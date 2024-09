Зеленский заявил перед Советом: "Война не волшебным образом исчезает"

16:44 Президент США Джо Байден призвал Генеральную Ассамблею ООН продолжать поддерживать Украину в ее борьбе против вторжения России. "Мы не отступим от нашей поддержки Украины", - подчеркнул Байден. Он назвал войну, начатую президентом России Владимиром Путиным, провальной.

17:07 Страк-Циммерманн тверда в своей позиции по УкраинеПредседатель комитета по обороне в Европейском парламенте, Мари-Агнес Страк-Циммерманн (ФДП), решительно возражает против изменения позиции своей партии по Украине. В свете недавних выборов она считает важным объяснить общественности, что поддержка Украины служит "нашим собственным интересам". "Я подчеркиваю это, потому что, если Путин победит (...), если мы позволим это, это не будет последним конфликтом", - предупредила политик ФДП во время специального выпуска RTL Nachtjournal.

17:40 Президент Ирана Масуд Пешрави посетит Россию в октябре и встретится с президентом Владимиром Путиным на саммите БРИКС. Об этом объявила спикер МИД Ирана. Она добавила, что соглашение о "стратегическом партнерстве" между Ираном и Россией почти готово, но не предоставила дальнейших подробностей.

18:17 В Чаде задержаны пропагандист "Вагнера" и его помощник, напрягая отношения между Москвой и центральной африканской страной. Максима Шугалея, внесенного в санкционный список ЕС как пропагандиста группы "Вагнера", и его сотрудника Самера Суэйфана задержали по прибытии в аэропорт Чада 19 сентября. Сообщается, что 21 сентября были задержаны еще один российский гражданин и один гражданин Белоруссии. Посол Чада в Москве заявил агентству РИА Новости, что мужчин следует быстро передать российским властям. Ранее Министерство иностранных дел России потребовало их освобождения, и до сих пор остаются неясными обвинения против них.

18:50 В Сибири задержаны двое подростков, подозреваемых в поджоге военного вертолета. Суд в Омске приговорил 16-летних к двухмесячному заключению, они обвиняются в "теракте", согласно пресс-службе суда в Telegram. Если их признают виновными, им грозит до 20 лет лишения свободы. По данным Telegram-канала, близкого к властям, двое учеников проникли на военную базу в субботу и бросили "коктейль Молотова" в вертолет Ми-8. В опубликованном на Telegram видео они заявляют, что были завербованы на платформе и обещаны около 18 000 евро. Личность рекрутера остается неизвестной.

19:43 СМИ сообщают, что украинским солдатам скоро могут предоставить 59 устаревших американских танков M1A1 Abrams, произведенных в США, для помощи в борьбе против российских захватчиков. Сообщается, что правительство Австралии сотрудничает с администрацией Байдена, чтобы отправить эти танки на поле битвы. Газета Sydney Morning Herald сообщает, что эти 59 M1A1 Abrams, которые никогда не участвовали в боевых действиях, заменяются newer models. Сообщается, что украинское сообщество в Австралии также выступало за это решение после сообщений о том, что излишки военной техники Австралии продаются на онлайн-аукционах коллекционерам.

20:25 Российский парламент утвердил законопроект, разрешающий военным вербовать подозреваемых в преступлениях для участия в нападении на Украину. В соответствии с принятым во вторник законопроектом, даже тех, кто подозревается, но еще не судим, могут призвать. Если они будут награждены или ранены в бою, их обвинения будут сняты. Законопроект все еще должен быть утвержден верхней палатой и подписан президентом Владимиром Путиным. Эффективное вербовка преступников для службы на передовой ведется российской армией уже некоторое время. Группа наемников "Вагнера" также вербовала таким образом.

20:54 Украина решительно отвергла любое упоминание о временной оккупации своих территорий Россией в мирных переговорах. Министерство иностранных дел Украины заявило, что полный вывод с украинской территории в пределах международно признанных границ является одним из основных условий формулы мира президента Украины Владимира Зеленского. Россия в настоящее время занимает примерно одну пятую своей соседней страны и утверждает контроль над хотя бы пятью административными районами на юго-востоке, а также Крымский полуостров, аннексированный в 2014 году.

21:30 По данным источников, США планируют предоставить Украине свежую военную помощь на сумму около 375 миллионов долларов. Пакет включает среднедиапазонные кластерные боеприпасы, разные ракеты, артиллерию и бронетехнику, согласно данным правительства США. Официальное объявление ожидается завтра. С начала российского вторжения в Украину в 2022 году США предоставили Украине более 56,2 миллиарда долларов военной помощи.

