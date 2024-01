200 Jahre Dinosaurier: Was wir gelernt haben und was wir noch nicht wissen

In einer Welt, in der Evolution und Aussterben unbekannte Begriffe waren, suchten die damaligen Experten nach einer Erklärung. Vielleicht, so dachten sie, gehörten sie zu einem römischen Kriegselefanten oder einem Riesenmenschen.

Erst 1824 beschrieb und benannte William Buckland, der erste Geologieprofessor der Universität Oxford, den ersten bekannten Dinosaurier anhand eines Unterkiefers, von Wirbeln und Gliederknochen, die in den örtlichen Steinbrüchen gefunden wurden. Der größte Oberschenkelknochen war 2 Fuß und 9 Zoll lang und hatte einen Umfang von fast 10 Zoll.

Buckland nannte die Kreatur, zu der die Knochen gehörten, in einer wissenschaftlichen Abhandlung, die er am 20. Februar 1824 der neu gegründeten Geologischen Gesellschaft in London vorstellte, Megalosaurus oder Große Echse. Aufgrund der Form seiner Zähne glaubte er, dass es sich um einen Fleischfresser von mehr als 12 Metern Länge und der Größe eines Elefanten handelte. Buckland ging davon aus, dass es wahrscheinlich amphibisch war und teilweise an Land und im Wasser lebte.

"In mancher Hinsicht hat er viel richtig gemacht. Es handelte sich um eine Gruppe ausgestorbener Riesenreptilien, eine radikale Idee", sagte Steve Brusatte, Paläontologe an der Universität von Edinburgh und Autor des Buches "The Rise and Fall of the Dinosaurs: A New History of Their Lost World".

Wir alle sind mit Dinosaurier-Zeichentrickfilmen und "Jurassic Park" aufgewachsen, mit Dinosauriern auf unserer Brotdose und unserem Spielzeug. Aber stellen Sie sich eine Welt vor, in der das Wort Dinosaurier nicht existiert, in der das Konzept eines Dinosauriers nicht existiert und in der Sie die ersten Menschen sind, die dies erkennen, indem sie sich einfach ein paar große Knochen aus der Erde ansehen."

Der Begriff Dinosaurier wurde erst 20 Jahre später von dem Anatomen Richard Owen, dem Gründer des Natural History Museum in London, geprägt, und zwar auf der Grundlage gemeinsamer Merkmale, die er bei seinen Untersuchungen von Megalosaurus und zwei anderen Dinosauriern, Iguanodon und Hylaeosaurus, die 1825 bzw. 1833 erstmals beschrieben wurden, festgestellt hatte.

Die Arbeit über den Megalosaurus festigte Bucklands beruflichen Ruf auf dem neuen Gebiet der Geologie, aber seine Bedeutung als erste wissenschaftliche Beschreibung eines Dinosauriers wurde erst im Nachhinein deutlich.

Zu dieser Zeit wurde Megalosaurus in der öffentlichen Wahrnehmung durch die Entdeckung vollständiger Fossilien von riesigen Meeresreptilien wie dem Ichthyosaurier und dem Plesiosaurier in den Schatten gestellt, die die Paläontologin Mary Anning an der englischen Küste von Dorset gesammelt hatte. Es wurde kein vollständiges Skelett von Megalosaurus gefunden.

Aber Megalosaurus hat die Populärkultur beeinflusst. Charles Dickens, der mit Owen befreundet war, stellte sich in der Einleitung seines Romans "Bleak House" von 1852 vor, einem Megalosaurus auf den schlammigen Straßen von London zu begegnen.

Der Megalosaurus war auch eines der drei Dinosauriermodelle, die 1854 im Londoner Crystal Palace, dem ersten Dinosaurierpark der Welt, ausgestellt wurden. Er ist heute noch dort zu sehen. Während seine Kopfform weitgehend korrekt ist, wissen wir heute, dass er etwa 6 Meter lang war und auf zwei Beinen lief, nicht auf vier.

Wer war Buckland?

Wie Buckland zu seinem Fachwissen als Geologe kam, ist nicht klar.

Der ehrgeizige und charismatische Gelehrte studierte in Oxford Klassische Philologie und Theologie und schloss sein Studium 1805 ab. Er belegte eine Vielzahl von Kursen, darunter auch Anatomie, so Susan Newell, Historikerin und wissenschaftliche Mitarbeiterin am Museum für Naturgeschichte der Universität Oxford. Er stand auch in Kontakt mit anderen berühmten Naturwissenschaftlern der damaligen Zeit wie Charles Cuvier in Frankreich, der für seine Arbeiten zum Vergleich lebender Tiere mit Fossilien berühmt war.

