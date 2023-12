William J. Barber II

Bürgerrechtsführer: Warum ich "Die Farbe Lila" nicht mit meiner Mutter sehen konnte

Unser Ausflug ins Kino war auch ein Geschenk für mich. Ich weiß nicht, wie viele Jahre ich noch mit meiner Mutter verbringen werde. Diese Zeit ist kostbar, und ich war dankbar, wieder zu Hause im östlichen North Carolina zu sein, um diesen Film gemeinsam mit ihr zu genießen. Leider wurden unsere Pläne durchkreuzt, als der Manager des örtlichen AMC-Kinos lieber die Polizei rief, als sich um meine Behinderung zu kümmern.

Seit mehr als 30 Jahren leide ich an einer Form von Arthritis, die sich Spondylitis ankylosans nennt. Ich gehe mit zwei Blindenstöcken und bin darauf angewiesen, dass ein Assistent einen hohen Stuhl mit mir trägt, weil meine Hüfte verschmolzen ist und ich mich nicht bücken kann, um in einem niedrigen Stuhl zu sitzen.

Als ich als junger Mann durch diese Krankheit behindert wurde, kämpfte ich mit einer schweren Depression. Ich befürchtete, dass ich den Rest meines Lebens in einem Pflegeheim verbringen müsste. Aber meine Mutter, eine Pianistin, kam ins Krankenhaus und spielte Hymnen, während ein Team von Ärzten, Therapeuten, Schwimmtrainern und Gebetskämpfern zusammenkam, um mir zu helfen, zu erkennen, dass ich, obwohl mein Körper kaputt war, eine neue Art lernen konnte, mich in der Welt zu bewegen.

Wenn ich zurückblicke, verstehe ich jetzt, dass mein öffentliches Wirken von einer Achtsamkeit gegenüber den Schwachen geprägt ist, die ich vielleicht nie zu schätzen gelernt hätte, wenn ich nicht selbst verletzlich geworden wäre.

Heute unterrichte ich an der Yale Divinity School Studenten, die sich auf ihren Dienst vorbereiten. Ich sage ihnen, dass sie hart arbeiten müssen, um die Bibel, die Theologie, die Geschichte und die pastorale Praxis zu verstehen, wenn sie den Dienst Jesu übernehmen wollen; aber ich lehre sie auch, dass es keinen Weg gibt, Jesus nachzufolgen, ohne zu lernen, auf die Menschen zu achten, die in der Gesellschaft zerbrochen und verletzlich sind. "Was ihr dem Geringsten getan habt", sagt Jesus im Matthäus-Evangelium, "das habt ihr mir getan". Wenn das Ebenbild Gottes in jedem Menschen steckt, lehrt die Theologie, dass wir etwas von der Wahrheit über Gott verpassen, wenn ein Mensch ausgeschlossen wird.

Dies ist nicht nur ein christlicher Wert, sondern auch ein Grundprinzip des amerikanischen Demokratieexperiments. Die Versprechen von Freiheit und Gleichheit beruhen auf der gemeinsamen Verpflichtung, jeder Stimme Gehör zu verschaffen - eine demokratische Praxis, die Vorkehrungen für Menschen mit Behinderungen erfordert.

Obwohl es Jahrhunderte dauerte, bis das Gesetz für Menschen mit Behinderungen (Americans with Disabilities Act, ADA) in Kraft trat, baute es auf der Bestimmung des 14. Zusatzartikels zum gleichen Schutz vor dem Gesetz auf, um unter Titel III allen Menschen öffentliche Einrichtungen zu garantieren. Die Vereinigten Staaten machen diese Zugeständnisse nicht nur als Zugeständnis an die Forderungen derjenigen, die protestieren. Wir verpflichten uns als Volk dazu, weil wir glauben, dass wir mit den Beiträgen derjenigen, die sonst ausgeschlossen wären, besser dastehen.

