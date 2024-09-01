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Зеленский выступает за нанесение ударов по российским авиабазам.

Украина настойчиво призывает своих западных союзников разрешить развертывание мощного вооружения, направленного против российских противников и их целей.

 and  Melissa Williams
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Боевые действия сохраняются в Курской области.
Боевые действия сохраняются в Курской области.

- Зеленский выступает за нанесение ударов по российским авиабазам.

После недавних российских авиаударов по украинским городам президент Зеленский вновь призвал Запад дать разрешение на проведение ударов за пределы российских границ. В ночном видеообращении Зеленский заявил, что российские авиаудары можно прекратить, только если ударить по российским военным аэродромам в глубоком тылу и нарушить логистику российской террористической деятельности.

Для этого украинские официальные лица ведут переговоры со своими американскими коллегами в Вашингтоне. По данным украинских СМИ, США получили список потенциальных целей для этих украинских ударов с помощью дальнобойного оружия, произведенного в США или других западных странах.

"Очистить украинское небо от российских управляемых бомб - это ключевой шаг, чтобы заставить Россию прекратить конфликт и добиться справедливого мира", - сказал Зеленский. В Харькове в результате российского авиаудара по многоэтажному жилому дому погибли 6 человек и 99 получили ранения, согласно последним украинским сообщениям. "И это только Харьков и только один день российских атак", - подчеркнул Зеленский.

Зеленский обратился к США, Великобритании, Франции и Германии, сказав: "Мы должны иметь возможность надлежащим образом и полностью защитить Украину и украинский народ". Он добавил: "Нам нужна авторизация для дальнобойных ударов и ваши дальнобойные ракеты и ракеты".

На данный момент западные союзники отказали Украине в разрешении атаковать цели на территории России с помощью тяжелого оружия, которое было предоставлено. В результате украинская армия планирует атаковать эти цели с помощью внутренних боевых дронов, хотя их взрывная мощь ограничена.

Украина с нетерпением ждет дополнительные системы ПВО

Перед началом нового учебного года Украина срочно ждет обещанные дополнительные системы ПВО. Зеленский сказал, что они необходимы "для обеспечения большей безопасности наших украинских детей в школах, наших городов и нашей энергетической инфраструктуры". Он надеется на немедленную реализацию ранее согласованных договоренностей, но не предоставил подробностей.

В нескольких местах на восточных украинских фронтах произошли столкновения между украинскими защитниками и российскими нападающими. По данным Генерального штаба в Киеве, в течение дня произошло 109 вооруженных конфликтов.

Однако опять же, центр боев был в районе города Покровск на окраине Донбасса. Там российские подразделения атаковали украинские оборонительные линии 23 раза с артиллерийской поддержкой, которые, как сообщается, были отражены. Также сообщалось об атаках в районе близлежащей деревни Курачево. Однако эти сообщения не могли быть независимо подтверждены.

Тяжелая российская артиллерийская бомбардировка потрясла регион Суммы, где, как сообщается, под атакой находятся не менее 15 различных поселений. Суммы - это место, где проходят линии снабжения украинских войск, действующих в российском Курском регионе. С украинской стороны нет обновлений о ходе этого наступления.

Массированные российские артиллерийские атаки также были сообщены в украинском городе Суджа в Курском регионе. Российская армия разрушает свой собственный город, в котором осталось около 200 из первоначальных 5000 жителей, сообщили украинские СМИ. "Даже несмотря на то, что Суджа уже за линией фронта, русские сносят город", - сообщило агентство новостей УНИАН. Украина объявила Суджу штаб-квартирой своего командования в Курском регионе.

Президент Зеленский призывает партнеров, в том числе США, Великобританию, Францию и Германию, дать разрешение на запуск дальнобойных атак. В настоящее время украинские официальные лица ведут переговоры с американскими коллегами о потенциальных целях.

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