22:00 Кандидат в президенты от Республиканской партии Трамп заявил, что США должны вывести свои войска из конфликта на Украине. Он обвинил президента Байдена и вице-президента Харрис, своих оппонентов в избирательной кампании, в том, что они втянули США в войну, заявив на митинге в Джорджии: "Они не могут нас вывести. Они не могут этого сделать". Только под его руководством, заявил он, США смогут выйти из конфликта, заявив: "Я позабочусь об этом. Я буду вести переговоры. Я выведу нас. Мы должны уйти".

22:00 Президент Украины Владимир Зеленский выразил крайнее нежелание вести переговоры с Россией о прекращении текущей агрессии против его страны. Зеленский утверждает, что Россия совершает международное преступление, подразумевая, что конфликт не может просто исчезнуть или быть урегулирован переговорами. Он подчеркнул это, выступая на заседании Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке, сказав: "Необходимы действия".

16:25 Регистрация автомобилей для украинских беженцев в Германии с октябряС октября украинские беженцы, проживающие в Германии более года, обязаны зарегистрировать свои автомобили после введения строгих правил федеральным правительством. До 30 сентября автомобили будут подчиняться временным правилам штатов. Новая процедура описана в анкете, разработанной Федеральным министерством транспорта и властями штатов за последние несколько месяцев. Необходимые документы включают личный ID с латинскими именами, украинские свидетельства о регистрации транспортных средств и доказательство страховки. Цифровые украинские документы не принимаются. После регистрации украинские номерные знаки должны быть заменены.

15:40 Жертвы среди гражданского населения в восточном украинском городе ХарьковПосле ракетных ударов по восточному украинскому городу Харьков сообщается о жертвах среди гражданского населения. По данным губернатора Олега Синегубова в Telegram, число погибших достигло трех, несколько человек получили ранения. Одна ракета прямо попала в высотное здание. Ранее мэр Игорь Терехов объявил через Telegram о ракетных ударах в четырех районах и двух поврежденных высотных зданиях.

15:15 Подготовка немецкой армии к обороне в гавани HamburgaС 11 по 13 августа немецкая армия проведет крупные учения по обороне в гавани Hamburga под названием "Красная буря Альфа". Landeskommando Hamburg будет охранять часть гавани, развертывая силы домашней обороны, в том числе устанавливая КПП, как сообщается в военном заявлении. Целью учений является защита критической инфраструктуры обороны, поддержание ситуационной осведомленности на всех уровнях и быстрое и безопасное общение со всеми членами.Civilian traffic не будет включено в учения и не повлияет на них. После нарушения России международного права в своем вторжении на Украину вероятность традиционной войны в Европе в течение следующих пяти лет считается реальной, как указано. Чтобы противодействовать этому, НАТО стремится к сотрудничеству путем быстрого развертывания союзных войск с запада на восток. "Германия, из-за своего стратегического географического положения, служит центром. Поэтому координация военной транспортировки по железной дороге, дороге или воздуху, снабжение пищей, кроватями или топливом, или защита целых колонн автомобилей требует практики, чтобы достичь убедительного сдерживающего эффекта", - говорится в заявлении.

14:30 Зеленский призывает американских бизнес-лидеров инвестировать в энергетический сектор УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский призывает американских бизнес-лидеров инвестировать в поврежденный энергетический сектор своей страны. "Основное внимание было уделено подготовке украинской энергетической системы к зиме", - сказал он в социальных сетях. Страна боится повторения отключений электроэнергии этой зимой из-за войны, вызванной Россией. Зеленский предложил стимулы. "Это предложение от нас. Это один из элементов нашего плана победы", - заявил он в опубликованном видео. На мероприятии в Нью-Йорке присутствовали представители компаний энергетики, финансов и страхования, а также Сэмэнта Пауэр, глава USAID.

13:55 Военный эксперт считает украинское наступление в Курске успешнымМежду наблюдателями нет согласия о том, было ли украинское наступление в российском регионе Курск успешным или нет. Военный эксперт Нико Ланге считает его успешным, заявив в X: "Подумайте, если бы президент Зеленский должен был обсуждать свой план мира без наступления в Курске. Само по себе это подчеркивает ценность и успех наступления в Курске."

