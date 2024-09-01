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ПолитикаНовостиНападение на Украину

Зеленский выступает за нанесение ударов по российским авиабазам.

 and  Michael Bootcampf
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Президент Зеленский объявил, что удаление российских управляемых ракет с украинского воздушного...
Президент Зеленский объявил, что удаление российских управляемых ракет с украинского воздушного пространства является существенным прогрессом, что может заставить Россию прекратить конфликт.

Зеленский выступает за нанесение ударов по российским авиабазам.

После недавних российских воздушных ударов по украинским городам президент Зеленский усилил свой призыв к Западу предоставить разрешение на проведение контрнаступлений на территории России. По словам Зеленского, это потребует ударов по российским авиабазам и нарушения логистики российской агрессии. Переговоры Украины с соответствующими сторонами в Вашингтоне продолжаются в этом отношении.

Согласно украинским новостным источникам, американской стороне был представлен список потенциальных целей для таких украинских ударов с использованием дальнобойного западного оружия. Зеленский прокомментировал: "Освобождение украинского неба от российских управляемых бомб станет значительным шагом на пути к принуждению России к прекращению войны и справедливому миру". В Харькове один воздушный удар по жилому зданию привел к шести погибшим и 99 раненым.

Зеленский умолял: "Я обращаюсь к Соединенным Штатам, Великобритании, Франции и Германии: мы должны быть способны эффективно защищать Украину и ее народ. Мы нуждаемся в разрешении на дальнобойные удары и ваши дальнобойные ракеты и ракеты".

Срочно необходимы дополнительные системы ПВО к новому учебному году

До сих пор Запад отказывался санкционировать использование поставленного тяжелого оружия для ударов по российской территории. В результате украинская армия полагается на отечественные боевые дроны для атак на эти цели. Однако эти дроны имеют ограниченную взрывчатую силу.

По мере приближения нового учебного года Украина с нетерпением ждет поставку обещанных дополнительных систем ПВО. Эти системы необходимы, заявил Зеленский, "для усиления безопасности наших украинских детей в школах, городах и энергетическом секторе". Он надеялся на быстрое выполнение существующих соглашений, но не предоставил подробностей.

На восточных фронтах продолжаются стычки между украинскими защитниками и российскими нападающими. Генеральный штаб в Киеве сообщил о 109 вооруженных конфликтах за день. Большая часть боев происходила вокруг Покровска, города на окраине Донбасса, где российские подразделения атаковали украинские линии обороны с артиллерийской поддержкой 23 раза. Отчеты сообщают о отражениях. Также сообщалось о российских атаках в районе Курачева. Эти сообщения остаются не подтвержденными.

Суща "разрушается русскими"

Тяжелые российские артиллерийские бомбардировки были зафиксированы в Сумской области. По этим сообщениям, было обстреляно не менее 15 различных поселений. Сумская область служит важным маршрутом поставок для украинских войск, продвигающихся в российский Курск. С украинской стороны нет обновлений о ходе этого наступления.

Масштабные российские артиллерийские удары также были зафиксированы в украинском городе Суджа в Курской области. Российская армия, по сообщениям, методично разрушает свой собственный город, в котором по-прежнему проживает около 200 из первоначальных 5000 жителей, отмечают украинские СМИ. "Даже несмотря на то, что Суджа находится за линией фронта, русские разрушают город", - отмечает агентство УНИАН. Украина назначила Суджу штаб-квартирой своих военных операций в Курской области.

Международное сообщество продолжает пристально следить за эскалацией ситуации в Украине после призыва Зеленского к разрешению на проведение контрнаступлений на территории России в ответ на нападение на Украину. Несмотря на отсутствие западной поддержки для ударов по российской территории, Украина с нетерпением ждет поставку дополнительных систем ПВО для усиления своих оборонительных возможностей.

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