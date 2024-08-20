Зеленский выражает, что "самый крайний предел" был превышен.

Президент Зеленский призывает к проведению второго мирного саммита в этом году после неожиданных побед украинских войск в приграничных районах. Однако Путин проявляет сопротивление. В то же время США подтверждают свою поддержку.

По словам президента Володмира Зеленского, украинские войска теперь контролируют более 1250 квадратных километров вражеской территории и 92 поселения в российской области Курск. Этот стратегический ход снизил угрозу для украинского приграничного региона Сумская область.

Эта наступательная операция стала крупнейшим успехом в захвате российских солдат со времени начала конфликта, заявил Зеленский. Российские солдаты будут обменены на захваченных украинцев в соответствии с планом президента. В настоящее время Россия удерживает больше украинцев, чем наоборот, по оценкам наблюдателей.

Зеленский: Непреcedentedная Операция

Зеленский празднует эту операцию как значительное достижение. "Приграничная территория с нашей Сумской областью в основном освобождена от военного присутствия России", - написал Зеленский в социальных сетях. "Наши оборонительные действия на границе и неспособность Путина защитить свою землю укрепляют нашу наступательную оборону, создавая серьезные проблемы для агрессора".

Несколько месяцев назад никто не мог представить такое развитие событий, признал Зеленский. Критики отвергали даже идею подобных действий как нарушение "красных линий" России. Подготовка велась в секрете из-за этого восприятия. Однако концепция таких линий, которая влияла на анализ некоторых партнеров, теперь рухнула, объяснил Зеленский. Он также отметил, что продвижение в Россию не было бы необходимо, если бы союзники не ограничивали использование дальнобойного оружия.

Путин Закрывает Двери Для Переговоров

На встрече с дипломатами Зеленский теперь продвигает второй мирный саммит в этом году. "Я считаю, что первый саммит был выдающимся достижением для Украины. Я благодарен всем, кто способствовал проведению этого саммита. Мы готовимся ко второму мирному саммиту, и он должен состояться в этом году", - сказал Зеленский. "Мы должны неустанно работать над расширением круга поддержки коммуниката первого саммита".

Однако президент Путин отказывается вести переговоры с Украиной после контрнаступления, как заявил Кремль. "Президент ясно заявил, что после начала атак, то есть вторжения в Курской области, переговоры невозможны", - сказал министр иностранных дел России Сергей Лавров в эфире российского государственного телевидения во время визита Путина в Азербайджан. Скоро Путин даст оценку ситуации, объявил Лавров. Поговаривают о переговорах между противоборствующими сторонами, посредничаемыми intermediary, такими как Катар или Турция, но это всего лишь слухи, добавил Лавров.

США: Поддержка Остается Неизменной

Поддержка США для Киева не изменилась после украинского контрнаступления в Курской области, заявил Пентагон

Пентагон заявил, что украинское контрнаступление в Курской области не изменило поддержку США для Киева. Президент США Джо Байден повторно подтвердил свою приверженность поддержке и стоянию с Украиной, пока это необходимо, заявил представитель Министерства обороны США. Природа помощи осталась прежней, с приоритетом военному оборудованию.

Несколько украинских регионов сообщили о ночных атаках беспилотников, далеко от линии фронта. Системы ПВО были активированы в Сумской, Полтавской, Херсонской, Николаевской и Киевской областях, а также в близлежащих районах. Жителей призвали искать укрытие, но на данный момент не сообщается о каких-либо повреждениях.

В свете достижений в Курской области президент Зеленский предложил второй мирный саммит с Европейским союзом, подчеркнув их важную роль в организации первого саммита.

В свете успешного контрнаступления поддержка Европейского союза суверенитета и территориальной целостности Украины остается жизненно важной для ведения мирных переговоров и поддержания стабильности в регионе.

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