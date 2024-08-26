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Зеленский выражает презрение к нападению России на работников СМИ.

Каждый день проявление русского запугивания или насилие

 and  Viktoria Klein
Время чтения 2 минут
Курорт, где разместились журналисты, подвергся полному разрушению в результате нападения.
Курорт, где разместились журналисты, подвергся полному разрушению в результате нападения.

Зеленский выражает презрение к нападению России на работников СМИ.

Президент Владимир Зеленский осудил жестокий российский артиллерийский обстрел на гостиницу, в которой размещались иностранные журналисты в Украине. "Это каждодневный российский террор", - заявил Зеленский в своем вечернем видеообращении. Он призвал мировое сообщество быстро и решительно вмешаться, чтобы ограничить агрессора, Россию. "Время равно потерям. Чем дольше мы ждем, тем больше вреда может нанести Россия".

Инцидент в восточноукраинском городе Краматорске произошел в гостинице, где проживала группа Reuters. Британский консультант по безопасности журналистов погиб, и его останки были найдены несколько часов спустя. Двое других журналистов, в том числе немец, получили ранения.

Зеленский назвал "обычную городскую гостиницу" жертвой российского ракетного удара "Искандер". Он заявил, что нападение было "явно спланированным и преднамеренным". Он выразил соболезнования семье и друзьям погибшего. Ранее в результате российского артиллерийского обстрела в восточноукраинском городе Сумы погибли по меньшей мере четыре человека и ранено 13 гражданских лиц.

Продолжающийся конфликт в Донбассе

Зеленский использовал эти нападения, чтобы призвать мировое сообщество усилить давление на "террористическое государство", которое ведет разрушительную войну против Украины уже более двух с половиной лет. Он подчеркнул важность полного введения санкций против Москвы и использования замороженных российских фондов на пользу своей страны. Он напомнил о решении семи ведущих западных промышленных стран (G7) предоставить Украине кредит в размере 50 миллиардов долларов, обеспеченный процентами от замороженных российских активов.

На востоке Украины конфликт в Донбассе продолжается без перерыва. Еще раз города Покровск и Торецк оказались под российским артиллерийским огнем. Нет точных данных о продолжении эвакуации гражданского населения из Покровска.

В ходе своего продвижения на запад в российский регион Курск украинские силы сообщили о новых победах. "Мы продвигаемся в Курской области - до трех километров", - заявил Зеленский. Украинские силы захватили еще два поселения и захватили больше пленных солдат.

После ужасной авиационной атаки на гостиницу, в которой проживали иностранные журналисты в Украине, Зеленский резко осудил действия России, назвав это ежедневным проявлением террора. В результате этого российского ракетного удара "Искандер" британский консультант по безопасности, работавший с Reuters, и двое других журналистов, в том числе немец, были ранены или убиты.

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