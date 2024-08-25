Зеленский выражает обеспокоенность по поводу взаимодействия Индии с Россией.

18:00 Президент Украины Зеленский в беседе с индийскими журналистами выразил недовольство деловыми связями Индии с Россией. Он утверждает, что президент России Путин использует доходы от продажи нефти и газа для финансирования войны против Украины, называя это "воровством у своего народа". Он также отметил, что российское население остается в неведении о своем обнищании из-за контроля Путина над СМИ и социальными сетями. Кроме того, Зеленский подчеркнул, что экономика войны Путина поддерживается巨额资金 от Индии, Китая и арабских стран. Несмотря на это, Зеленский признал независимость Индии и предложил ей рассмотреть способы сокращения финансовой поддержки российских сил.

16:33 Сёдер расходится во мнениях с Креtschмером по украинской политике

Министр-президент Баварии Маркус Сёдер дистанцировался от позиции своего саксонского коллеги Михаэля Креtschмера по украинской политике. "У нас четкая позиция. У Креtschмера своя, которую я уважаю. Но у нас совершенно другая". Сёдер сравнил ситуацию с Второй мировой войной, "Если бы вы позволили Гитлеру, не закончилась ли бы Вторая мировая война?" Его вера в политику сопротивления агрессии президента России Путина контрастирует с позицией Креtschмера против поставок оружия в Украину, которую он назвал "непростительной".

16:09 Зеленский: Трамп поддерживает Украину

Президент Украины Зеленский сообщил, что кандидат в президенты США Дональд Трамп пообещал поддержать Украину и желание положить конец конфликту. Он выразил свое мнение индийским журналистам на своей платформе социальных сетей.

15:41 Медведев заявляет, что предупреждал Дурова о проблемах

После ареста Павла Дурова в Париже бывший президент России Дмитрий Медведев заявил, что давно предупреждал его о возможных проблемах из-за его позиции по вопросу конфиденциальности данных пользователей в различных странах. Медведев написал в Telegram: "Он просчитался. Для наших общих врагов он считается русским и поэтому непредсказуемым и опасным".

14:36 Зеленский предлагает Индии провести следующий мирный саммит

Президент Украины Владимир Зеленский предложил Индии провести следующую мирную конференцию для решения конфликта. Он обсудил эту идею с индийскими журналистами в беседе, размещенной в его социальных сетях. В настоящее время ведутся переговоры с Саудовской Аравией, Катаром, Турцией и Швейцарией о проведении второго саммита. Однако проведение конференции в стране, не подписавшей итоговый договор предыдущей встречи, представляет собой вызов. Хотя Индия присутствовала на первоначальном саммите в Швейцарии, она отказалась поддержать конечное решение.

14:13 Папа критикует запрет про-российской православной церкви в Украине

Папа Франциск критиковал запрет про-российской православной церкви в Украине. На своей воскресной мессе он сказал: "Ни одна христианская церковь не должна быть запрещена прямо или косвенно. С церквями так не поступают!" Украинское правительство обосновало запрет поддержкой России агрессивной войны. Папа сказал толпе на площади Святого Петра: "Не грешит тот, кто молится. Если кто-то вредит своему народу, они виноваты. Но они не становятся злыми оттого, что молились".

13:43 "Барбарическая военная преступность" - Украина осуждает "целенаправленную атаку" на отель в Краматорске

Министерство иностранных дел Украины осудило бомбардировку России отеля в Краматорске, где проживали международные журналисты. Спикер Георгий Тихый сообщил об этом в Twitter: "Вчера вечером произошло еще одно жестокое и преднамеренное российское воздушное нападение на жилые районы Краматорска, в результате чего пострадали иностранные журналисты, проживавшие в отеле". Он отметил, что целенаправленные атаки на журналистов стали обычной тактикой российской войны. "Такие варварские преступления должны быть осуждены и наказаны".

13:14 После российских атак на Сумы: полиция сообщает о 4 погибших и 13 раненых

В течение дня российская армия атаковала Сумскую область Украины примерно 261 раз, как сообщают местные власти. В результате этих атак погибли по меньшей мере четыре человека и еще 13 получили ранения в северной части страны. Как сообщает украинская газета "Украинская правда", в результате этих атак были повреждены шесть жилых зданий, 26 домов, учебное заведение, различные сооружения, автомобили, газопровод и несколько магазинов. Кроме того, загорелась большая площадь, покрытая сухой травой, площадью около двух гектаров.