13:17 "План победы" Киева включает приглашение в НАТОПриглашение Украины в НАТО включено в "План победы" президента Владимира Зеленского для Киева. Партнеры, поддерживающие Украину в ее конфликте с Россией, должны вынести вопрос о членстве в НАТО, игнорируя угрозы эскалации Москвы, заявил глава офиса Зеленского Андрей Ермак на выступлении в Нью-Йорке. План включает военные и дипломатические элементы. Россия вторглась на Украину, в том числе из-за стремления Киева joining NATO.

12:42 После мирных предложений Зеленского Россия сохраняет военные цели despite Kyiv's initiative for peace talks, Moscow remains firm on its objectives in Ukraine. According to Kremlin spokesman Dmitri Peskov, the brutal Russian invasion, ongoing for 2.5 years, will conclude once its goals are achieved, in any manner. His comments come in response to Ukrainian President Volodymyr Zelensky's statement during his US trip, suggesting that the end of the war might be closer than anticipated. Zelensky is presenting his alleged victory plan in the US to compel Moscow into negotiations. Russia's war objectives encompass controlling Ukrainian territories like Donetsk, Luhansk, Kherson, and Zaporizhzhia. Moscow also seeks to prevent Ukraine from joining NATO. Previously, the ousting of the Kyiv government was also mentioned as a goal. Many analysts believe Russia's ultimate goal is dominance over the entire Ukraine.

11:59 Ситуация в Вугледар ухудшается - Россия, возможно, использует нечестные тактикиПо данным источника Deepstate близкого к украинской армии, ситуация вокруг Вугледара становится все более критической. "Россияне пытаются окружить поселок и одновременно разрушают его артиллерией и другими средствами." Deepstate не подтверждает вход российских войск (объявленный в 09:27). "Держаться до конца означает жертвовать нашими военными силами по цене, превышающей стоимость руин. Мы должны были предвидеть сегодняшний результат раньше, но теперь уже поздно. Солдаты 72-й бригады решительны и продолжают сопротивление." Согласно Nexta, Россия снова применяет тактику "выжженной земли", интенсивно бомбя Вугледар с воздуха.

11:15 Высококачественные спутниковые снимки показывают обширные разрушения на складах боеприпасов России Украина недавно провела несколько успешных атак на склады боеприпасов, уничтожив значительное количество ракет, артиллерийских снарядов и другого снаряжения России. Высокоразрешающие спутниковые снимки от Maxar показывают масштаб недавних атак в Октябрьском и Торопце:

10:46 Разрушительные атаки в Сaporizhzhia: один погибший, несколько раненых и значительные разрушения Российские атаки на юго-восточный украинский город Сaporizhzhia привели к гибели одного человека и ранению шести, согласно официальным данным. Область была подвергнута "интенсивным воздушным атакам" в течение двух часов поздним понедельником, согласно государственной службе гражданской защиты. "Один человек погиб, и шестеро других получили ранения, в том числе 13-летняя девочка и 15-летний мальчик", - написал региональный губернатор Иван Федоров в сервисе Telegram. Кроме того, были подожжены инфраструктурный объект и жилые строения. Сотрудник городской администрации сообщил, что 74 многоквартирных дома и 24 частных дома были повреждены в различных районах города.

10:07 Мнение Мунца о экипаже российского авианосца: "Авианосец, возможно, не вернется в море" Экипаж российского авианосца "Адмирал Кузнецов" якобы мобилизуется на фронт, согласно статье в Forbes. Корабль известен своей серией неудач, объясняет корреспондент ntv Рейнер Мунц из Москвы. Развертывание экипажа может быть еще одним признаком финансовых трудностей России:

09:27 Вугледар под угрозой: российские войска, возможно, прорвались Российские войска якобы продвигаются к восточному украинскому городу Вугледар, как утверждают государственные СМИ и блогеры. "Российские подразделения вошли в Вугледар - начата атака на город", - пишет, например, про-российский военный блогер Юрий Подоляка. Другие про-российские военные блогеры также сообщают об атаке. Государственные российские СМИ утверждают, что Вугледар окружен, и бои идут на востоке города. Военный аналитик полковник Рейснер говорит ntv.de, что российские войска движутся к городу с нескольких направлений, как клещи. "Вугледар находится под угрозой окружения. Следует предположить, что 72-я механизированная бригада, оснащенная танками и боевыми машинами, не сможет удержать район."

08:59 Взаимные удары России и Украины с использованием дронов ночью Согласно официальным заявлениям, российская противовоздушная оборона якобы сбила 13 украинских дронов за ночь. Шесть из них были сбиты над Белгородской, Курской и Брянской областями, и один над Брянской областью, согласно сообщениям министерства обороны России, цитируя агентство новостей ТАСС. Согласно украинским ВВС, Россия атаковала Украину 81 дроном и четырьмя ракетами за ночь. 79 дронов якобы были сбиты или принуждены к аварийной посадке. Первоначальные сообщения не указывают на жертвы или ущерб.

