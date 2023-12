Auf dem Weg ins Jahr 2024 hoffen viele in Großbritannien auf längst überfällige Wahlen

Irgendwann in den nächsten 12 Monaten wird das Vereinigte Königreich voraussichtlich eine Wahl abhalten, von der einige behaupten, sie sei längst überfällig.

Nicht verfassungsmäßig überfällig: Premierminister Rishi Sunak ist nicht verpflichtet, bis zum 17. Dezember 2024, also genau fünf Jahre nach der letzten Wahl, eine Wahl einzuberufen.

Überfällig in dem Sinne, dass das Mandat der amtierenden konservativen Regierung - die 2019 mit Boris Johnsons optimistischem Prä-Covid-Post-Brexit-Programm gewonnen wurde- in ein anderes Jahrzehnt gehört.

Das Vereinigte Königreich befindet sich in einer schwierigen Phase.

Es gibt eine Krise bei den Lebenshaltungskosten. Die Inflation und die Zinssätze sind im Vergleich zu anderen Zeiten des letzten Jahrzehnts sehr hoch. Die öffentlichen Dienste, die ohnehin schon Mühe haben, mit der Nachfrage Schritt zu halten, wurden durch steigende Kosten und Streiks noch weiter belastet, was zu längeren Wartezeiten für Krankenhausbehandlungen führt.

Es mangelt an bezahlbarem Wohnraum, und häufige Streiks stören den Bahnverkehr. Und all dies geschieht zu einer Zeit, in der die Steuerlast historisch hoch ist.

Viele dieser Probleme hat Sunak geerbt, als er im Oktober 2022 das Amt von Liz Truss übernahm. Seit seinem Amtsantritt war es Sunaks vorrangiges Ziel, das Schiff zu stabilisieren, nachdem seine beiden Vorgängerinnen, Truss und Johnson, so chaotische Regierungen geführt hatten, dass sie beide aus dem Amt gedrängt wurden, als die Umfragewerte der Konservativen in den Keller fielen.

Sunak hat seitdem sein Bestes getan, um das Loch in seinem sinkenden Schiff zu flicken. Aber meistens sehen er und seine Regierung aus, als säßen sie zwischen einem Felsen und einem harten Ort fest.

Politisch befindet sich Sunak in einer ungünstigen Position. Die größte Bedrohung für seine Autorität kommt von der rechten Seite seiner eigenen Basis - sowohl innerhalb der Partei als auch unter den rechten Wählern. Zu ihren Hauptanliegen gehören die Einwanderung (die Nettozuwanderung für das Jahr 2022 wurde vom Amt für nationale Statistiken im November auf ein Rekordhoch von 745.000 hochgestuft), Fragen des so genannten Kulturkampfes und ein vermeintlicher Verrat am Brexit-Votum von 2016.

Viele in seiner Partei geben ihm die Schuld an der politischen Ermordung von Johnson. Sunak diente von Februar 2020 bis Juli 2022 als Johnsons Kanzler (Finanzminister). Während der Covid-19-Pandemie war er ein wichtiger Teil von Johnsons Krisenregierung und wurde zeitweise für die finanzielle Unterstützung gelobt, die er Unternehmen und Einzelpersonen in den schwierigsten Zeiten der Abriegelung gewährte.

Die sich überschneidenden Skandale in Johnsons Regierung - von der Verletzung seiner eigenen Covid-Regeln bis hin zur Ernennung eines wichtigen Verbündeten, der für sexuelle Belästigung bekannt war - machten Johnson jedoch zu gefährlich für Sunak, so dass er im Juli 2022 zurücktrat.

Sunaks Rücktritt - dem eine Reihe weiterer Rücktritte folgten - wurde von sehr engagierten Verbündeten Johnsons als entscheidender Moment für seinen Sturz angesehen. Sie haben Sunak seinen Verrat nie verziehen.

Johnsons Ausscheiden aus dem Amt führte zu einer akuten Spaltung in der Konservativen Partei. Johnson wird weithin als Architekt und Auslöser des Brexit angesehen, was ihn zum Verfechter der konservativen Rechten macht.

Obwohl Sunak in vielerlei Hinsicht rechts von Johnson steht, bedeutet sein vermeintlicher Verrat, dass loyale Johnson-Anhänger ihm niemals vertrauen werden.

Das bereitet Sunak Kopfzerbrechen, denn er muss gleichzeitig die Rechten in der Partei mit einer Politik des roten Fleisches besänftigen und sich der breiten Öffentlichkeit als der Anti-Johnson präsentieren: ein vernünftiger, ruhiger, technokratischer Führer, der das Land in schwierigen Zeiten stabilisiert.

Balanceakt

Sunak hat sich geweigert, die Steuern zu senken und freundlichere Beziehungen zur Europäischen Union zu pflegen - was bei den Rechten in seiner Partei unpopulär ist -, während er gleichzeitig die grüne Politik zurückdrängt und sich lautstark zu Kulturkampf-Themen wie Einwanderung und Trans-Rechte äußert.

Seine unmögliche Gratwanderung lässt sich vielleicht am besten an zwei Entscheidungen verdeutlichen, die er in diesem Herbst getroffen hat. Im Oktober verwarf Sunak HS2, ein Hochgeschwindigkeitsprojekt zur Verbindung von Nord- und Südengland, das noch unter dem früheren konservativen Premierminister David Cameron beschlossen worden war. Diese Entscheidung wurde getroffen, um einige Mitglieder des rechten Parteiflügels zu besänftigen, die darin eine unnötige Geldverschwendung sahen, die Cameron niemals hätte einführen dürfen.

