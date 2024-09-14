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ПолитикаНовостиМиграция

Значительно сократилось количество мигрантов, прибывающих на европейские берега

 and  James Williams
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Значительно сократилось количество мигрантов, прибывающих на европейские берега

С момента инцидента в Солingen миграция и её контроль стали значительной темой в немецкой политике. Однако данные свидетельствуют: число мигрантов и беженцев, въезжающих в ЕС в этом году, существенно ниже, чем в 2023 году.

Уменьшение миграции формирует политическую дискуссию в Европе. Статистика с января по август показывает: в целом, в этом году наблюдается значительное снижение. Хотя в Греции и на Канарских островах отмечен рост, нелегальные пересечения южных границ ЕС - региона с самой высокой долей неавторизованной миграции - сократились на 35% в первые восемь месяцев года, согласно предварительным данным Международной организации по миграции (МОМ).

Сообщается, что примерно 115 000 беженцев и мигрантов нелегально entered Европейский союз по маршрутам через Средиземное море или через Атлантику в этом году. Это меньше 0,03% населения ЕС. В сравнении, в тот же период в 2023 году было 176 252 человек. А во время масштабного притока беженцев в 2015 году, главным образом вызванного сирийским конфликтом, в ЕС прибыло более миллиона человек, включая мужчин, женщин и детей.

Эта тенденция также отражена в данных Европейского агентства пограничной и береговой охраны Фронтекс: неавторизованные пересечения южных границ ЕС сократились на 39% в этом году по сравнению с 2023 годом, согласно данным Фронтекс. "Это не численный кризис в этом году", - замечает представитель МОМ Флавио де Giacomo. "И не был в прошлом году".

Самый популярный маршрут - из Северной Африки в Италию через центральное Средиземноморье. Согласно данным МОМ и Фронтекс, около 64% меньше беженцев и мигрантов reached Италию этим маршрутом в этом году по сравнению с тем же периодом прошлого года. Эксперты в основном связывают это с жесткими мерами, принятыми Тунисом и Ливией, которые также используют силу для остановки и возвращения лодок.

контрабандисты теперь используют быстрые лодки

В восточном Средиземноморье, где находится второй по популярности маршрут, контрабандисты, как сообщается, используют более быстрые лодки, чтобы избежать контроля, согласно данным греческих властей. Кроме того, все больше островов, расположенных дальше от турецкого побережья, становятся мишенью для этих лодок. Количество беженцев и мигрантов, прибывших в Грецию морем и сушей в первые восемь месяцев 2024 года, увеличилось на 57% согласно данным ООН.

Нелегальная миграция из Западной Африки в сторону испанских Канарских островов в Атлантике более чем удвоилась. С января по август на них прибыло 25 500 человек, в основном из Мали, Сенегала и других западноафриканских стран.

Большинство взрослых среди них стремятся продолжить свой путь на европейский материк. Однако это не относится к тысячам несовершеннолетних без сопровождения: согласно испанскому законодательству, региональные власти несут ответственность за их уход, что приводит к переполненным учреждениям и общественным протестам на Канарских островах.

тысячи теряют жизни в пути

Не все, кто отправляется в это опасное путешествие, достигают европейской земли. Многие уже погибли в течение пути в Атлантике между западноафриканским побережьем и Канарскими островами на своих лодках. Все числа - лишь оценки: испанская группа по правам человека Caminando Fronteras сообщает о более чем 4000 смертей или исчезновений.

Для средиземноморских маршрутов МОМ зафиксировало более 30 000 смертей и исчезновений с 2014 года. В этом году уже более 1400. Настоящее число, скорее всего, намного выше.

Уменьшение миграции оказало значительное влияние на политическую дискуссию во всей Европе, как показывают данные Фронтекс о 39-процентном снижении неавторизованных пересечений южных границ ЕС в этом году. Более того, представитель МОМ Флавио де Giacomo отметил, что текущее число мигрантов, входящих в Европу, не является кризисом, в отличие от значительной миграции в предыдущие годы.

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