Значение судебного преследования за смерть знаменитостей, связанных с наркотиками, с точки зрения юристов, и послание, которое оно передает.

Детективы привлекли к ответственности нескольких человек по обвинению, в том числе двух врачей, помощника по уходу за Перри и женщину, известную как "Кетантиновая королева" Северного Голливуда, Джасвин Сангха. Сангха признала себя невиновной в обвинениях, таких как планирование распространения кетанина, содержание недвижимости, используемой для наркотической деятельности, владение наркотиками с целью продажи метамфетамина и кетанина, а также неоднократное распространение кетанина. Ее адвокат не прокомментировал запрос CNN.

Обвинения возникли после обнаружения подпольной сети производителей и продавцов наркотиков, которые якобы поставляли смертельно опасный кетанин, приведший к смерти Перри 28 октября 2023 года, как сообщалось ранее CNN.

Эта ситуация похожа на уголовные обвинения, выдвинутые после смерти рэпера Мак Миллера в сентябре 2018 года из-за передозировки фентанила, кокаина и этанола.

Двое подсудимых получили тюремные сроки в связи со смертью Миллера. Райан Ривз, якобы поставлявший наркотики Миллеру за два дня до его передозировки, был приговорен к более чем 10 годам тюремного заключения в апреле 2022 года после признания вины по обвинению в распространении фентанила. Стивен Уолтер, признавший вину по обвинению в распространении фентанила, был приговорен к 17-летнему тюремному сроку федеральным судьей Калифорнии в мае 2022 года, согласно NPR.

До Миллера, смерть Пинка, платинового музыканта, умершего в возрасте 57 лет в апреле 2016 года, наступила после того, как его нашли без сознания в лифте его дома и студии в Чанхassen, Миннесота. К сожалению, в связи со смертью Пинка не были выдвинуты обвинения, так как правоохранительные органы не смогли найти достаточно доказательств того, кто предоставил ему поддельные таблетки Викодина, содержащие фентанил, или как он их получил.

Кроме того, доктор из Миннесоты Майкл Шулenberg согласился на выплату штрафа в размере 30 000 долларов в 2016 году за выписку рецепта на Перкоцет для друга Пинка, зная, что зависимый артист будет их использовать, согласно CNN. Шулenberg отказался признавать свою вину в рамках соглашения, заявив, что не выписывал опиаты с намерением, чтобы они были переданы Пинку, и его адвокат прокомментировал это, как сообщалось ранее.

После смерти Майкла Джексона в 2009 году его доктор Конрад Мюррей был приговорен к 4 годам тюремного заключения в 2011 году после признания вины в непредумышленном убийстве, вызванном его халатностью, приведшей к передозировке певца пропофолом, хирургическим анестетиком.

Юридические эксперты считают, что высокопрофильные дела, связанные с наркотиками, такие как рассмотренные выше, могут эффективно предотвращать незаконную деятельность, связанную с наркотиками.

"Значение этих высокопрофильных дел в основном заключается в их широком освещении, которое ставит под увеличительное стекло более широкие последствия проблемы наркотиков", - сказал Эндрю Пикетт, главный юрист, базирующийся в Мельбурне, Флорида. "Они отправляют четкий сигнал как тем, кто балансирует на грани законности, так и тем, кто способствует злоупотреблению наркотиками", - добавил он.

Получают ли обычные люди подобные процессы?

Хотя дело, связанное с подозреваемыми в смерти Перри, привлекло значительное внимание из-за статуса знаменитости актера, юридические эксперты заявляют, что такие процессы не являются необычными в случаях со смертельными инцидентами, связанными с употреблением наркотиков, не связанными со знаменитостями.

"Люди, которые не так известны, как правило, сталкиваются с этими обвинениями реже и тише, так как они происходят из менее известных кругов", - сказал Тре Ловелл, адвокат развлечений, базирующийся в Лос-Анджелесе, CNN. "Однако это дело предоставило возможность не только служить примером, но и сделать это таким образом, который привлек значительное внимание благодаря популярности Перри", - добавил он.

Одним из таких менее известных случаев был инцидент в январе 2023 года в пригороде Атланты, Дунвуди, где 44-летнего торговца наркотиками обвинили в убийстве при отягчающих обстоятельствах в связи со смертельной передозировкой 34-летнего мужчины, произошедшей в предыдущем году, согласно полиции Дунвуди.

Дела о наркотиках, связанные со знаменитостями, как правило, получают больше внимания СМИ, но это не обязательно отражает приоритеты прокуроров, как отметил Билл Пауэрс, адвокат из Шарлотты, Северная Каролина. "Независимо от известности жертвы прокуроры преследуют дела, связанные с наркотиками, одинаково для всех граждан", - сказал он CNN.

С другой стороны, Бен Майкл, адвокат из Лос-Анджелеса, утверждает, что широкое внимание СМИ к высокопрофильным смертельным случаям, связанным с наркотиками, может стимулировать правоохранительные органы более активно участвовать в этих делах.

"Если полицейское управление считает, что может использовать общественный интерес к смерти знаменитости, чтобы укрепить репутацию своего отдела и получить больше финансирования, они, скорее всего, так и сделают", - сказал Майкл. "Это может привести к большей бдительности и ресурсам, посвященным аресту торговцев наркотиками, вовлеченных в дела знаменитостей, а не в дела незнаменитостей", - добавил он.

Тем не менее, Майкл подчеркнул, что большинство полицейских управлений по всей стране посвящены аресту торговцев наркотиками, независимо от известности их жертв.

"Перри был в слабом состоянии из-за своей зависимости, и эти врачи нарушили правила, предоставляя ему незаконные вещества вместо помощи в выздоровлении. Это ставит их на один уровень с уличным торговцем наркотиками, а в некоторых случаях и хуже, потому что они нарушили клятву не причинять вреда", - объяснил Джонатан-Норрис CNN в отношении обвинений.

"Мы ожидаем, что врачи будут придерживаться самых высоких этических стандартов, и этот инцидент служит предупреждением о том, что злоупотребление своими профессиональными привилегиями не будет терпимо", - добавила она, отметив, что уличные торговцы наркотиками могут реагировать иначе.

"Хотя торговец наркотиками, в данном случае, может получить пожизненный срок, неясно, будут ли эти обвинения отпугивать других торговцев кетанином", - продолжила она. "Прокуроры остаются настойчивыми в этих делах, считая, что это может иметь эффект, но статистика говорит об обратном", - добавила она.

Пикетт выразил надежду, что, подобно тому, как Закон о влиянии и коррупции организованных преступных группировок повлиял на преступные организации, подобные случаи приведут к большей ответственности среди наркоторговцев.

"Бережное обращение с этими делами подчеркивает важность выявления всех ответственных лиц, независимо от статуса жертвы", - заключил Пикетт.

В составлении этого отчета принимали участие корреспонденты CNN Скотт Гловер, Джон Миллер, Лиза Респерс Франс, Холли Ян, Джей Крофт, Эрик Левенсон и Холли Силверман.

Мы, детективы, расследуем роль нескольких лиц в наркотико-криминальном случае, в том числе врачей, пособников и известных фигур, таких как "Кеттаминовая королева" из Северного Голливуда.

После смерти Перри важно проанализировать ответственность всех причастных лиц, независимо от их статуса, будь то высокопоставленные персоны или рядовые наркоторговцы, чтобы предотвратить дальнейшую незаконную деятельность с наркотиками.

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