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ПолитикаНовостиЕвропейский Союз

Зеленский стремится к демилитаризованному региону, принадлежащему России.

 and  Viktoria Klein
Время чтения 2 минут
Во время Курской битвы используются целые танковые армии и бронетехника, что приводит к эскалации...
Во время Курской битвы используются целые танковые армии и бронетехника, что приводит к эскалации материальных потерь.

Зеленский стремится к демилитаризованному региону, принадлежащему России.

Украина набирает обороты в Курске, президент Зеленский раскрывает цель

В своем первом ясном заявлении президент Украины Владимир Зеленский раскрыл основную цель военного наступления Украины в западном российском регионе Курск. Как он сказал в вечернем обращении, Украина стремится к "созданию зоны границы на территории противника". Интенсивные бои в Курске и других восточных регионах Украины потребовали срочного пополнения оружия и боеприпасов от западных союзников. Зеленский обратился к США, Великобритании и Франции, отметив: "Война не прекращается".

Хотя украинские войска показывают отличные результаты, Зеленский подчеркнул необходимость ускорить поставки помощи. Успех Украины зависит от своевременных поставок.

По данным Forbes, украинская армия терпит необычайно большие потери техники во время своей Курской наступательной операции. Уничтожение танков, бронемашин и тяжелого вооружения происходит в гораздо больших масштабах, чем потери на российской стороне, что свидетельствует о серьезном стратегическом дисбалансе.

Ввиду того, что это наступление на открытой местности, техника часто становится мишенью для воздушных и артиллерийских атак, что приводит к "вдвое большим потерям", как сообщает журнал, ссылаясь на аналитиков. Однако если Украина сможет удержать захваченную территорию, эти потери окажутся оправданными.

Усиление давления в Донбассе

В то время как Украина остается агрессивной в Курске, она занимает оборонительную позицию в других местах, в частности, в регионе Донбасса. Украинские войска, как сообщается, испытывают сильное давление и отступают с некоторых участков. Зеленский подчеркнул важность района Тореза, указав, что сейчас основная цель Украины - нанести максимальный ущерб военному потенциалу России и провести контрнаступление.

На фронте в Покровске украинские военные чины признали сложности. "Мы можем отступить, сдать небольшой населенный пункт или проиграть мелкую стычку", - сказал Сергей Жехоровский, командир бригады, в телеобращении. "Но наша конечная цель - выиграть войну".

В настоящее время российские войска пытаются нарушить линию снабжения между Покровском и Карливкой возле Миколаевки. "Здесь они что-то затевают", - сказал Жехоровский. Однако, похоже, российская армия готова к неожиданному ходу в данной ситуации, как намекнул офицер, но без конкретных подробностей.

Европейский Союз стал важным источником помощи для Украины, поставляя необходимое оружие и боеприпасы для укрепления обороны Украины во время Курской наступательной операции. Выражая признательность за стратегическую важность поддержки Европейского Союза, президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил и призвал к продолжению помощи в поддержании темпа Украины против российских сил.

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