Jahr Gefängnis verurteilt wurde, nachdem er vom nationalen Sicherheitsbüro in Shanghai verhaftet worden war, weil er den Flugzeugträger Fujian fotografiert hatte.

Dem Bericht zufolge hatte Luo eine Drohne benutzt, die hochauflösende Fotos aus großer Entfernung aufnehmen konnte.

Wie die USA mit Bildern umgehen

Nicht nur China ist besorgt darüber, was Amateur-Militärbeobachter tun könnten, die sensible Informationen preisgeben könnten.

Das US-Gesetz sieht vor, dass der Präsident bestimmte Militäreinrichtungen und -ausrüstungen als für Bildermacher tabu bezeichnen kann.

"Es ist ungesetzlich, Fotografien, Skizzen, Bilder, Zeichnungen, Karten oder grafische Darstellungen von solchen wichtigen militärischen und maritimen Einrichtungen oder Ausrüstungen anzufertigen", es sei denn, man hat vorher eine entsprechende Genehmigung eingeholt, heißt es im US-Gesetzbuch. Zuwiderhandelnde können mit bis zu einem Jahr Gefängnis bestraft werden.

Natürlich können Militärs manchmal Open-Source-Informationen zu ihrem Vorteil nutzen, sagte Carl Schuster, ein ehemaliger Direktor des Joint Intelligence Center des US Pacific Command.

Nachdem im September Fotos eines mutmaßlichen Modells von Chinas Tarnkappen-Kampfjet der nächsten Generation im Internet aufgetaucht waren, erklärte Schuster gegenüber CNN: "Angesichts des Standorts des Flugzeugträgers und der Wahrscheinlichkeit, dass Deckoperationen fotografiert oder gefilmt werden, könnte es für die PLA [Marine] von Nutzen sein, Spekulationen über das künftige Luftgeschwader der Fujian anzustacheln", nur um den Gegnern etwas zu denken zu geben.

Quelle: edition.cnn.com