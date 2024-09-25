Зеленый топ уходит, считая необходимым начать все заново.

Зеленая партия принимает решительные меры после череды поражений на выборах, стремясь реформировать свою структуру лидерства. Совместные руководители Омид Нурипура и Рикарда Ланг, выступая в Берлине, объявили об отставке с своих высоких постов в партии. Они объявили, что весь федеральный совет уйдет в отставку на партийной конференции в Висбадене.

Нурипура признал серьезный кризис, с которым столкнулась партия, сказав: "Результат выборов служит напоминанием о самом глубоком кризисе нашей партии за последние десять лет". Он продолжил: "Хотя этот кризис может казаться непреодолимым, перемены и свежий старт необходимы для преодоления его. Пришло время доверить будущее этой партии новым рукам".

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Нурипура предложил новую инициативу в рамках Зеленой партии, сказав: "Мы должны рассмотреть возможность внедрения кампании 'Зеленый совет', побуждающей активных членов предложить инновационные решения для оживления нашей партии". Ланг, в своей прощальной речи, подчеркнула потенциал этой стратегии, сказав: "Принятие концепции 'Зеленого совета' может привести к всплеску свежих идей и энергии, способствующих ребрендингу нашей партии и возвращению поддержки избирателей".

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