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Зеленский упоминает: "В настоящее время идет восстановление поврежденной энергетической инфраструктуры.

Россия производит беспрецедентные авиационные удары по Украине, предположительно в ответ на наземную кампанию Киева в регионе Курск. Теперь страна сталкивается с проблемами при восстановлении поврежденных установок.

 and  Elizabeth Wells
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Украинский лидер Володимир Зеленський представляет план по восстановлению разрушенной...
Украинский лидер Володимир Зеленський представляет план по восстановлению разрушенной энергетической системы после жестокого российского обстрела инфраструктуры страны.

- Зеленский упоминает: "В настоящее время идет восстановление поврежденной энергетической инфраструктуры.

Следуя за одним из крупнейших нападений на Украину со времени начала войны, Россия выпустила 127 ракет и крылатых ракет, а также 109 дронов по различным регионам Украины, согласно военным обновлениям из Киева. Из 236 дронов и ракет украинская ПВО смогла перехватить 201, согласно последним заявлениям. В стране был нанесен значительный ущерб в энергетическом секторе.

Президент Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию после встречи с военными властями, заявив, что агрессор целенаправленно атаковал гражданских с помощью кластерных бомб. Эти взрывные устройства необходимо было нейтрализовать перед началом ремонта энергетической инфраструктуры.

Эта атака была воспринята как ответ России на украинскую наступательную операцию в Курской области, начатую 6 августа. Операция, в которой приняли участие около 10 000 soldiers, продолжалась три недели к моменту этих событий. Эксперты ожидают, что Украина сможет удерживать занятые российские города в течение нескольких месяцев.

Зеленский также обсудил восстановление поврежденных энергетических объектов с заинтересованными официальными лицами и эффективность ПВО на региональном уровне. Ранее он призывал к поставкам большего количества оружия и разрешению на использование дальнобойных западных ракет для ударов по территории России, хотя на данный момент действуют ограничения на их применение.

Сырский сообщил о своей беседе с Верховным главнокомандующим ОВС НАТО, Кристофером Г. Каволи, в Telegram. Разговор сосредоточился на ситуации на передовой, улучшении ПВО и защите городов и критической инфраструктуры от постоянных атак со стороны Российской Федерации. Сырский, по его словам, подчеркнул необходимость оружия, дополнительных боеприпасов и военной техники, не вдаваясь в подробности.

Помимо территориальных приобретений в результате наступления в Курской области, Украина продолжает испытывать значительное давление на своих восточных территориях. В Донецкой области продвижение России привело к разработке планов по усилению на совещании, возглавляемом военным руководством. В последнее время российские войска объявили о захвате нескольких городов в Донецкой области.

Украинские системы ПВО успешно перехватили множество авиационных ракет во время российской атаки, продемонстрировав свою эффективность. Несмотря на это, был причинен некоторый ущерб энергетическому сектору страны, что потребовало нейтрализации кластерных бомб перед началом ремонтных работ.

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