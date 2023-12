Bulgarien und Rumänien treten dem Schengen-Raum für Passagiere im See- und Luftverkehr bei

Die Kontrollen an den Luft- und Seegrenzen werden ab März 2024 aufgehoben, und die Diskussionen über die Aufhebung der Kontrollen an den Landgrenzen werden im neuen Jahr fortgesetzt, so die Europäische Kommission in einer Erklärung.

"Ein erweiterter Schengen-Raum wird die EU als Union stärker machen, sowohl intern als auch auf der globalen Bühne", sagte die Kommission und hieß beide Länder in der grenzfreien Zone willkommen.

Der Schengen-Raum bietet derzeit uneingeschränkten Reiseverkehr innerhalb eines Gebiets von 26 Ländern (davon 22 EU-Länder) und umfasst mehr als 400 Millionen Bürger, was ihn nach Angaben der Kommission zum größten Gebiet der Freizügigkeit in der Welt macht.

Die Entscheidung, Bulgarien und Rumänien hinzuzufügen, wurde vom Europäischen Rat einstimmig getroffen, so die Kommission, die in den Jahren 2022 und 2023 mehrere Erkundungsmissionen" an die Außengrenzen dieser Länder entsandt hat, um deren Bereitschaft zum Schengen-Beitritt zu bestätigen.

Der Präsident des Europäischen Rates, Charles Michel, übermittelte Rumänien und Bulgarien via X seine Glückwünsche und bezeichnete den Beitritt als "einen lang erwarteten Schritt für die rumänischen und bulgarischen Bürgerinnen und Bürger, die nun in den Genuss einer leichteren Freizügigkeit kommen, mit der Aussicht auf einen künftigen Landverkehr".

Die Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, bezeichnete die Entscheidung als "einen historischen Moment für Bulgarien und Rumänien. Und ein Tag des großen Stolzes für die rumänischen und bulgarischen Bürger... Dies ist ein großer Schritt nach vorn für beide Länder und für den Schengen-Raum insgesamt."

