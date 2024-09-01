Зеленский выступает за нанесение ударов по российским авиабазам.

После недавних российских воздушных ударов по украинским городам президент Зеленский усилил свой призыв к Западу предоставить разрешение на проведение контрнаступлений на территории России. По словам Зеленского, это потребует ударов по российским авиабазам и нарушения логистики российской агрессии. Переговоры Украины с соответствующими сторонами в Вашингтоне продолжаются в этом отношении.

Согласно украинским новостным источникам, американской стороне был представлен список потенциальных целей для таких украинских ударов с использованием дальнобойного западного оружия. Зеленский прокомментировал: "Освобождение украинского неба от российских управляемых бомб станет значительным шагом на пути к принуждению России к прекращению войны и справедливому миру". В Харькове один воздушный удар по жилому зданию привел к шести погибшим и 99 раненым.

Зеленский умолял: "Я обращаюсь к Соединенным Штатам, Великобритании, Франции и Германии: мы должны быть способны эффективно защищать Украину и ее народ. Мы нуждаемся в разрешении на дальнобойные удары и ваши дальнобойные ракеты и ракеты".

Срочно необходимы дополнительные системы ПВО к новому учебному году

До сих пор Запад отказывался санкционировать использование поставленного тяжелого оружия для ударов по российской территории. В результате украинская армия полагается на отечественные боевые дроны для атак на эти цели. Однако эти дроны имеют ограниченную взрывчатую силу.

По мере приближения нового учебного года Украина с нетерпением ждет поставку обещанных дополнительных систем ПВО. Эти системы необходимы, заявил Зеленский, "для усиления безопасности наших украинских детей в школах, городах и энергетическом секторе". Он надеялся на быстрое выполнение существующих соглашений, но не предоставил подробностей.

На восточных фронтах продолжаются стычки между украинскими защитниками и российскими нападающими. Генеральный штаб в Киеве сообщил о 109 вооруженных конфликтах за день. Большая часть боев происходила вокруг Покровска, города на окраине Донбасса, где российские подразделения атаковали украинские линии обороны с артиллерийской поддержкой 23 раза. Отчеты сообщают о отражениях. Также сообщалось о российских атаках в районе Курачева. Эти сообщения остаются не подтвержденными.

Суща "разрушается русскими"

Тяжелые российские артиллерийские бомбардировки были зафиксированы в Сумской области. По этим сообщениям, было обстреляно не менее 15 различных поселений. Сумская область служит важным маршрутом поставок для украинских войск, продвигающихся в российский Курск. С украинской стороны нет обновлений о ходе этого наступления.

Масштабные российские артиллерийские удары также были зафиксированы в украинском городе Суджа в Курской области. Российская армия, по сообщениям, методично разрушает свой собственный город, в котором по-прежнему проживает около 200 из первоначальных 5000 жителей, отмечают украинские СМИ. "Даже несмотря на то, что Суджа находится за линией фронта, русские разрушают город", - отмечает агентство УНИАН. Украина назначила Суджу штаб-квартирой своих военных операций в Курской области.

Международное сообщество продолжает пристально следить за эскалацией ситуации в Украине после призыва Зеленского к разрешению на проведение контрнаступлений на территории России в ответ на нападение на Украину. Несмотря на отсутствие западной поддержки для ударов по российской территории, Украина с нетерпением ждет поставку дополнительных систем ПВО для усиления своих оборонительных возможностей.

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