Als die Managerin des AMC-Kinos mir sagte, ich könne den Stuhl, der mir die Teilnahme am öffentlichen Leben ermöglicht, nicht benutzen, weil er kein Rollstuhl sei, habe ich sie nicht einfach herausgefordert, weil ich mit meiner Mutter einen Film sehen wollte. Ich habe sie herausgefordert, weil ich weiß, dass ich denselben Stuhl in Hörsäle und auf Kanzeln im ganzen Land getragen habe, zu Sitzungen im Weißen Haus und auf dem Capitol Hill. Wenn ich nicht in meinem Stuhl in einem Kino in Greenville, North Carolina, sitzen kann, dann weiß ich, dass es Tausende von anderen Menschen gibt, die von öffentlichen Räumen in diesem Land ausgeschlossen werden. Und ich weiß auch, wie sich das anfühlt - nicht mit meiner Familie einen Ausflug machen oder an einer Sitzung teilnehmen zu können, weil ein Raum nicht zugänglich ist.

Deshalb konnte ich auch nicht einfach gehen, als mir der Manager eines Theaters mitteilte, dass er meiner Behinderung nicht gerecht werden könne. Ich war froh, als ich vom CEO von AMC, Adam Aron, hörte, der sich im Namen des Unternehmens entschuldigte und Pläne für eine Reise nach North Carolina gemacht hat, um sich mit mir zu treffen.

Ich bin enttäuscht, dass meine Mutter und ich "Die Farbe Lila" nicht gemeinsam genießen konnten, aber ich glaube auch, dass Demokratie von der Verpflichtung abhängt, gemeinsam voranzukommen. Ich möchte nicht, dass es in dieser Geschichte um den Fehler eines Managers oder meine Enttäuschung geht. Ich möchte, dass es um uns alle geht, um die Einsicht, wie wichtig es ist, Menschen einzubeziehen, die ohne besondere Vorkehrungen nicht in der Lage wären, an öffentlichen Aktivitäten teilzunehmen. Ich wünsche mir neue Richtlinien, Schulungen und ein erneuertes unternehmerisches Engagement, so dass jeder Amerikaner, der AMC" sieht, weiß, dass es für Accommodates Me with Courtesy" steht.

Nachdem wir das Kino verlassen hatten, sagte meine Mutter zu mir: "Ich verstehe nicht, warum die Leute nicht einfach anständig sein können?" Ich schäme mich nicht für meine Behinderung, aber ich schäme mich dafür, dass in einer Zeit, in der wir mit Krieg, Armut und einer Vielzahl von realen Herausforderungen in dieser Welt konfrontiert sind, jemand seine Macht dazu nutzt, einem behinderten Menschen eine angemessene Unterkunft zu verweigern.

Manchen fällt es leicht, angesichts solcher Unmenschlichkeit zu verzweifeln und zu beklagen, dass Amerikas Experiment einer multiethnischen Demokratie aus den Fugen zu geraten scheint. Aber immer, wenn ich verzweifelt bin, denke ich an das Krankenhausbett zurück, in dem ich mich so allein und hoffnungslos fühlte, und ich erinnere mich an das, was ich aus meiner eigenen Erfahrung gelernt habe: Wenn wir uns alle zusammentun, gibt es eine Macht, die größer ist, als jeder von uns sich vorstellen kann, und die einen Weg aus der Unmöglichkeit machen kann. Das gilt nicht nur für unser persönliches Leben, sondern ist auch die gute Nachricht, die wir in unserer Politik brauchen. Wenn die Zerbrochenen und Ausgestoßenen zusammenkommen und darauf bestehen, gehört zu werden, gibt es die Kraft, trockene Knochen wiederzubeleben und einer Demokratie Leben einzuhauchen, die manche für zu weit gegangen halten.

Das ist die Hoffnung, die mir erlaubt hat, für die AMC-Managerin und die Polizei zu beten, die sie diese Woche auf mich angesetzt hat, und es ist die Hoffnung, die mich für das Herz der amerikanischen Demokratie kämpfen lässt, während wir ins Jahr 2024 gehen.

Quelle: edition.cnn.com