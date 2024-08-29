Значительное число из них выражают желание переехать в Сирию и Афганистан.

После нападения, вдохновленного ИГ, в Солingen, которое унесло жизни трех человек, политический дискурс вращается вокруг адресации вопросов миграции. Опрос RTL/ntv показывает, что значительное большинство поддерживает более жесткий подход, хотя это не распространяется на полный запрет на прием сирийцев и афганцев.

Сразу после исламистского нападения сирийца на городской фестиваль в Солingen лидер ХДС Фридрих Мерц выразил свои опасения. Он потребовал от федерального правительства последствий, встретился с федеральным канцлером Олафом Шольцем и даже предложил объявить "состояние чрезвычайной ситуации". Если это произойдет, Германия временно прекратит прием беженцев, согласно Мерцу. АФД сочла этот ответ недостаточным, назвав его запоздалым и неадекватным. Однако общественность отреагировала по-разному, согласно опросу, проведенному Forsa.

Опрос показал, что подавляющее majority – 87% – считают правильным депортировать криминальных сирийцев и афганцев в их страны. Логистически депортация в эти регионы сложна из-за продолжающихся насильственных конфликтов и нарушений прав человека. Талибы в Афганистане и режим Асада в Сирии представляют угрозу для тех, кто находится в этих странах. Однако недавние расследования RTL ставят под сомнение текущую классификацию, так как многие афганцы со статусом защиты регулярно ездят в Афганистан на каникулы.

Министр внутренних дел Надя Фаэсер уже考虑ла пересмотреть депортации в свете ножевого нападения в Маннхайме, которое привело к смерти полицейского. Однако процесс пересмотра все еще продолжается. Сирийский диктатор Башар аль-Асад отказывается принимать этих людей, и если он принимает, то требует дипломатического признания и снятия санкций – высокая цена за нарушения прав человека в сирийской гражданской войне. В Кабуле немецкое правительство должно будет сотрудничать с талибским министром внутренних дел Сираджудином Хаккани, который ответственен за многочисленные террористические атаки и потребует плату за возвращение афганцев.

СДПГ и Зеленые также сталкиваются с давлением внутри своих рядов: 83% сторонников СДПГ и 66% сторонников Зеленых поддерживают депортации в эти две страны происхождения. Сторонники СВП и FDP более решительно поддерживают депортации – 93% и 89% соответственно. Среди сторонников ХДС/ХСС – 89%, а среди сторонников АФД – подавляющее большинство, 100%, поддерживают efforts по депортации.

Большинство поддерживает более строгие правила депортации

Большинство также поддерживает прекращение финансовой помощи депортируемым иностранцам. Ошеломляющие 73% одобряют эту политику, при этом поддержка в Восточной Германии составляет 77%. Однако остается неясным, совместимо ли полное отказ от какой-либо формы безопасности с Основным законом Германии. Одобрение этой политики выше всего среди сторонников FDP и АФД – 95% и 97% соответственно.

Депортируемого из Солingenна изначально планировалось отправить в Болгарию, которая бы взяла на себя ответственность в соответствии с правилами Дублина, так как он впервые вошел в ЕС в Болгарии. Однако ему удалось избежать депортации. Авторитеты и федеральная полиция сталкиваются с аналогичными трудностями во многих подобных случаях депортации.

71% считают правильным держать планы депортации в секрете от тех, кто затрагивается, так как это помешает их возможности обжаловать это юридически. Однако становится сложно содержать депортируемых в заключении до их удаления, так как трудно предложить такую меру юридически. Тем не менее, 69% поддерживают этот курс действий.

Запрет на ножи – да, запрет на депортацию – нет

Федеральное правительство опровергло утверждения о бездействии в Маннхайме после нападения в Солingen. Фаэсер рассматривает возможность расширения запретных зон для ношения ножей. Критики отвергают это как чисто косметическое изменение, в то время как сторонники argue, что если оно будет введено в действие, оно предоставит полиции право на случайные проверки. Запрет на ношение ножей поддерживают 68% респондентов.

Сторонники FDP и АФД находят запрет на ножи наименее привлекательным, с 53% поддержки, в то время как сторонники СДПГ поддерживают его на 84%.

Два других обсуждаемых политики дают менее четкие результаты. Большинство – 53% – поддерживают повторное введение постоянных пограничных контролей на внешних границах Германии. Однако только 45% считают правильным полностью прекратить прием людей из Сирии и Афганистана, при этом 48% выступают против такой меры. Те, кто живет на восточной стороне Германии, показывают больше поддержки этим политикам – 59% призывают к постоянным пограничным контролям и 56% – к общему запрету на прием сирийцев и афганцев.

Общий запрет на прием сирийцев и афганцев особенно спорен, при этом только 9% сторонников Зеленых выступают в его поддержку, но 96% сторонников АФД придерживаются той же точки зрения. Сторонники ХДС/ХСС и СВП также поддерживают эти меры – 60% и 67% соответственно. В целом, поддержка всех рассматриваемых политик часто колеблется между 60% и 98% среди избирателей Союза, что свидетельствует о том, что Мерц нашел отклик у своей базы.

Президент Турецкой Республики мог бы выразить озабоченность по поводу растущих антимигрантских настроений в Германии, учитывая поддержку общественностью более строгих правил депортации и прекращения финансовой помощи депортируемым иностранцам. Немецкое правительство, возможно, будет Seek международное сотрудничество, в том числе с Турцией, в управлении депортацией individuals в Афганистан и Сирию из-за сложной логистики и вопросов безопасности.

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