Wochen später wurde Cameron - ein liberaler Reformer, der die Kampagne gegen den Brexit angeführt hatte - zum neuen Außenminister von Sunak ernannt, zum Entsetzen vieler Rechter in der Partei. Eine unfreundliche Schlagzeile in der die Konservativen unterstützenden Zeitung Daily Telegraph lautete kürzlich: "David Camerons Rückkehr hat den EU-freundlichen, israelfeindlichen Blob wieder ans Ruder gebracht".

Es sind nicht nur rechte Medienkommentatoren, die öffentlich auf Sunak und seine Regierung losgehen.

Johnson selbst hat vor kurzem eine wöchentliche Kolumne in der Zeitung Daily Mail gestartet, in der er seinen Nachfolger mit Granaten beschießt. Der glühende Brexiteer Nigel Farage hat eine tägliche Fernsehsendung, in der er über Einwanderung und Brexit wütet. Eine von Johnsons wichtigsten Verbündeten, die ehemalige Kabinettsministerin Nadine Dorries, hat ein Buch über das offensichtliche Komplott zur Amtsenthebung Johnsons geschrieben, in dem sie behauptet, Sunak habe eine Hauptrolle gespielt.

Sogar Sunaks Verbündete sehen die katastrophalen Umfragewerte und denken, dass das Spiel vorbei sein könnte. In den vergangenen 12 Monaten haben mehrere konservative Abgeordnete, Aktivisten und Parteimitglieder gegenüber CNN geäußert, dass sie bei den nächsten Wahlen mit einer Niederlage rechnen.

Hier kommen wir wieder auf die Wahl und die Tatsache zurück, dass sie überfällig ist.

Alle oben beschriebenen Probleme können in gewisser Weise unter "Parteimanagement" eingeordnet werden. Vieles von dem, worüber Sunak und seine Regierung sprechen, scheint auf ein sehr kleines Publikum von konservativen Abgeordneten und Parteimitgliedern ausgerichtet zu sein. Oft hat man das Gefühl, dass Nischenthemen das politische Geschehen in einem Land bestimmen, das sich um größere und wichtigere Dinge zu kümmern hat.

Und trotz all der Energie - und sogar der mäßigen Erfolge von Sunaks bisheriger Amtszeit - haben sich die Umfragen kaum verändert, wobei die Konservativen immer noch zweistellig hinter der oppositionellen Labour-Partei liegen. Das wirft die Frage auf: Warum wartet Sunak, der dritte konservative Premierminister seit der letzten Wahl, darauf, die Öffentlichkeit zu Wort kommen zu lassen?

Zeit abwarten

Verbündete des Premierministers weisen darauf hin, dass im Vereinigten Königreich keine Regierungschefs gewählt werden, sondern Abgeordnete, deren Parteien Regierungen bilden können. Die Parlamente haben dann in der Regel fünf Jahre Zeit, um mit dem Regieren zu beginnen. Doch in den letzten fünf Jahren ist viel passiert, und beim besten Willen kann man nicht behaupten, dass Johnsons Wahlprogramm von 2019 die Grundlage ist, auf der Sunak derzeit regiert.

In der Zwischenzeit ist die Konservative Partei immer noch für die öffentlichen Dienstleistungen für 66 Millionen Menschen zuständig. Wie nicht anders zu erwarten, hält die oppositionelle Labour-Partei diese Besessenheit von Machtkämpfen für unverantwortlich. Ein Schattenkabinettsminister erklärte gegenüber CNN: "Man hat wirklich das Gefühl, dass ihre Abgeordneten aufgegeben haben. So viele von ihnen kommen nicht einmal mehr ins Parlament. Wie können sie ernsthaft behaupten, dass sie das Land im Interesse der Bürger regieren?"

Ein wahrscheinlicher Grund für die Verzögerung ist, dass Sunak abwartet, um zu sehen, ob sich seine Umfragewerte verbessern. Die gemäßigten Konservativen, die für Sunak sind, unterstützen dies, auch wenn sie glauben, dass sie die nächsten Wahlen verlieren werden.

"Zum jetzigen Zeitpunkt möchte ich nur, dass wir durchhalten, damit wir bei der nächsten Wahl nicht völlig untergehen. Das Schlimmste wäre, wenn wir zerschlagen würden und die härtesten Elemente der Rechten die Partei übernehmen würden", sagte ein hochrangiger Konservativer gegenüber CNN.

Sunak hat durchaus das Recht, bis zur letzten Minute durchzuhalten. Wer weiß, vielleicht kann er sogar seine Umfragewerte umdrehen und einen unwahrscheinlichen Sieg erringen.

Ganz gleich, wann es passiert und wie es ausgeht, es fühlt sich an wie der Murmeltiertag im Vereinigten Königreich, denn die Konservative Partei befindet sich wieder einmal in Aufruhr. Es gibt Argumente dafür, dass eine Pause von der Achterbahnfahrt mit Brexit, Covid und Johnson eine gute Sache ist.

Aber 2019 fühlt sich wirklich wie eine lange Zeit an, und es ist schwer, jemanden zu finden, der ein schlüssiges Argument dafür vorbringen kann, dass der Öffentlichkeit ein Mitspracherecht bei der Art und Weise, wie sie regiert wird, noch sehr lange verwehrt werden sollte.

Lesen Sie auch:

Quelle: edition.cnn.com