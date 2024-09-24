Знакомый законодатель Небраски наносит удар по планам Трампа, заявляя о своей оппозиции изменению избирательных правил штата.

Сенатор Майк МакДоннелл, ранее демократический, но недавно перешедший в Республиканскую партию, заявил в понедельник, что не будет поддерживать изменение закона Небраски до выборов в ноябре. Он сказал: "В сложившихся обстоятельствах очевидно, что сейчас не подходящее время, за 43 дня до дня выборов, чтобы вносить такие изменения". Он сообщил губернатору Джиму Пиллену, что сохранит свою прежнюю позицию и будет против любых попыток изменить систему выборщиков Небраски до выборов 2024 года.

МакДоннелл считался одним из немногих республиканцев, которые могли бы изменить закон до ноября. Он четко заявил, что не собирается поддерживать изменения так близко к выборам.

"Голосование за президента должны определять жители Небраски, а не политики ни от одной партии", - сказал МакДоннелл. "Я хочу поблагодарить избирателей, которые связались со мной, за активное участие в демократии и за то, что они показали Америке, что такое небрасканцы - независимые, гордящиеся нашим великим городом Омаха и страстно преданные американской демократии".

Борьба за единственный голос выборщика от 2-го избирательного округа Небраски, часто называемого "синей точкой" Омахи, стала символом того, насколько близка гонка между Трампом и Камалой Харрис.

Даже если Харрис выиграет "синие стены" штатов Висконсин, Мичиган и Пенсильвания, но не сможет завоевать другие ключевые штаты, она все равно будет нуждаться в голосе выборщика из 2-го округа Небраски, чтобы достичь необходимых 270 голосов выборщиков и выиграть президентство.

Трамп считает, что получит четыре голоса выборщиков от Небраски, но пятый его все больше беспокоит - что побудило его и его республиканских союзников предпринять последнюю попытку изменить закон об выборах Небраски всего за несколько недель до голосования. На прошлой неделе он обратился к заседанию законодательного собрания штата, призывая его изменить закон об выборах до ноября.

Трамп выиграл все пять голосов выборщиков Небраски в 2016 году, но в 2020 году смог получить только четыре, а Джо Байден получил место в Омахе. Кампания Харрис вкладывает миллионы долларов, чтобы вновь завоевать этот единственный голос выборщика, с растущей травак-кампанией в передних дворах Омахи, с синими точками на знаках, symbole надежды для демократов в море красного Небраски.

Председательница Демократической партии Небраски Джейн Клийб похвалила решение МакДоннелла в понедельник.

"Небраска имеет богатую традицию независимости, и наша система выборщиков отражает это, гарантируя подлинное представительство воли народа без внешнего влияния", - сказала Клийб в заявлении для CNN. "Сенатор МакДоннелл твердо стоит против сильного давления извне, чтобы защитить голос небрасканцев в нашей демократии".

Пиллен, республиканский губернатор Небраски, ранее заявил, что он все еще открыт для созыва специальной сессии законодательного собрания Небраски до выборов в ноябре для изменения закона, но только если будет достаточно поддержки. Попытка изменить закон, уникальный для Небраски и Мэна, провалилась ранее в этом году.

Решение МакДоннелла в понедельник, похоже, положило конец этому вопросу в этом году, согласно официальным лицам.

Пиллен и кампания Трампа не сразу ответили на запрос комментариев.

Позиция МакДоннелла против изменения закона Небраски до выборов показывает его приверженность принципу самостоятельности избирателей в политике. Политика, окружающая голос выборщика Небраски, подчеркивает значение каждого голоса в определении президентства.

Читайте также: