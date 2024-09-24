Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ПолитикаНовости

Знакомый законодатель Небраски наносит удар по планам Трампа, заявляя о своей оппозиции изменению избирательных правил штата.

Инициатива Дональда Трампа и его республиканских товарищей по изменению избирательных правил Небраски встретила серьезное препятствие в понедельник, когда ключевой сенатор штата Омаха объявил о своем отказе поддерживать отчаянную попытку отменить 30-летний закон, который распространяет...

 and  Michael Bootcampf
Время чтения 2 минут
Депутат от Небраски Майк Макдональд, запечатлённый в зале законодательного органа в Линкольне 1...
Депутат от Небраски Майк Макдональд, запечатлённый в зале законодательного органа в Линкольне 1 марта 2019 года, заявляет об отказе поддержать последнюю инициативу по пересмотру избирательных правил.

Знакомый законодатель Небраски наносит удар по планам Трампа, заявляя о своей оппозиции изменению избирательных правил штата.

Сенатор Майк МакДоннелл, ранее демократический, но недавно перешедший в Республиканскую партию, заявил в понедельник, что не будет поддерживать изменение закона Небраски до выборов в ноябре. Он сказал: "В сложившихся обстоятельствах очевидно, что сейчас не подходящее время, за 43 дня до дня выборов, чтобы вносить такие изменения". Он сообщил губернатору Джиму Пиллену, что сохранит свою прежнюю позицию и будет против любых попыток изменить систему выборщиков Небраски до выборов 2024 года.

МакДоннелл считался одним из немногих республиканцев, которые могли бы изменить закон до ноября. Он четко заявил, что не собирается поддерживать изменения так близко к выборам.

"Голосование за президента должны определять жители Небраски, а не политики ни от одной партии", - сказал МакДоннелл. "Я хочу поблагодарить избирателей, которые связались со мной, за активное участие в демократии и за то, что они показали Америке, что такое небрасканцы - независимые, гордящиеся нашим великим городом Омаха и страстно преданные американской демократии".

Борьба за единственный голос выборщика от 2-го избирательного округа Небраски, часто называемого "синей точкой" Омахи, стала символом того, насколько близка гонка между Трампом и Камалой Харрис.

Даже если Харрис выиграет "синие стены" штатов Висконсин, Мичиган и Пенсильвания, но не сможет завоевать другие ключевые штаты, она все равно будет нуждаться в голосе выборщика из 2-го округа Небраски, чтобы достичь необходимых 270 голосов выборщиков и выиграть президентство.

Трамп считает, что получит четыре голоса выборщиков от Небраски, но пятый его все больше беспокоит - что побудило его и его республиканских союзников предпринять последнюю попытку изменить закон об выборах Небраски всего за несколько недель до голосования. На прошлой неделе он обратился к заседанию законодательного собрания штата, призывая его изменить закон об выборах до ноября.

Трамп выиграл все пять голосов выборщиков Небраски в 2016 году, но в 2020 году смог получить только четыре, а Джо Байден получил место в Омахе. Кампания Харрис вкладывает миллионы долларов, чтобы вновь завоевать этот единственный голос выборщика, с растущей травак-кампанией в передних дворах Омахи, с синими точками на знаках, symbole надежды для демократов в море красного Небраски.

Председательница Демократической партии Небраски Джейн Клийб похвалила решение МакДоннелла в понедельник.

"Небраска имеет богатую традицию независимости, и наша система выборщиков отражает это, гарантируя подлинное представительство воли народа без внешнего влияния", - сказала Клийб в заявлении для CNN. "Сенатор МакДоннелл твердо стоит против сильного давления извне, чтобы защитить голос небрасканцев в нашей демократии".

Пиллен, республиканский губернатор Небраски, ранее заявил, что он все еще открыт для созыва специальной сессии законодательного собрания Небраски до выборов в ноябре для изменения закона, но только если будет достаточно поддержки. Попытка изменить закон, уникальный для Небраски и Мэна, провалилась ранее в этом году.

Решение МакДоннелла в понедельник, похоже, положило конец этому вопросу в этом году, согласно официальным лицам.

Пиллен и кампания Трампа не сразу ответили на запрос комментариев.

