Champions League - Bayern-Spieler verlieren in Amsterdam

Mit einer Niederlage verabschiedeten sich die Spieler des FC Bayern München aus der Winterpause. Der deutsche Meister verlor am Mittwochabend in der vierten Qualifikationsrunde erstmals in dieser Saison in der Champions League mit 0:1 (0:1) gegen Ajax Amsterdam. Den entscheidenden Treffer für die Hausherren erzielte Romée Leuchter in der 44. Minute mit einem Flachschuss. Die Münchner mussten kurzfristig auf die Nationalspielerinnen Lea Schuller und Alara Seecht verzichten. Beide wurden positiv auf das Coronavirus getestet.

Aufgrund der ersten wettbewerbsübergreifenden Niederlage in dieser Saison fielen die Münchnerinnen (5 Punkte) unter Trainer Alexander Strauss in der Gruppe C vom ersten auf den dritten Platz zurück. Neuer Tabellenführer ist Ajax (7), gefolgt von Paris Saint-Germain (6), das im Parallelspiel am Mittwoch Schlusslicht Roma (4) mit 3:1 besiegte. Auch in der Bundesliga trennte sich Bayern München am letzten Spieltag vom Aufsteiger Nürnberg mit einem 1:1 und musste die Tabellenführung abgeben.

Der deutsche Champions-League-Zweite Eintracht Frankfurt trifft am Donnerstag (18.45 Uhr/DAZN) in der Gruppe A auf Lissabon Benfica. Hessen liegt mit drei Punkten auf dem dritten Platz, hinter Barcelona (neun Punkte) und Benfica (sechs Punkte). Der vierte Gegner ist Rosengard aus Malmö, Schweden, der noch keine Punkte hat.

