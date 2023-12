Anti-Rohingya-Demonstranten stürmen Flüchtlingsunterkunft in Indonesien und fordern Abschiebung

Eine große Menge indonesischer Studenten stürmte am Mittwoch in der Stadt Banda Aceh ein Kongresszentrum, in dem Hunderte von Rohingya-Flüchtlingen aus Myanmar untergebracht waren, und forderte ihre Abschiebung, wie Reuters Aufnahmen zeigten.

Ein Sprecher der Stadtpolizei in Banda Aceh reagierte nicht sofort auf eine Anfrage nach einem Kommentar.

Die Aufnahmen zeigten, wie die Studenten, von denen viele grüne Jacken trugen, in den großen Kellerraum des Gebäudes rannten, wo eine Menge Rohingya-Männer, -Frauen und -Kinder auf dem Boden saßen und vor Angst weinten. Die Rohingya wurden dann von den Behörden hinausgeführt, einige trugen ihre Habseligkeiten in Plastiksäcken und wurden zu Lastwagen gebracht, die sie in andere Unterkünfte bringen sollten, während die Demonstranten zusahen.

Die Rohingya-Flüchtlinge werden in Indonesien zunehmend angefeindet und abgelehnt, da die Einheimischen angesichts der vielen Boote mit der ethnischen Minderheit, die im mehrheitlich buddhistischen Myanmar verfolgt wird, immer frustrierter werden.

Der indonesische Präsident Joko Widodo hat den jüngsten Anstieg der Ankünfte auf Menschenhandel zurückgeführt und versprochen, mit internationalen Organisationen zusammenzuarbeiten, um vorübergehende Unterkünfte anzubieten.

Zwischen November und April, wenn die See ruhiger ist, steigt die Zahl der ankommenden Rohingya, die mit Booten ins benachbarte Thailand und in die muslimischen Mehrheitsländer Indonesien und Malaysia fahren.

Wariza Anis Munandar, ein 23-jähriger Student in Banda Aceh, forderte bei einer früheren Protestkundgebung in der Stadt am Mittwoch die Abschiebung der Rohingya, während eine andere Studentin, die 20-jährige Della Masrida, sagte: "Sie sind uneingeladen hierher gekommen, sie haben das Gefühl, dass dies ihr Land ist".

Ein Sprecher des UNHCR Indonesien reagierte nicht sofort auf eine Anfrage nach einem Kommentar zu dem Vorfall vom Mittwoch.

Das UNCHR erklärte Anfang des Monats, die Agentur sei "alarmiert" über die Berichte über Ablehnung in Indonesien.

Indonesien ist kein Unterzeichner der UN-Flüchtlingskonvention von 1951, hat aber in der Vergangenheit immer wieder Flüchtlinge aufgenommen, wenn diese ankamen.

Seit Jahren verlassen die Rohingya Myanmar, wo sie im Allgemeinen als ausländische Eindringlinge aus Südasien angesehen werden, denen die Staatsbürgerschaft verweigert wird und die Misshandlungen ausgesetzt sind.

Quelle: edition.cnn.com