"(Buckland) war die erste Person, die sich wirklich Gedanken darüber machte, was es mit all diesen seltsamen Fossilien auf sich hat, die in diesem Steinbruch in Oxford ganz in der Nähe auftauchten, und er begann, die örtlichen Steinbrucharbeiter dafür zu bezahlen, (Fossilien zu finden und) ... Sachen für ihn aufzubewahren", sagte Newell.

"Er begann, das Puzzle zusammenzusetzen."

Ein Jahr nach der Veröffentlichung seines Megalosaurus-Artikels heiratete Buckland seine inoffizielle Assistentin Mary Morland, die selbst eine talentierte Naturforscherin war und die Illustrationen der Megalosaurus-Fossilien in dem bahnbrechenden Artikel anfertigte.

Später in seiner Karriere erkannte Buckland nach einer Reise in die Schweiz, dass der größte Teil des Vereinigten Königreichs einst von Eisschilden bedeckt gewesen war, und erkannte, dass nicht eine biblische Flut, sondern eine Vergletscherung die britische Landschaft geformt hatte.

Newell zufolge endete Bucklands wissenschaftliche Karriere vorzeitig, da er einer Art geistigem Zusammenbruch erlag, der ihn am Unterrichten hinderte. Er starb 1856 in einer Londoner Anstalt.

Was wir gelernt haben

Für Paläontologen ist der 200. Jahrestag der ersten wissenschaftlichen Benennung eines Dinosauriers eine Gelegenheit, Bilanz zu ziehen und zurückzublicken, was das Fachgebiet in den letzten zwei Jahrhunderten gelernt hat.

Früher galten Dinosaurier, die durch ihr Verschwinden definiert waren, als Versager der Evolution. Tatsächlich überlebten und gediehen Dinosaurier 165 Millionen Jahre lang - weit länger als die rund 300 000 Jahre, die der moderne Mensch bisher auf der Erde gelebt hat.

Heute sind etwa 1.000 Dinosaurierarten benannt worden. Und jedes Jahr werden etwa 50 neue Dinosaurierarten entdeckt, so Brusatte.

"Die Wissenschaft befindet sich wirklich noch in der Entdeckungsphase. Ja, sie ist jetzt 200 Jahre alt, aber wir haben nur einen winzigen Bruchteil der Dinosaurier gefunden, die jemals gelebt haben", sagte Brusatte. "Die heutigen Vögel sind die Nachkommen der Dinosaurier. Es gibt über 10.000 Vogelarten, die gerade jetzt leben. Und natürlich lebten die Dinosaurier weit über 150 Millionen Jahre. Rechnen Sie also nach. Es gab wahrscheinlich Tausende, wenn nicht sogar Millionen von verschiedenen Dinosaurierarten.

In den 1990er Jahren wurde durch Fossilien, die in China ausgegraben wurden, endgültig bewiesen, dass Dinosaurier Federn hatten, was die seit langem vertretene Theorie bestätigte, dass sie die direkten Vorfahren der Vögel sind, die in den Hinterhöfen herumflattern.

Es sind nicht nur die erstaunlichen Fossilienfunde, die die Gegenwart zu einem goldenen Zeitalter der Paläontologie machen. Neue Technologien wie CT-Scans und Computermethoden ermöglichen es den Paläontologen, die Dinosaurier viel detaillierter zu rekonstruieren und zu verstehen.

So sind beispielsweise in einigen gefiederten Fossilien winzige Strukturen, so genannte Melanosomen, erhalten, die einst Pigmente enthielten. Durch den Vergleich der Melanosomen mit denen von lebenden Vögeln können Wissenschaftler die möglichen ursprünglichen Farben der Federn bestimmen.

Es gibt noch viel zu lernen. Es ist nicht ganz klar, wie und warum die Dinosaurier so groß wurden, und man weiß auch nicht wirklich, welche Geräusche die Tiere gemacht haben könnten.

"Ich denke, es ist fast unmöglich für uns, uns in eine Welt zurückzuversetzen, in der die Menschen keine Dinosaurier kannten", sagte Brusatte.

"Es wird jedoch in der Zukunft Dinge geben, bei denen die Leute sagen werden, wie konnten wir das im Jahr 2024 noch nicht wissen. (Dieser Jahrestag) sollte uns ein wenig Perspektive geben."

DasLondoner Natural History Museum und die Geological Society werden 2024 anlässlich des 200. Jahrestages der Benennung des ersten Dinosauriers besondere Veranstaltungen durchführen.

Quelle: edition.cnn.com