08:17 Четкая позиция Дании по ударам дальнего действия против России Премьер-министр Дании Метте Фредериксен призывает союзников Украины принять использование западного оружия с большей дальностью действия против России. "Я предлагаю прекратить дискуссии о красной линии", - заявляет Фредериксен в интервью Bloomberg. Самая важная красная линия уже была преодолена. "И это было, когда русские вторглись на Украину". Она никогда не позволит России диктовать, что приемлемо в НАТО, Европе или Украине, настаивает Фредериксен.

07:38 Скрытые захоронения и недооцененные смерти для экономии средств в российской армии Согласно утечке телефонного звонка украинской военной разведки, российских солдат на поле боя тайно хоронят и объявляют пропавшими без вести, чтобы избежать выплаты значительной компенсации их семьям. "Убивают, бой идет, жарко, они начинают вонять, так мы их там и хороним, и они больше не находятся. Если они не найдены, семья не получает выплату. Понял?" - объясняет мужчина своему собеседнику, жителю российской области Белгород, согласно сообщению Kyiv Independent о телефонном звонке. Выплата за каждого погибшего солдата якобы составляет от 67 500 до 116 000 долларов.

06:59 Нет признаков мира от России в продолжающемся конфликте Несмотря на призыв президента Украины Зеленского к "плану победы" в США, нет никаких признаков того, что Россия заинтересована в выходе из конфликта. "Кремль настойчиво сообщает о своей неприязни к переговорам, которые не требуют полной капитуляции украинского правительства и уничтожения украинского государства", - заявляет Институт изучения войны (ISW). Недавно высокопоставленные российские официальные лица выразили несогласие с участием в предстоящей конференции по миру, и пресс-секретарь Кремля Песков повторил, что Россия не готова к переговорам при любых условиях, кроме капитуляции Украины, упомянув Запад и НАТО как общих врагов. "ISW предсказывает, что Кремль не заинтересован в серьезных переговорах с Украиной и будет использовать лишь notion of 'peace agreements' and 'dialogues' to pressure the West to push Ukraine into making preventive concessions concerning its sovereignty and territorial integrity."

06:27 Быстрое окончание российской агрессии возможно с помощью превентивных мер США, считает Зеленский Президент Украины Владимир Зеленский верит, что решительные действия от правительства США могут потенциально ускорить конец российской агрессии против Украины в течение следующего года. "По мере приближения к концу года у нас есть реальная возможность усилить сотрудничество между Украиной и США", - написал Зеленский в посте в своем Telegram-канале после встречи с bipartisan delegation Конгресса США. Зеленский сейчас в США на сессиях Генеральной Ассамблеи ООН и делится своим "планом победы" с правительством США.

05:44 Подростки подожгли вертолет Ми-8 на аэродроме в Омске Два подростка якобы подожгли вертолет Ми-8 на российском аэродроме в Омске в прошлую субботу, используя коктейль Молотова, как сообщается в Telegram-канале Baza. 16-летних позже задержали и признались, что получали предложения о $20,000 через Telegram для совершения атаки. Вертолет получил существенный ущерб, согласно российским СМИ. Это событие следует за подобным инцидентом 11 сентября, когда двое несовершеннолетних подожгли вертолет Ми-8 на аэродроме в Нойabrске, Тюменской области. Инциденты саботажа, в том числе сходы с рельс, происходят в различных российских регионах. В январе военная разведка Украины (ГУР) заявила, что некоторые российские железные дороги были повреждены "неизвестными противниками режима Путина".

04:44 Г7 обсуждает возможные поставки ракет в Киев Министры иностранных дел G7 проведут переговоры о возможных поставках ракет, которые могут достичь территории России, в Украину в понедельник, объявил Josep Borrell, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности, на Генеральной Ассамблее ООН. Он также подтвердил приобретение новых видов вооружений, в том числе иранских ракет, Россией, несмотря на постоянные отрицания Тегерана.

03:50 Зеленский: "Мир, возможно, ближе, чем мы думаем" Президент Украины Владимир Зеленский выразил оптимизм в отношении возможного быстрого окончания конфликта с Россией в интервью американскому телеканалу ABC News. "Я верю, что мы ближе к миру, чем думаем", - сказал Зеленский. Он призвал США и их союзников продолжать поддерживать Украину.

