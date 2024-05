Ausblick: Das Trump-Lager hat einen Home-Run versucht. Wegen Stormy Daniels sind sie gescheitert.

Wenn Sie während des Kreuzverhörs einen Volltreffer landen, kann das nach hinten losgehen, wenn Sie keinen Treffer landen. Da ich nur 10 Fuß von der Geschworenenloge entfernt saß, wurde ich mehrfach Zeuge dieses Vorfalls.

Necheles war kompetent, aber Daniels war überlegen.

Daniels, die Pornodarstellerin, die 2016 eine Schweigegeldzahlung in Höhe von 130.000 Dollar erhalten hat, ist eine wichtige Zeugin im Betrugsverfahren wegen falscher Angaben gegen Trump. Die Staatsanwaltschaft behauptet, dass die Zahlung geleistet wurde, um die Präsidentschaftswahlen 2016 zu beeinflussen, indem ihre Geschichte über eine sexuelle Begegnung mit Trump vertuscht wurde, und dass 34 Dokumente geändert wurden, um dies zu verbergen. Trump bestreitet, eine sexuelle Begegnung mit Daniels gehabt zu haben und hat auf nicht schuldig plädiert.

Es wurde vorhergesagt, dass das Kreuzverhör heute noch härter ausfallen würde, und tatsächlich griff Necheles Daniels von Anfang an an. Necheles sah sich jedoch mit dem Problem konfrontiert, dass sie nicht die Einzige war, die während ihrer Vernehmung sprechen durfte. Ihre scharfen Fragen wurden regelmäßig von Daniels' eindringlichen Antworten konterkariert.

So versuchte Necheles beispielsweise schon früh, Daniels dazu zu bringen, zuzugeben, dass sie "instrumental" dabei sein wollte, Trump "ins Gefängnis" zu bringen. Diese Frage stammte aus einem Twitter-Austausch, den Necheles dem Zeugen und den Geschworenen zeigte, in dem Daniels auf einen Beitrag, in dem sie als "menschliche Toilette" bezeichnet wurde, mit der Antwort "Genau! Das macht mich zur besten Person, um den orangefarbenen Scheißhaufen herunterzuspülen."

Was Trump von der Aussage von Stormy Daniels vielleicht nicht erwartet hat

Die Staatsanwaltschaft sammelt Punkte - und das sollte Trump erschrecken

Hope Hicks' Aussage war eine Katastrophe für Trump

Daniels antwortete ruhig und stellte die Stichhaltigkeit von Necheles' Argument in Frage: "Ich sehe in dem Tweet weder 'Instrumental' noch 'Gefängnis'", erklärte Daniels. Als Necheles sie weiter bedrängte, wies Daniels darauf hin, dass es sich bei ihrem Posting um eine "Übertreibung" handele und betonte außerdem: "Ich bin auch keine Toilette."

Daniels blieb standhaft - eine Demonstration des Sieges im Kreuzverhör. Daniels' direkte Befragung wirkte bisweilen steif, aber am Donnerstag zeigte sie Charakter und Entschlossenheit.

Die intensivste Interaktion zwischen Neilches und Daniels drehte sich um Daniels' Erinnerungen an die Umstände ihrer angeblichen sexuellen Begegnung mit Trump im Jahr 2006. Wie ist sie angekommen - mit dem Auto oder zu Fuß? Ob während des Abendessens Essen serviert wurde. Welche Farbe hatten die Bodenfliesen im Badezimmer, und wie konnte Daniels, ein Pornostar mit über 150 Filmen, "ohnmächtig" werden, nachdem sie das Badezimmer verlassen und Trump in Unterwäsche auf dem Bett angetroffen hatte?

Daniels erklärte daraufhin, dass sie ihren Ehemann zu Hause oft unbekleidet sehe, doch "wenn ich aus dem Bad käme und es wäre nicht mein Mann, sondern Mr. Trump, würde ich wahrscheinlich genauso reagieren", wie sie es 2006 beim Anblick von Trump getan habe.

Anstatt Daniels zu erniedrigen, wirkte sich der Austausch zu ihren Gunsten aus und unterstrich Daniels' Aussage vom Dienstag, dass sie bei der Begegnung mit Trump ein Machtungleichgewicht gespürt habe. Dieser Austausch hat Trumps Position nicht verbessert, sondern könnte sie sogar verschlechtert haben.

Folgen Sie uns auf Twitter und InstagramWarum dieses Risiko eingehen? Wie diese Verhandlungstagebücher gezeigt haben, haben sich beide Seiten im Allgemeinen bewundernswert gut geschlagen. Die Fakten und die Gesetzgebung sprechen jedoch für die Staatsanwaltschaft, und diese hatte nach der Befragung vom Dienstag einen beträchtlichen Vorsprung. Vielleicht haben die Verteidiger deshalb beschlossen, hier ein Risiko einzugehen.

Oder vielleicht folgten sie den Anweisungen ihres überwiegend kämpferischen Mandanten, dessen 2023 in Großbuchstaben geschriebene Social-Media-Botschaft "Wenn du mich verfolgst, verfolge ich dich" während der Zeugenaussage am Donnerstag auftauchte. Unabhängig vom Motiv hat dieses Spiel Trump an der gleichen Stelle zurückgelassen - oder möglicherweise sogar noch verwundbarer.

Darüber hinaus gab das Kreuzverhör von Daniels einen Vorgeschmack darauf, was von Trumps ehemaligem Anwalt Michael Cohen zu erwarten ist, wenn er in den kommenden Tagen in den Zeugenstand tritt. Ich hatte ihn zu denselben Ereignissen im Zusammenhang mit der ersten Anklageerhebung gegen Trump befragt, und ich denke, dass er, wie Daniels, die Erwartungen übertreffen wird.

Quelle: edition.cnn.com