Bundesliga - Bayern München kann sich auf zwei Showdowns im Spitzenwettbewerb freuen

Am Samstagabend kommt es zu einem möglicherweise bahnbrechenden Showdown im deutschen Titelrennen zwischen Bayern München und Bayer Leverkusen. Am Donnerstag erklärte die Deutsche Fußball Liga das Spiel am 10. Februar bei Bayer Leverkusen zum Erstligaspiel, Anstoß ist um 18:30 Uhr. Vier Tage nach dem Hinspiel des Champions-League-Achtelfinals am 14. Februar bei Lazio Rom in Rom reist der FC Bayern München am Sonntag, 18. Februar, um 17:30 Uhr nach Bochum.

Am 24. Februar spielen die Bayern gegen RB Leipzig, Spielzeit ist ebenfalls um 18:30 Uhr. In etwa einer Woche spielt die Mannschaft von Trainer Thomas Tuchel am Freitagabend (20.30 Uhr) beim SC Freiburg. Nach der Begegnung mit der Roma im Premier-League-Rückspiel (5. März) treffen die Münchner bis zum Ende der Länderspielpause jeweils samstags um 15:30 Uhr am 9. März auf den 1. FSV Mainz 05 und am 16. März um 15:30 Uhr auf den SV Darmstadt 98 . .

Für die Augsburger Fans gibt es weniger unterschiedliche Termine, an die sie sich erinnern müssen. Sieben der acht Spiele finden am Samstagnachmittag statt, darunter auch das Heimspiel gegen Bayern München am 27. Januar (15:30 Uhr). Lediglich das Duell mit dem SC Freiburg am 25. Februar um 19:30 Uhr findet am Sonntagabend in der WWK ARENA statt.

Quelle: www.stern.de