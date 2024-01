Befreite israelische Geisel sagt, sie habe während der 50 Tage in Hamas-Gefangenschaft "psychologische Kriegsführung" ertragen

Wie sie vom Klang der Sirenen erwachten und sich in ihrem Unterstand versteckten. Wie die Schüsse immer näher kamen. Wie ihr Großvater, als die Türen aufbrachen, aus dem Bunker stürmte, damit die bewaffneten Hamas-Männer die anderen, die sich drinnen versteckt hielten, nicht sehen konnten. Wie er entführt wurde. Wie sie die Tür zum Bunker offen ließen, in der Hoffnung, dass andere Angreifer denken würden, der Bunker sei bereits überfallen worden und weiterziehen würden. Wie das nicht funktionierte.

"Eine andere Terrorgruppe kam herein und nahm uns mit", sagte Asher gegenüber CNN.

Asher, ihre Mutter und ihre Töchter, der fünfjährige Raz und der zweijährige Aviv, wurden zusammen mit anderen Geiseln aus dem Kibbuz auf den Rücksitz eines Traktors geworfen, bevor die Bewaffneten das Feuer eröffneten. Asher wurde in den Rücken geschossen; Aviv wurde ins Bein geschossen; ihre Mutter wurde erschossen.

Die 34-jährige Asher und ihre Töchter wurden in den Gazastreifen verschleppt, wo sie zunächst in einem Heim und dann in einem Krankenhaus festgehalten wurden, bevor sie im November während eines vorübergehenden Waffenstillstands zwischen Israel und der Hamas freigelassen wurden.

In einem Exklusivinterview mit CNN beschrieb Asher ihre fast 50-tägige Gefangenschaft, die "psychologische Kriegsführung", der sie ausgesetzt war, die Bedingungen, unter denen sie gehalten wurde, und ihre Schuldgefühle, nachdem sie freigelassen wurde, während zahlreiche andere - darunter der 79-jährige Gadi Moses, der Großvater ihrer Töchter - in Gefangenschaft bleiben.

Asher und ihre Töchter wurden zunächst in eine Wohnung gebracht, die einer Familie in Gaza gehörte. "Sie haben meine Wunden ohne Betäubung auf der Couch genäht, während meine Töchter neben mir lagen", sagte Asher.

Nachdem sie den Terroranschlag vom 7. Oktober, den sie als "Kriegsfilm" bezeichnete, gesehen hatte, versuchte Asher, ihren Töchtern zu versichern, dass die Gefahr vorüber sei. "Ich habe ihnen gesagt, dass es keine Terroristen mehr gibt und dass wir jetzt bei guten Menschen sind, die uns beschützen, bis wir nach Hause zurückkehren können", sagte sie.

Die drei wurden zu jeder Stunde des Tages von Kindern und Enkeln des Hausbesitzers bewacht. Asher erfuhr nie ihre Namen, konnte sich aber mit dem Vater verständigen, von dem sie sagte, er spreche Hebräisch, da er früher in Israel gearbeitet habe.

Asher und ihre Töchter wurden zwar nicht körperlich angegriffen, aber sie sagte, sie seien einer "psychologischen Kriegsführung" ausgesetzt gewesen.

"Sie gaben uns nicht viele Informationen, sondern versuchten vor allem zu sagen, dass die Hamas uns freilassen will, aber in Israel kümmert sich niemand um uns", sagte Asher. "Dass wir nicht zurückkehren werden, um im Kibbuz zu leben, weil es nicht unser Haus ist - es ist nicht der Ort, an den wir gehören."

Aber sie sagte, dass sie ihnen nicht glaubte - und dass das Geräusch der Kämpfe vor dem Gebäude in Gaza der Grund dafür war, dass wir wussten, dass etwas vor sich ging, um uns nach Hause zu bringen, um Druck auf die Hamas auszuüben, damit sie uns freilässt".

Nach 16 Tagen wurden Asher und ihre Töchter aus der Wohnung in ein "sogenanntes" Krankenhaus in der südlichen Gaza-Stadt Khan Younis gebracht. Warum "so genannt"?

Weil ein Krankenhaus "ein Ort ist, an dem man sich um Menschen kümmern sollte, aber stattdessen wurde es von der Hamas übernommen und als Versteck für Geiseln benutzt", so Asher.

Das israelische Militär hat wiederholt behauptet, die Hamas verstecke terroristische Infrastruktur in und um zivile Einrichtungen im Gazastreifen, wie etwa Krankenhäuser - eine Behauptung, die von der militanten Gruppe bestritten wird. Die USA haben behauptet, dass die Hamas das Al-Shifa-Krankenhaus, das größte im Gazastreifen, als Kommandozentrale und als Ort für Geiselnahmen genutzt hat. Asher hat nicht gesagt, wo sie festgehalten wurde.

Asher traf im Krankenhauskomplex auf weitere Geiseln - die ersten, die sie seit ihrer Entführung im Gazastreifen getroffen hatte.

Sie sagte, sie habe einige Medikamente erhalten, als ihre Töchter in der Geiselhaft krank wurden, "aber das war nicht genug".