12:42 Зеленский высмеивает Путина: "Больной старик с Красной площади"

Президент Украины Владимир Зеленский отметил День независимости Украины не только презентацией нового украинского дрона Palianytsia, но и высмеиванием российского лидера Владимира Путина в видеообращении. Зеленский назвал Путина "больным стариком с Красной площади" из-за его постоянных угроз ядерным оружием. Зеленский сказал: "(Путин) это больной старик с Красной площади, который постоянно угрожает всем красной кнопкой. Он не будет диктовать нам никаких своих красных линий".

12:14 Минэнерго: Более 500 поселений все еще без света после атакПосле российских атак на инфраструктуру энергетики Украины, более 500 поселений все еще остаются без света, согласно данным Министерства энергетики Украины, переданным через государственное информационное агентство Ukrinform. Несмотря на эти трудности, ограничений для потребителей не введено. В сообщении говорится, что технические специалисты уже восстановили электроснабжение более чем для 7200 человек. Министерство призывает граждан экономить энергию, особенно в вечернее время. Российские силы серьезно повредили энергетическую систему, делая ее очень уязвимой для сбоев.

11:38 Украина зафиксировала 160 столкновений с российскими войсками на линии фронта за суткиКак сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, Украина зафиксировала 160 столкновений на линии фронта в предыдущий день. Интенсивные бои произошли в десяти различных секторах, при этом ситуация была наиболее напряженной в направлении Покровска. Российские войска провели пять атак с 15 ракетами и 95 атак с 127 управляемыми авиационными бомбами на украинские позиции, а также города и деревни.

10:57 Журналист Reuters пропал без вести после обстрела отеля в Краматорске – ведутся спасательные работыПо данным Украины, российские силы атаковали отель в восточноукраинском городе Краматорск прошлой ночью, в результате чего журналист Reuters пропал без вести. Двое других были ранены. Шестичленная команда Reuters находилась в отеле "Сапфир" во время инцидента, согласно заявлению информационного агентства. В заявлении также говорилось, что здание "явно было поражено ракетой" во время инцидента. "Один из наших коллег все еще пропавший без вести, и двое других были доставлены в больницу для лечения", - заявило агентство. Они сотрудничают с местными властями для проведения спасательных работ. Губернатор Донетской области написал в Telegram, что "российские силы атаковали Краматорск", ранив двух журналистов и оставив одного пропавшим без вести.

Обновление в 13:30: Количество раненых сотрудников Reuters было пересмотрено до четырех, согласно главе регионального военного управления Донетской области, Вадиму Филяшкину, через Telegram.

10:44 Командующий ВВС Украины: Большинство российских Shahed дронов перехвачено и уничтожено прошлой ночьюВоенно-воздушные силы Украины успешно перехватили и уничтожили восемь из девяти российских Shahed дронов во время ночных операций, согласно данным государственного информационного агентства Ukrinform, со ссылкой на командующего ВВС, Николая Олещчука. Силы не только успешно перехватили большинство камикадзе дронов, но и сбили большинство выпущенных ими ракет.

10:20 Несколько западных журналистов ранены в результате российского обстрела отеля в КраматорскеВ результате российского обстрела восточноукраинского города Краматорск прошлой ночью пострадали несколько западных журналистов, согласно официальным данным. Отель был поражен, и двоих раненых удалось спасти, в то время как один человек остался под завалами, сообщил губернатор Донетской области, Вадим Филяшкин, в Telegram. "Все трое пострадавших - журналисты из Украины, США и Великобритании". Атака была подтверждена через пророссийские блоги, которые заявили, что Краматорск был поражен тяжелыми планирующими бомбами типа ФАБ-1500. Однако было сообщено, что целями были завод и различные военные объекты.

09:54 США: Китай критикует новые ограничения на экспорт в РоссиюКитай выразил недовольство ужесточением ограничений, введенных США в отношении нескольких экспортеров из Китая. Это нарушает нормы глобальной торговли и негативно влияет на обычные деловые обмены, согласно Министерству торговли Китая. Китай примет необходимые меры для защиты интересов своих компаний. Решение правительства США в прошлую пятницу привело к включению в список ограничений 105 компаний, в том числе 42 из Китая, 63 из России и 18 из других стран. Эти компании были наказаны за разные причины, такие как поставка электроники США российской военной промышленности и производство дронов, используемых Россией в конфликте с Украиной. Компаниям теперь требуются специальные лицензии.

