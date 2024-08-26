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Зеленский выражает презрение к нападению России на работников СМИ.

Российская армия целенаправленно бомбит украинские города. В этом случае подвергаются атаке и международные журналисты. Украинский лидер дает жесткую реакцию в ответ.

 and  Lauren Adams
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Разрушенный ранее гостевой дом, где размещались западные журналисты.
Разрушенный ранее гостевой дом, где размещались западные журналисты.

- Зеленский выражает презрение к нападению России на работников СМИ.

После смертельного артиллерийского обстрела России жилых домов, где проживали иностранные журналисты в Украине, президент Владимир Зеленский резко осудил нападение. "Это ежедневный террор России", - заявил он в своем вечернем видеообращении. Мировому сообществу необходимо принять быстрые и решительные меры, чтобы остановить агрессора, Россию. "Время равно потерям. И чем дольше мы ждем, тем больше вреда может нанести Россия".

Инцидент произошел в восточном украинском городе Краматорск, где проживала команда из шести человек Reuters. К сожалению, британский консультант по безопасности журналистов был убит, а его останки были найдены несколько часов спустя. Двое других журналистов были ранены, в том числе гражданин Германии.

В восточном украинском городе Сумы в результате артиллерийских обстрелов России в течение дня погибли по меньшей мере четыре человека и были ранены тринадцать гражданских лиц.

Зеленский использовал эти нападения, чтобы призвать международное сообщество оказать дополнительное давление на "террористическое государство", которое ведет разрушительную войну против Украины уже почти три года. Наряду с полным исполнением санкций против Москвы Зеленский вновь потребовал использовать замороженные российские фонды для помощи своей стране. Он напомнил о обязательстве семи крупнейших индустриальных стран Запада (Г7) предоставить Украине кредит в размере 50 миллиардов долларов, обеспеченный процентами от замороженных российских активов.

Украина отслеживает передвижение войск в Белоруссии

Украинское правительство подтвердило заявление о усилении войск, объявленное соседней Белоруссией на этой неделе. По данным МИД в Киеве, в Гомельском районе Белоруссии были обнаружены новые подразделения, оснащенные танками, артиллерией и средствами ПВО. Также были замечены наемники из бывшей российской группы Вагнера.

Министерство иностранных дел Украины призвало власти Минска воздержаться от фатальных ошибок под влиянием Москвы и отвести войска на безопасное расстояние от общей границы. В Киеве также подчеркнули, что нет планов на какие-либо враждебные действия против белорусского народа.

Лидер Белоруссии Александр Лукашенко объявил о усилении войск в сторону украинской границы всего несколько дней назад. Он сослался на тяжелые концентрации войск на украинской стороне как на оправдание, утверждая, что Украина разместила там около 120 000 soldiers.

Граница с Россией не является активным театром военных действий в конфликте против Украины. Однако Лукашенко разрешил продвижение российских войск в Украину через Белоруссию в феврале 2022 года. После значительных неудач и потерь в попытке продвинуться к Киеву эти российские подразделения были вынуждены отступить.

Ситуация вдоль восточно-украинских фронтов остается напряженной

В восточной Украине продолжаются интенсивные бои вокруг Донбасса. Города Покровск и Торец были снова подвергнуты повторным российским атакам. Пока нет конкретных обновлений о эвакуации гражданских жителей из Покровска.

Украинские подразделения сообщили о дальнейших успехах в продвижении в западный российский регион Курск. "Мы продвигаемся дальше в Курской области - до трех километров", - заявил Зеленский. Украинские войска захватили контроль над двумя дополнительными поселениями и захватили дополнительных пленных.

Усиливающееся напряжение в восточной Украине, с непрекращающимися атаками на города, подобные Покровску и Торезу, в значительной степени можно объяснить продолжающейся войной между Украиной и ее агрессором, Россией. Мировому сообществу необходимо усилить давление на Россию, чтобы прекратить ее враждебные действия, как показывают предыдущие инциденты, такие как смертельный артиллерийский обстрел России на журналистов в Краматорске, которые иллюстрируют разрушительные последствия этой войны.

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