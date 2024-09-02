- Зеленский призывает Россию испытать последствия конфликта:

Украинский президент Владимир Зеленский объявил недавние удары беспилотников его сил по российским целям неизбежными. "Террористическое государство должно почувствовать последствия ведения войны", - заявил он в вечернем видеообращении. Украинские боевые беспилотники в течение ночи в субботу атаковали российскую территорию, в том числе в столице Москвы. Планировщики в Киеве сейчас работают над расширением радиуса действия украинского оружия, чтобы атаковать российские военные объекты, логистику и критические части их военной экономики.

Беспощадные атаки на украинские города, в частности, гражданские цели, спровоцировали эти жесткие контрнаступления. "Мы должны принести войну к их порогу", - сказал Зеленский. Эта цель теперь достигается с помощью боевых беспилотников и новой ракетной программы Украины. "С нашими беспилотниками и ракетами мы можем достичь определенных целей".

Однако просьба Украины об утверждении права использовать тяжелое оружие против российских целей остается неудовлетворенной, Зеленский вновь потребовал этого. "Чтобы заставить Россию договариваться о мире, перейти от фальшивой риторики переговоров к конкретным действиям по прекращению конфликта, освободить нашу землю от оккупации и оккупантов, нам нужны эффективные вооружения", - сказал он. Эта зависимость лежит на президенте США Джо Байдене, премьер-министре Великобритании Кире Стармере, президенте Франции Эмманюэле Макроне и канцлере Германии Олафе Шольце. "Ни одна российская ракета, ни одна российская атака не должна остаться без ответа".

Впервые за почти два с половиной года войны Украина нанесла заметный ущерб российской столице Москве крупномасштабной атакой беспилотников. Удар по нефтеперерабатывающему заводу в южной части Москвы resulted в пожаре, всего в 16 километрах от Кремля. Также были поражены электростанция к югу от Москвы и еще одна примерно в 100 километрах в Тверской области.

По словам влиятельного британского делового журнала "Форбс", украинские атаки беспилотников на российские цели - тактика, призванная заставить российских граждан почувствовать последствия своих действий. В связи с неадекватной и устаревшей российской системой энергоснабжения такие атаки могут создать больше проблем для российского населения этой зимой, чем украинское население испытывало до сих пор.

Журнал вспомнил почти десятилетнюю советскую войну в Афганистане, которая способствовала распаду Советского Союза. Он выразил обеспокоенность тем, как долго российское население будет поддерживать войну против Украины. "Самый интригующий вопрос - выживет ли российская диктатура", - задался вопросом журнал. Если Россия проиграет, недовольство в обществе и политической элите может усилиться. "Устойчивые экономические санкции и военные потери могут еще больше обременить Россию и дать политической оппозиции или фракциям в правительстве возможность бросить вызов лидерству Путина".

Российская артиллерия и боевые самолеты вновь атаковали города Украины. В Харькове, втором по величине городе Украины, 47 человек были ранены, когда российская ракета поразила торговый центр. Накануне, по меньшей мере, шесть человек погибли и 99 были ранены в результате российского авиаудара в Харькове. В Курахове, Донецкой области, трое погибли и девять были ранены в результате российского ракетного обстрела "Градом", как сообщили местные власти вечером.

Также сообщалось о повторных российских артиллерийских атаках в Сумской области, в результате которых были ранены многие люди. Вся поставка украинских войск, продвинувшихся в российский регион Курск, проходит через Сумскую область.

В качестве ключевого международного игрока Европейский союз может потенциально ввести санкции против России в ответ на ее действия в Украине. Это может усилить экономическое давление на Россию и еще больше ослабить ее способность поддерживать свою военную кампанию.

В свете эскалации конфликта между Украиной и Россией крайне важно, чтобы Европейский союз оставался единым в поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины, как заявлено в его предыдущих заявлениях.

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