Позиция МакДоннелла против изменения закона Небраски до выборов показывает его приверженность принципу самостоятельности избирателей в политике. Политика, окружающая голос выборщика Небраски, подчеркивает значение каждого голоса в определении президентства.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Аналитики разведки США пришли к выводу, что ИИ улучшает, но не подстрекает к революционному сдвигу, в зарубежных попытках манипулировать выборами 2024 года.
Политика

Аналитики разведки США пришли к выводу, что ИИ улучшает, но не подстрекает к революционному сдвигу, в зарубежных попытках манипулировать выборами 2024 года.

Искусственный интеллект усиливает, а не трансформирует влияние России и Ирана на избирательную активность в США в ноябре, как утверждается в отчете, опубликованном Управлением директора национальной разведки в понедельник

 and  Max Becker
Для участников Общедоступно
Капитолий Вашингтона, расположенный в городе 18 сентября 2024 года, в среду
Политика

Ожидаемый шаг высших республиканских деятелей палаты включает в себя основное упование на поддержку демократов для поддержания правительственных операций, обходя потенциальное сопротивление GOP.

Лидеры Республиканцев в Палате представителей планируют обойти возрастающую оппозицию Республиканцев к проекту финансирования для поддержания правительственных операций до декабря, прибегая к парламентскому приему, в основном требующему поддержку Демократов, чтобы утвердить законодательство и...

 and  Alex Stellmacher
Для участников Общедоступно
Автомобиль кампании Байдена, следуя из Сан-Антонио в Остин, Техас, столкнулся с несколькими...
Политика

В ходе гражданского процесса присяжные установили, что только один из шести человек, поддерживающих бывшего президента США Трампа, был ответственен за преследование автобуса предвыборной кампании Байдена в 2020 году.

В ходе гражданского процесса присяжные установили, что только один из шести человек, поддерживающих бывшего президента США Трампа, был ответственен за преследование автобуса предвыборной кампании Байдена в 2020 году. В этом месяце в окружном суде Остина, штат Техас, США, перед жюри развернулись события, произошедшие вокруг "митинга Трампа" в октябре

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно
Камала Харрис, являясь ВП США и кандидатом в президенты от Демократической партии, шагает на...
Политика

Политическая команда Харриса планирует поездку на южную границу США, подтолкнув ее неопределенностью на выборах.

Советники кампании рассматривают возможность поездки вице-президента Камалы Харрис на границу США-Мексики во время ее визита в Аризону в пятницу, поскольку кампания пытается минимизировать разницу между вице-президентом Харрис и бывшим президентом Дональдом Трампом в вопросах иммиграции,...

 and  Lauren Adams
Для участников Общедоступно

Последние

23 сентября 2024 года в Токио, Япония, Глава Кабинета министров Японский Йошимосса Хяси...
Главные темы

Японские боевые самолеты используют факелы-приманки, чтобы сигнализировать российскому самолету наблюдения покинуть свое территориальное воздушное пространство.

Япония использовала огневые сигналы, чтобы предупредить российский разведывательный самолет о выходе из северных воздушных территорий Японии в понедельник.

 and  Mark Rodriguez
Для участников Общедоступно
Роскошный лейбл Луи Вуиттон занимает видное положение на Китайском рынке состоятельных покупателей.
Экономика

Китайское поколение Z принимает "фальшивый рынок", поскольку финансовое процветание ослабевает.

Из-за замедления экономики Китая люди направляют свои ограниченные финансовые ресурсы на так называемые 'пинти' товары, то есть высококачественные подделки известных брендов, которые в английском языке называют дубликатами.

 and  Anne Legman
Для участников Общедоступно
Майли Сайрус и Долли Партон, похоже, имеют отдаленную семейную связь.
Общество

Майли Сайрус и Долли Партон, похоже, имеют отдаленную семейную связь.

Майли Сайрус и Долли Партон, похоже, имеют отдаленную семейную связь. Ancestry, платформа, посвящённая генеалогии и семейным деревьям, объявила в понедельник, что, используя "миллиарды исторических записей и общедоступные семейные деревья", они обнаружили удивительную связь между двумя музыкальными гигантами – Долли Партон и Мили Сайрус. Оказывается, они седьмые кузены, разница в

 and  Viktoriya Miller
Для участников Общедоступно
Гарантия возвращена: генеральный директор компании Марathon Stuttgart подозревается в мошенничестве
Стоит посетить!

Исследуя пингвинов и птиц-хищников среди победителей конкурса птиц.

На конкурсе фотографов года 2024 в номинации "Птицы"照片, изображающие преследование бабочки соколом-сотней, поедание вороным грифом черного медведя и поедание моржом волны, получили высокую оценку.

 and  Viktoriya Miller
Для участников Общедоступно