09:29 ISW призывает к неограниченному использованию Украиной дальнобойных ракет на территории РоссииАмериканский Think Tank Институт изучения войны (ISW) призывает к неограниченному использованию Украиной дальнобойных ракет на территории России. Несмотря на передислокацию авиационных сил на задний план, многие цели в России все еще находятся в радиусе действия американских ракет ATACMS, которые Украина в настоящее время использует, но не для атаки на территорию России из-за ограничений США. "ISW оценивает, что по крайней мере 250 военных и паравоенных целей в России находятся в радиусе действия ракет ATACMS, предоставленных США Украине", - говорится в недавнем анализе. Однако разрешена только атака с использованием многоцелевых ракетных установок HIMARS и ракет GLMRS. "С этим Украина потенциально может поразить максимум 20 из 250 целей", - говорит ISW.

09:06 Высокие потери для России: 1190 солдат "нейтрализованы" за один деньПотери на российской стороне остаются высокими, согласно официальным данным из Киева: в течение дня 1190 российских солдат были убиты или больше не способны воевать в войне. С начала конфликта в феврале 2022 года общее количество нейтрализованных российских солдат составило 607 680, согласно Министерству обороны Украины. В ежедневном заявлении о потерях врага сообщается, что враг потерял дополнительные пять танков (8547) и другие потери. С начала российского вторжения Украина насчитала более 16 600 бронемашин и около 14 000 дронов, которые больше не находятся в распоряжении России или были уничтожены. Эти цифры нельзя независимо проверить. Москва хранит молчание о своих потерях в Украине.

08:39 Военные Воздушные Силы Украины: Большинство Российских Ракета и Дронов Перехвачено Вчера Ночью Россия запустила несколько ракет и дронов в направлении севера и востока Украины прошлой ночью, согласно украинским сообщениям. "Большинство ракет не достигли своей цели", - заявил военно-воздушные силы. Россия использовала баллистическую ракету типа "Искандер-М", крылатую ракету типа "Искандер-К" и шесть управляемых ракет. Число уничтоженных ракет и дронов не раскрывается. В то же время, восемь из девяти российских ударных дронов были сбиты.

08:08 Шесть Пострадавших в Ночной Ракетной Атаке на Харьков Количество пострадавших в ночной ракетной атаке России на Слободской район Харьковской области возросло до шести, согласно телеграмме от мэра Харькова Игоря Терехова, сообщает государственное информационное агентство Укринформ.

07:32 Зеленский Хвалит Новые Украинские Паляницы Ракеты Президент Украины Владимир Зеленский похвалил новые ракеты Паляницы, произведенные в Украине. Зеленский сказал, что эти ракетные дроны и другие военные инновации в Украине необходимы стране из-за задержек в решениях некоторых международных партнеров. "Сегодня состоялся первый и успешный боевой дебют нашего нового оружия", - сказал он, согласно "Киевскому независимому". "Совершенно новый класс украинского ракетного дрона, Паляница".

06:55 Командир Бригады Азов Критикует Обмен Prisoner: Ни Один Бойец Азов Не Освобожден Ни один солдат Азова не был включен в обмен пленными между Россией и Украиной вчера, согласно украинским сообщениям, цитирующим командира бригады Дениса Прокопенко. Командир полка Азов критически отозвался об обмене и выразил разочарование исключением бойцов Азова, которые находились в российском плену более двух лет.

06:14 Губернатор: Пять Умерших в Украинском Ударе по Пограничному Региону Белгород Пять гражданских лиц погибли и 12 получили ранения, четверо из них тяжелые, в результате украинского авиаудара по пограничному региону Белгород прошлой ночью, согласно сообщениям местных властей. Губернатор Вячеслав Гладков сказал, что также были ранены трое детей, двое из которых были госпитализированы. Украина усилила нападения на российскую территорию и продвинулась в регион Курск, граничащий с Белгородом, в начале августа. Белгород часто является мишенью украинских воздушных и drone-атак в ответ на российские атаки.

05:47 Россия: Гражданские Погибли в Украинском Артобстреле Пять гражданских лиц погибли и 12 получили ранения в результате артиллерийского обстрела в городе Ракитное в юго-западной России, согласно телеграмме от регионального губернатора Вячеслава Гладкова. Сообщения не могли быть независимо проверены, и нет ответа от Украины.

