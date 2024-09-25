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ПолитикаНовостиЕвропейский Союз

Значительное количество молодых людей демонстрируют признаки вредного использования социальных сетей.

 and  Anne Legman
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Более чем у десяти процентов молодых людей заметны признаки беспокойного поведения с использованием...
Более чем у десяти процентов молодых людей заметны признаки беспокойного поведения с использованием социальных сетей.

Значительное количество молодых людей демонстрируют признаки вредного использования социальных сетей.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Европе, все больше молодых людей испытывают трудности с отказом от своих смартфонов. Последние данные из регионального офиса ВОЗ показывают, что более 10% подростков демонстрируют признаки чрезмерного увлечения социальными сетями, при этом девочки более подвержены риску (13%), чем мальчики (9%). Примерно треть из них (36%) находятся в постоянном контакте со своими онлайн-друзьями.

С 2018 года проблема зависимости от социальных сетей среди подростков выросла с 7% до 11%, согласно данным ВОЗ в Европе. В 2022 году подростки из Германии находились чуть ниже среднего показателя, составляющего 10%.

Кроме того, ВОЗ подчеркивает, что 12% молодежи подвержены риску развития проблемного поведения в отношении игр, при этом мальчики более подвержены риску, чем девочки. Организация, базирующаяся в Копенгагене, выражает серьезную озабоченность влиянием цифровых технологий на психическое здоровье и благополучие молодых людей в Европе.

Европейский союз активно занимается решением растущей проблемы зависимости от социальных сетей среди своей молодежи, как подчеркивает региональный офис ВОЗ. Европейский союз выражает обеспокоенность влиянием чрезмерного использования цифровых технологий на психическое здоровье своих подростков.

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