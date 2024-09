Зона без родителей, не одобряющие взгляды на детей в самолёте и раздражающие "родители": понять источник общественного разочарования в отношении детей

Иногда провокационные посты в социальных сетях вызывают жаркие дискуссии о присутствии детей в повседневной жизни. Были люди, которые насмешливо предлагали привязывать малышей. Были те, кто хвастался, что находится вне какого-либо места, заявляя, что оно "дог-дружелюбное" и "детское-бесплатное", и те, кто оправдывал свои действия, заявляя, что не любить детей "обычно и нормально".

В некоторых онлайн-сферах люди выражают эти чувства еще более откровенно, используя термины "детеныши" для детей и "производители" для родителей.

Эти точки зрения также проявляются в офлайн-режиме. Вопрос о плачущих младенцах на самолетах часто вызывает напряженность, с некоторыми пассажирами, которые сердито смотрят, кричат или, более того, запирают беспокойного ребенка в туалете, чтобы отчитать его. По мере того, как те, кто предпочитает тихих, хорошо воспитанных детей, выражают свои предпочтения в отношении детских ресторанов, магазинов и рейсов, все больше бизнесов начинают обслуживать их.

Подразумевается (несмотря на его намерения), что дети - это неудобство, и взрослые не должны быть обременены их присутствием, если они того не хотят.

Смелость, с которой люди выражают эту точку зрения, даже если это больше мем, чем реальность, влияет на родителей. Некоторые родители (в основном матери) так обеспокоены тем, что их ребенок может побеспокоить других, что они постоянно извиняются за нормальное поведение детей. Другие раздают беруши и конфеты на рейсах.

Мэриах Мэддокс, фрилансер из Огайо, еще не летала со своим 3-летним ребенком из-за страха быть осужденной другими пассажирами.

"Это заставляет родителей быть излишне извиняющимися, когда их ребенок находится в общественном месте или в присутствии других, даже если ребенок не причиняет никаких серьезных беспокойств", - говорит она.

Хотя эта подводная враждебность по отношению к детям заметна в онлайн-пространстве, трудно количественно определить ее распространенность в повседневной жизни или идентифицировать ее источники.

Однако некоторые ученые и эксперты по воспитанию детей считают, что эти чувства сигнализируют о более широких сдвигах в том, как дети воспринимаются в нашей культуре и обществе - по крайней мере, среди тех, кто хорошо знаком с техникой.

Некоторые реагируют на консервативную риторику

Жалобы взрослых на то, что дети вторгаются в их комфорт, не новое явление.

В 2000 году Элинор Бёркетт написала о бездетных взрослых, которые завидовали преимуществам и гибкости на работе, предоставляемым родителям, в "Бэби-буме: как семейно-ориентированная Америка обманывает бездетных". Один человек, упомянутый в книге, описал детей в офисе как "ферму по разведению скота" и посчитал рождение детей "выплевыванием потомства".

Тем же годом журналистка Лиза Белкин исследовала напряженность между людьми с детьми и без них в статье New York Times Magazine "Ваши дети - их проблема". Один мужчина, упомянутый в статье, захотел жить в районе, "не затронутом" детьми; другой назвал своих друзей с детьми "обремененными детьми". Статья также упомянула многочисленные бездетные веб-сайты, которые называли детей "негодяями", "кусающими лодыжки" и "ящерицами в кровати".

В то время открыто враждебное отношение к детям считалось чем-то вроде ниши, но социальные сети, кажется, усилили и нормализовали их, согласно Анастасии Берг, чья недавняя книга "Что такое дети?" (написанная в соавторстве с Рэйчел Уизмен) исследует современную двусмысленность в отношении воспитания детей.

"Вы также имеете точно такие же дискуссии, которые ранее ограничивались чем-то вроде подреддита, определенными сообществами, которые определяют себя через бездетные идентичности, но они не делились ими с более широким миром", - говорит она. "У вас есть те мнения, которые выражаются более комфортно и публично, чем раньше".

По мнению Берг, "антидетские" посты, которые вызывают жаркие споры на разных платформах, несерьезны. Люди, стоящие за ними, не являются частью скоординированного движения или активно работают над тем, чтобы держать детей вне общественных пространств. Вместо этого Берг видит онлайн-негодование по поводу детей и воспитания детей частично как реакцию на риторику политических и религиозных консерваторов, которые уже давно критиковали городских прогрессистов и либералов за отсутствие детей (проклиная насмешливые комментарии Джона Д. Вэнса о "бездетных кошачьих дамах", а также "традиционные жены" контент, продвигающий домашность и традиционные гендерные роли для женщин, затопляющий ленты социальных сетей, и даже Папа Франциск, осуждающий тех, кто ставит домашних животных выше детей).

По мнению Берг, выражение негативных представлений о детях и воспитании детей стало формой самоиронии. Логика таких чувств такова: "Если вы, правые, видите нас, левых, как ненавидящих детей, нетерпимых и одержимых кошками бездетных женщин, то мы будем упорствовать".

Отсутствие сочувствия некоторых молодых людей к детям часто определяется их жизненными обстоятельствами и образом жизни, утверждает Джун Карбон, профессор права и соавтор публикации "Честная игра: женщины и борьба за справедливую экономику".

В течение многих лет образованные, состоятельные взрослые мигрировали в города в поисках лучших рабочих мест и городских удобств: магазинов, ресторанов и ночной жизни. Родители, с другой стороны, обычно предпочитают жить в пригородах из-за их доступности и просторности.

В результате это разделение бездетных взрослых и родителей приводит к тому, что многие бездетные люди живут без значительного общения с детьми, объясняет Карбон. Одновременно родители могут предпочитать общаться с другими родителями, еще больше изолируя две группы.

Карбон замечает, что это разделение все больше проявляется на национальном уровне.

Сдвиг в поколениях воспитания детей

Когда некоторые люди выражают свою неприязнь к детям в общих местах, таких как супермаркеты, пивоварни и рестораны, это также может отражать конфликт в идеологиях воспитания, считает Йоланда Уильямс, консультант по сознательному воспитанию и основатель "Деколонизированного воспитания".

Родители, которые переходят от жестких или авторитарных методов воспитания к более мягким, осознанным подходам, могут быть неправильно восприняты как чрезмерно permisсивные, отмечает Уильямс. Ожидается, что родители вмешаются, если их ребенок нарушает общественные пространства, и те, кто приоритет отдает нуждам своего ребенка, сталкиваются с критикой. Уильямс вспоминает, как когда-то в супермаркете ее осуждали из-за вербального "стимулирования" ее аутичной дочери.

"Многие из нас все еще приучены верить, что детей следует видеть, но не слышать", - замечает Уильямс. "Так что, когда вы видите детей, которые просто громкие и непринужденные, это вызывает беспокойство у других".

Лорен Кэван, мать 4-летнего и 10-месячного ребенка в Небраске, лично столкнулась с этим предрассудком. Она часто получает неодобрительные взгляды, когда путешествует со своими детьми - даже однажды у бассейна, когда кто-то попросил ее успокоить смеющуюся дочь.

Критика и неодобрение от других взрослых утомляют Кэван, признает она. Когда ее дочь плачет или устраивает истерику на публике, Кэван успокаивает ее из страха вызвать беспорядок.

"Это заставляет меня чувствовать вину перед моими детьми", - говорит Кэван. "Я не даю ей правильно управлять своими эмоциями, потому что говорю ей замолчать".

Социальные последствия этих настроений

В основе, казалось бы, враждебного отношения к детям лежит коллективное беспокойство в прогрессивных кругах о роли детей в нашей жизни, считает Берг.

Многие миллиенниалы и представители поколения Z борются с решением заводить детей из-за различных причин, таких как финансовая нестабильность, влияние на карьеру и опасения по поводу окружающей среды или состояния общества, согласно исследованиям Берга и Уиземана.

Хотя родительство не для всех, и людей не следует критиковать за нежелание иметь детей, некоторые замечания - например, желание бездетных пространств или хвастовство жизнью без детей - могут усугубить это скрытое недоверие, считает Берг.

"Эта демонстрация, "Я хочу, чтобы этотparty был бездетным или что-то в этом роде", усиливает давление на тех, кто не уверен в том, чтобы заводить детей, потому что это suggerest, что они будут в противоречии с бездетными - как если бы эти были взаимоисключающие identities", - добавляет Берг.

Негативное отношение к детям также демонстрирует американское восприятие родительства, отмечает Джессика Каларко, социолог из Университета Висконсина-Мэдисон и автор книги "Holding It Together: How Women Became America’s Safety Net". В Соединенных Штатах родительство в основном считается личной ответственностью, в то время как в странах с поддерживающей экономической и социальной политикой благополучие детей считается коллективной обязанностью.

"Если вы решаете заводить детей, вы должны полностью нести ответственность за удовлетворение их потребностей и обеспечение того, чтобы они не беспокоили других", - объясняет Каларко о американских взглядах на родительство.

Когда общество воспринимает детей как личный образ жизни, а не как необходимое условие для "человеческой устойчивости", легче сочувствовать комментариям о свободе от неудобств из-за истерики чужого ребенка, считает Берг. В свою очередь, это заставляет уже напряженных родителей убедиться, что их дети больше не будут беспокоить других.

С другой стороны, индивидуалистические настроения также могут побудить родителей ставить нужды своих детей выше других, что приводит к "железному, самоусиливающемуся циклу", отмечает Каларко.

"Чем меньше мы инвестируем в семьи, тем труднее становится родителям, что может побудить их брать своих детей в общественные места", - продолжает она. "Это также может создать чувство срочности для родителей, чтобы помочь своим детям преуспеть в жизни".

И так, цикл критики в отношении детей может и дальше продолжаться.