04:26 Город Сумы Сообщает о Ракетных Ударах и Пострадавших Город Сумы подвергся ракетным ударам, согласно сообщениям региональной военной администрации. Упоминаются два ракетных удара, в результате которых семь человек получили ранения, двое из них в критическом состоянии, согласно данным властей. Россия атаковала гражданскую инфраструктуру в Сумах в субботу вечером.

03:35 Харьков и Чугуев: Неожиданные Взрывы из-за Военных Атак Губернатор Харькова Олег Синегубов выражает свою обеспокоенность: российская армия провела ракетные атаки на городские районы Харькова и Чугуева. В настоящее время сообщается об одном пострадавшем. О большем взрыве сообщается в Харькове. Мэр города Игорь Терехов предупреждает граждан через Telegram о массированном звуковом бомбардировке. Он призывает к осторожности в условиях неопределенности относительно причины взрыва.

03:06 Украина Предупреждает Граждан об Оponent Дронах В восточных и южных секторах Украины в ранние утренние часы действует предупреждение системы ПВО. Военно-воздушные силы Украины предупреждают население о передаче боевых дронов Shahed. Эти дроны пересекают Черное море, направляясь в южную украинскую область Николаев. В связи с приближающимся днем независимости Украины в субботу ожидается усиление волны российских атак. Однако такие атаки еще не начались.

01:32 Венгрия Обвиняет ЕС в Срыве Поставок Нефти Венгрия подозревает Еврокомиссию в организации приостановки поставок российской нефти. Министр иностранных дел Петер Сийярто утверждает: "Кажется, что Еврокомиссия стоит за приостановкой поставок российской нефти, так как они публично заявляют об отказе помочь Венгрии и Словакии укрепить свой энергоснабжение. Это означает приказ из Брюсселя в Киев для создания проблем с энергоснабжением Венгрии и Словакии". Еврокомиссия не дает немедленного ответа. В июне украинское правительство включило российскую компанию Лукойл в черный список и заблокировало трубопровод Дружба, что привело к значительному снижению поставок в страны, такие как Венгрия и Словакия.

22:12 Женские Жертвы в Атаке на Деревню Купиянск Российские войска атаковали деревню Новоосёновка в Купиянском районе Харьковской области, в результате чего четыре женщины получили ранения, согласно сообщениям Олега Синегубова, главы военной администрации Харьковской области. Около 12:00 российские захватчики атаковали Новоосёновку. После атаки частное здание загорелось. Пострадавших доставили в медицинское учреждение. Расследование последствий атаки продолжается.

21:03 Британский министр чествует мужество Украины в день независимостиДжон Хили, министр обороны Великобритании, выразил восхищение духом Украины в свой день независимости в статье для "Европейской правды". "Тридцать три года назад Украина объявила о своей независимости, мечтая о более процветающей и суверенной демократии, свободной от советского влияния", - пишет Хили. В этом году украинцы отмечают День независимости посреди войны. Их мужественная борьба как свободной и суверенной нации против незаконного вторжения Путина вдохновляет нас. "Лицом к лицу с существенно более крупными военными силами и ресурсами России, Украина всегда была аутсайдером. Сегодня мы отдаем дань уважения украинскому народу". Их мужество, как военных, так и гражданских, продолжает вдохновлять нас. Чтобы выразить нашу поддержку украинским друзьям, Великобритания сегодня запускает кампанию по сбору средств, призывая британцев выразить свою солидарность через социальные сети с хэштегом "#MakeNoiseForUkraine".

20:05 Зеленский повышает в звании командующего Вооруженными силами УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский присвоил звание генерала главнокомандующему Вооруженными силами Украины Олеку Сырскому. Об этом говорится в указе Зеленского. Ранее Сырский имел звание colonel-general. Повышение связано с впечатляющим прогрессом украинских солдат на границе с Россией в регионе Курск.

Комиссия выразила обеспокоенность влиянием продаж российской нефти и газа на Украину, отметив, что эти доходы используются для финансирования войны Путина против Украины.

В ответ на предложение Зеленского ограничить финансовую поддержку российских сил Комиссия в настоящее время изучает возможные меры по оказанию поддержки Украине с минимальными нарушениями глобальных энергетических рынков.

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