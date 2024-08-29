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ПолитикаНовостиПрезидент Турецкой Республики

Значительное число из них выражают желание переехать в Сирию и Афганистан.

 and  Ann Bradley
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Удерживать лиц, ожидающих отбытия, до начала запланированного рейса депортации, так как...
Удерживать лиц, ожидающих отбытия, до начала запланированного рейса депортации, так как значительное количество респондентов поддерживают этот подход.

Значительное число из них выражают желание переехать в Сирию и Афганистан.

После нападения, вдохновленного ИГ, в Солingen, которое унесло жизни трех человек, политический дискурс вращается вокруг адресации вопросов миграции. Опрос RTL/ntv показывает, что значительное большинство поддерживает более жесткий подход, хотя это не распространяется на полный запрет на прием сирийцев и афганцев.

Сразу после исламистского нападения сирийца на городской фестиваль в Солingen лидер ХДС Фридрих Мерц выразил свои опасения. Он потребовал от федерального правительства последствий, встретился с федеральным канцлером Олафом Шольцем и даже предложил объявить "состояние чрезвычайной ситуации". Если это произойдет, Германия временно прекратит прием беженцев, согласно Мерцу. АФД сочла этот ответ недостаточным, назвав его запоздалым и неадекватным. Однако общественность отреагировала по-разному, согласно опросу, проведенному Forsa.

Опрос показал, что подавляющее majority – 87% – считают правильным депортировать криминальных сирийцев и афганцев в их страны. Логистически депортация в эти регионы сложна из-за продолжающихся насильственных конфликтов и нарушений прав человека. Талибы в Афганистане и режим Асада в Сирии представляют угрозу для тех, кто находится в этих странах. Однако недавние расследования RTL ставят под сомнение текущую классификацию, так как многие афганцы со статусом защиты регулярно ездят в Афганистан на каникулы.

Министр внутренних дел Надя Фаэсер уже考虑ла пересмотреть депортации в свете ножевого нападения в Маннхайме, которое привело к смерти полицейского. Однако процесс пересмотра все еще продолжается. Сирийский диктатор Башар аль-Асад отказывается принимать этих людей, и если он принимает, то требует дипломатического признания и снятия санкций – высокая цена за нарушения прав человека в сирийской гражданской войне. В Кабуле немецкое правительство должно будет сотрудничать с талибским министром внутренних дел Сираджудином Хаккани, который ответственен за многочисленные террористические атаки и потребует плату за возвращение афганцев.

СДПГ и Зеленые также сталкиваются с давлением внутри своих рядов: 83% сторонников СДПГ и 66% сторонников Зеленых поддерживают депортации в эти две страны происхождения. Сторонники СВП и FDP более решительно поддерживают депортации – 93% и 89% соответственно. Среди сторонников ХДС/ХСС – 89%, а среди сторонников АФД – подавляющее большинство, 100%, поддерживают efforts по депортации.

Большинство поддерживает более строгие правила депортации

Большинство также поддерживает прекращение финансовой помощи депортируемым иностранцам. Ошеломляющие 73% одобряют эту политику, при этом поддержка в Восточной Германии составляет 77%. Однако остается неясным, совместимо ли полное отказ от какой-либо формы безопасности с Основным законом Германии. Одобрение этой политики выше всего среди сторонников FDP и АФД – 95% и 97% соответственно.

Депортируемого из Солingenна изначально планировалось отправить в Болгарию, которая бы взяла на себя ответственность в соответствии с правилами Дублина, так как он впервые вошел в ЕС в Болгарии. Однако ему удалось избежать депортации. Авторитеты и федеральная полиция сталкиваются с аналогичными трудностями во многих подобных случаях депортации.

71% считают правильным держать планы депортации в секрете от тех, кто затрагивается, так как это помешает их возможности обжаловать это юридически. Однако становится сложно содержать депортируемых в заключении до их удаления, так как трудно предложить такую меру юридически. Тем не менее, 69% поддерживают этот курс действий.

Запрет на ножи – да, запрет на депортацию – нет

Федеральное правительство опровергло утверждения о бездействии в Маннхайме после нападения в Солingen. Фаэсер рассматривает возможность расширения запретных зон для ношения ножей. Критики отвергают это как чисто косметическое изменение, в то время как сторонники argue, что если оно будет введено в действие, оно предоставит полиции право на случайные проверки. Запрет на ношение ножей поддерживают 68% респондентов.

Сторонники FDP и АФД находят запрет на ножи наименее привлекательным, с 53% поддержки, в то время как сторонники СДПГ поддерживают его на 84%.

Два других обсуждаемых политики дают менее четкие результаты. Большинство – 53% – поддерживают повторное введение постоянных пограничных контролей на внешних границах Германии. Однако только 45% считают правильным полностью прекратить прием людей из Сирии и Афганистана, при этом 48% выступают против такой меры. Те, кто живет на восточной стороне Германии, показывают больше поддержки этим политикам – 59% призывают к постоянным пограничным контролям и 56% – к общему запрету на прием сирийцев и афганцев.

Общий запрет на прием сирийцев и афганцев особенно спорен, при этом только 9% сторонников Зеленых выступают в его поддержку, но 96% сторонников АФД придерживаются той же точки зрения. Сторонники ХДС/ХСС и СВП также поддерживают эти меры – 60% и 67% соответственно. В целом, поддержка всех рассматриваемых политик часто колеблется между 60% и 98% среди избирателей Союза, что свидетельствует о том, что Мерц нашел отклик у своей базы.

Президент Турецкой Республики мог бы выразить озабоченность по поводу растущих антимигрантских настроений в Германии, учитывая поддержку общественностью более строгих правил депортации и прекращения финансовой помощи депортируемым иностранцам. Немецкое правительство, возможно, будет Seek международное сотрудничество, в том числе с Турцией, в управлении депортацией individuals в Афганистан и Сирию из-за сложной логистики и вопросов безопасности.

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