02:50 Жертвы после российских атак на Запорожье Российские силы провели атаки на юго-восточный украинский город Запорожье во вторник вечером, в результате чего погиб один человек, сообщает губернатор Иван Федоров. Официальный представитель, цитируемый общественным вещателем Suspilne, сообщил о пяти раненых, в том числе 13-летней девочки. По меньшей мере 23 человека были ранены в предыдущих атаках на город, и инцидент произошел накануне. Федоров написал в Telegram, что в последней атаке были разрушены два дома,although it is unclear what type of weapon was used. Российские силы также атаковали инфраструктуру города, что привело к пожару, который был быстро потушен службами экстренной помощи без причинения потерь.

01:29 Украинские войска под давлением в Покровске Военные Украины сообщают о продолжающемся давлении в восточной части Украины. "Ситуация вокруг Покровска и Курахово остается напряженной", - сообщает военное командование Украины в своем ежедневном обновлении. Более 50 из 125 российских атак вдоль линии фронта были проведены в этом секторе. "Основной усилий врага направлен на Покровск", - подтверждает военное командование Украины. Независимые наблюдатели приписывают украинцам замедление российского наступления на стратегически важный Покровск, но ситуация остается опасной для защитников вблизи Курахово на юге. Угрозу для окружающих украинских подразделений представляют продвижения российских сил вблизи шахтерского города Хирнык. Подобный обход оборонительных позиций также подразумевается еще южнее, вблизи города Вугледар, который российские силы не смогли захватить прямыми атаками.

00:28 Американский гражданин осужден в России за похищение ребенка Американский гражданин получил шестилетний тюремный срок в России за попытку выехать из страны с русским сыном без согласия матери. Суд в Калининградской области признал мужчину виновным в попытке "похищения" и приговорил к отбыванию наказания в исправительной колонии. По решению суда, американец пытался уехать с четырехлетним сыном в Польшу в июле 2023 года. "Без получения согласия матери он пытался вывезти ребенка из страны", - объяснил суд через Telegram-сообщения. Он якобы пытался перейти границу с Польшей через лесистую местность, прежде чем был остановлен пограничным патрулем. Отношения между США и Россией в настоящее время очень напряжены, особенно на фоне конфликта в Украине.

23:14 Жертвы после атаки на российскую деревню Трое человек погибли в результате атаки на российскую деревню недалеко от украинской границы, сообщают местные власти. Деревня Архангельское, расположенная в пяти километрах от границы, якобы была обстреляна украинской армией в понедельник, как сообщает губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram. Погибли двое взрослых и подросток, и двое других, в том числе ребенок, были ранены.

22:13 Зеленский хвалит Шольца за немецкую помощь после встречи в Нью-ЙоркеПосле встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем в Нью-Йорке президент Украины Владимир Зеленский выразил благодарность Германии за их поддержку. "Мы бесконечно благодарны Германии за их помощь", - сказал Зеленский в Twitter. "Вместе мы предотвратили множество жертв и можем внести больший вклад в укрепление безопасности на всей территории европейского континента". Однако Шольц вновь подтвердил политику немецкого правительства по непоставке Украине продвинутых вооружений.

21:35 Forbes: российский авианосец "Адмирал Кузнецов" разваливается, а экипаж отправляют на войну в Украину

Россия имеет единственный авианосец, названный "Адмирал Кузнецов", который неоднократно привлекал внимание СМИ из-за своего отсутствия развертываний с момента его ввода в эксплуатацию в 80-х годах, несмотря на многочисленные неудачи. Теперь Forbes сообщает, что все больше моряков из экипажа "Адмирала Кузнецова" численностью 15 000 человек отправляются на войну в Украину, не на своем авианосце, а в составе своего собственного батальона. По данным Forbes, это один из способов достичь ежемесячной квоты России по призыву, оцененной в 30 000 новых солдат. В то же время "Адмирал Кузнецов" продолжает разрушаться и все больше напоминает постоянного жителя побережья Мурманска, где он стоит на якорной стоянке уже некоторое время.

Вы можете ознакомиться со всеми предыдущими событиями [здесь].

Европейский Союз неизменно поддерживает Украину, предоставляя значительную военную помощь и отстаивая ее интересы на международной арене. В свете продолжающегося конфликта с Россией председатель Комитета по обороне в Европейском парламенте, Мари-Агнес Штрак-Циммерманн (ФДП), вновь подтвердила позицию ЕС по Украине, заявив, что в интересах ЕС продолжать поддерживать Украину.

Читайте также: