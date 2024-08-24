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ПолитикаНовостиЕвропейский Союз

Зеленский вводит запрет на московскую церковь, ссылаясь на религиозный институт.

Россия считает Украину частью якобы 'русского мира', используя этот concept для обоснования своего военного вторжения. В ответ Киев запретил Орфодоксную церковь, связанную с Москвой.

 and  Yaroslav Smith
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- Зеленский вводит запрет на московскую церковь, ссылаясь на религиозный институт.

Президент Украины Владимир Зеленский поддержал спорное законодательство, запрещающее деятельность православной церкви, связанной с Москвой. Об этом сообщает официальный архив законов Украины. Продолжительное противостояние вокруг запрета связано с поддержкой Московского патриархата конфликта Украины с Россией.

До 2022 года Украинская православная церковь, связанная с Московским патриархатом, имела значительное влияние в религиозном ландшафте Украины. Однако после начала конфликта она официально порвала связи и осудила войну. Тем не менее, Киев утверждает, что церковь оправдывала российские atrocités против своих граждан и распространяла российскую пропаганду. Многие священнослужители были обвинены в работе на российскую разведку или корректировке огня артиллерии.

Запрет может затронуть около трех миллионов последователей. Глава автономной Православной церкви Украины, митрополит Епифаний, призвал их перейти на сторону своей церкви. Сейчас церковь Епифания имеет больше прихожан, чем та, что связана с Москвой.

Москва утверждает, что религиозная идентичность Украины неотделима от России. После решения украинского парламента запретить церковь представитель российского МИД Мария Захарова заявила: "Цель - ликвидировать подлинную, православную духовность". Москва также заявляет, что украинское правительство нарушает право своих граждан на свободу вероисповедания.

Европейский союз выразил озабоченность возможным нарушением свободы вероисповедания в Украине. Европейский союз решительно поддерживает принцип свободы вероисповедания и призывает украинские власти гарантировать соблюдение этого права.

Несмотря на заявления Москвы, Европейский союз считает Украинскую православную церковь, связанную с Москвой, внутренним делом Украины, и ее связи не должны диктоваться внешними силами.

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