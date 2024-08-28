Значительная финансовая организация Уоррена Баффета

Компания Berkshire Hathaway, возглавляемая Уорреном Баффетом, стала первой нетехнологической американской организацией, преодолевшей рыночную капитализацию в $1 трлн. На ранней торговле на Нью-Йоркской фондовой бирже она получила прирост примерно на 1%.

До сих пор доступ к этой элитной группе был открыт только для технологических гигантов, таких как Apple, Microsoft, Amazon, Nvidia, Meta (ранее известная как Facebook) и материнская компания Google, Alphabet. В течение некоторого времени Tesla также входила в этот круг, но затем ее стоимость упала ниже этого уровня. В настоящее время Apple лидирует с поразительной рыночной капитализацией около $3,5 трлн.

Диверсифицированный портфель Berkshire Hathaway включает в себя Geico, страховую компанию, BNSF, железнодорожную корпорацию, Dairy Queen, популярную сеть быстрого питания, Duracell, хорошо известного производителя батарей, и акции многих других предприятий.

Преобразование этой скромной текстильной компании в процветающую инвестиционную фирму было осуществлено Баффетом в 60-х годах. Его уникальная способность находить надежные компании привела к тому, что инвестиции Berkshire превзошли средние рыночные показатели акций в течение многих лет.

В последнее время Баффет наращивает денежные резервы Berkshire и выражает озабоченность нехваткой привлекательных инвестиционных возможностей. Его миссия заключается в приобретении разумно оцененных акций перспективных компаний. Berkshire владеет значительной долей акций Apple, хотя часть из них была недавно продана.

С этим новым рубежом Berkshire Hathaway теперь присоединяется к эксклюзивному клубу компаний с рыночной капитализацией более $1 трлн, став одной из немногих нетехнологических организаций в этом клубе. В настоящее время общий размер активов под управлением Berkshire Hathaway превышает впечатляющие $1 трлн.

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