Als Aviv Fieber bekam, legte Asher sie in das Waschbecken mit kaltem Wasser, um ihre Temperatur zu senken. "Sie hat geschrien. Sie sagten uns, wir sollten ruhig sein, aber das Mädchen hatte Fieber und ich musste mich irgendwie um sie kümmern." Sie blieben fast fünf Wochen lang im Krankenhaus.

Auf die Frage, was ihr dunkelster Moment war, sagte Asher: "Überraschenderweise war es der Tag, an dem wir entlassen wurden."

Als sie aus dem Krankenhaus in ein Fahrzeug der Hamas "geschmuggelt" wurden, wusste sie nicht, wohin man sie bringen würde. "Niemand hat uns gesagt, dass wir freigelassen werden", sagte sie, "und die Fahrt durch die Straßen von Gaza war sehr, sehr beängstigend."

Sie sagte, die Straßen seien von Tausenden von Menschen - darunter Kinder und ältere Menschen - gesäumt gewesen, die versuchten, das Auto zu treffen und an die Fenster zu klopfen. Asher sagte, sie habe befürchtet, dass sie gelyncht werden würde.

"Dies ist das erste Mal, dass Raz zu mir sagt, nachdem ich sie anderthalb Monate lang beschützt habe: 'Mama, ich habe Angst'", sagte Asher.

Während der vorübergehenden Waffenruhe mit Israel, die am 24. November begann und am 1. Dezember endete, hat die Hamas insgesamt 105 Personen freigelassen. Auf Videos, die einige Momente der Übergabe der Geiseln an Mitarbeiter des Roten Kreuzes festhielten, war häufig zu sehen, wie Hamas-Mitglieder sich den Geiseln gegenüber freundlich verhielten, indem sie zum Beispiel älteren Frauen die Hand hielten und ihnen aus den Autos halfen.

"Es ist eine einzige große Show", sagte Asher. "Bevor ich freigelassen wurde, waren meine Mädchen und ich 50 Tage lang barfuß. Uns war kalt, weil sie im November kurze Ärmel trugen." Doch bevor sie den Mitarbeitern des Roten Kreuzes übergeben wurden, bekamen sie Schuhe und Hamas-Mitglieder "zogen mir ein schönes Kleid an", so Asher.

Als sie wieder in Israel waren, wurden Asher und ihre Töchter in ein Krankenhaus in Tel Aviv gebracht, bevor sie entlassen wurden und nach Hause zurückkehren konnten. Das erste, was ihre Töchter taten, war "nach draußen zu gehen, um den Wind auf der Haut zu spüren", so Asher.

"Wir haben die ganze Zeit über kein Tageslicht gesehen ... für sie war es das erste, was sie taten, einfach nur draußen zu laufen, hier in unserem Garten". Aber Asher sagt, dass das Trauma leicht wieder auftaucht: "Eines Tages sahen sie hier einen Traktor und fragten, ob die bösen Männer hier sind. Ich musste ihnen sagen, dass der Traktor nicht zu den bösen Männern gehört", sagte Asher. "Der Traktor ist nicht das Ding, das dich verletzt hat, sondern etwas, mit dem wir auf dem Feld und auf dem Bau arbeiten", sagte Asher, die den Tod ihrer Mutter nicht betrauern konnte. "Als wir Geiseln waren, habe ich meine ganze Energie den Mädchen gewidmet, denn wenn ich mich in der Trauer verlieren würde, gäbe es niemanden, der sich um sie kümmern könnte", sagte sie. "Ich habe auf Autopilot gehandelt ... Und die Erleichterung, die sie nach ihrer Freilassung verspürte, wurde durch das Wissen getrübt, dass noch weitere Geiseln in Gaza sind. Am 29. Dezember befanden sich nach Angaben des israelischen Ministerpräsidenten noch 106 Geiseln im Gazastreifen, darunter auch Gadi Moses, der Lebensgefährte von Ashers Mutter. 23 von ihnen wurden getötet. "Wir warten auf ihn, er wird 80 Jahre alt, er hat keine Medikamente mehr", sagte Asher.

Die Quds-Brigaden, der bewaffnete Flügel des palästinensischen Islamischen Dschihad - eine weitere islamistische Gruppe, die im Gazastreifen operiert - veröffentlichten im Dezember ein Video, in dem Gadi Moses und eine weitere Geisel, Gadi Katzir, 47, vor der Kamera sprechen und die israelische Regierung bitten, ihre Freilassung zu veranlassen. "Er ist sehr dünn geworden - wir haben ihn in dem Video gesehen", sagte Asher.

"Ich kann nicht begreifen, was meiner Familie passiert ist, und ich kann nicht begreifen, wie unmenschlich sie sind. Menschen, die Menschen in ihren Betten ermorden. Wer tut so etwas? Das ist nicht menschlich."

Bianna Golodryga führte das Interview in Tel Aviv, Christian Edwards schrieb aus London.

Lesen Sie auch:

Quelle: edition.cnn.com