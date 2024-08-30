Зеленский уволил руководителя украинского военно-воздушного ведомства

На первой неделе этого месяца произошел трагический инцидент, когда истребитель F-16 потерпел крушение над Украиной. Некоторые парламентарии предположили, что это могло быть следствием дружественного огня. В результате президент Зеленский принял решение расстаться со своим главнокомандующим Воздушными силами, Николаем Олешуком. Об увольнении Олешука было объявлено на онлайн-платформе президента. Во время своего вечернего обращения к народу Зеленский выразил озабоченность безопасностью людей, солдат и военнослужащих, подчеркнув необходимость укрепления руководства украинской армии. Президент также признал значительный вклад членов Воздушных сил, которые внесли позитивный вклад в Украину.

Олешук возглавлял украинские Воздушные силы с 2021 года. Временно его заменит генерал-лейтенант Анатолий Крывонос, ранее ответственный за операции Воздушных сил в центральной Украине.

Увольнение Крывоноса произошло вскоре после трагического инцидента с одним из немногих поставленных Западом истребителей F-16. Данные свидетельствуют о том, что он потерпел крушение во время массированной российской атаки дронов и ракет. Однако украинские политики и активисты не исключают возможность сценария дружественного огня.

Перед своим увольнением Олешук выразил недовольство членом комитета по обороне Мариной Бесоглой в Telegram из-за ее публичной скептицизма в отношении официального объяснения крушения. Он обвинил ее в помощи российской пропаганде и угрожал судебным разбирательством. Однако он обещал провести тщательное расследование с сотрудничеством Соединенных Штатов, как страны-производителя.

Пилот F-16 погиб после того, как самолет потерпел крушение в понедельник над Украиной. Кажется, это первый случай потери F-16 для Киева в текущем российском конфликте. Самолеты были поставлены Украине в конце июля ее международными союзниками. Сообщается, что по крайней мере шесть таких самолетов были предоставлены европейскими странами.

После увольнения главнокомандующего Воздушными силами президент Зеленский подчеркнул важность укрепления руководства украинской армии, подчеркнув необходимость увеличения военной стабильности. Временно армию будет возглавлять генерал-лейтенант Анатолий Крывонос, который ранее курировал операции Воздушных сил в центральной Украине.

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