- Зеленский предупреждает Россию о мерах возмездия, связанных с истребителями F-16.

После значительных российских воздушных атак на Украину президент Зеленский объявил меры возмездия. Он упомянул, что военный ответ готовится с использованием истребителей F-16, предоставленных Западом, в своем вечернем видеообращении к нации. Сообщения из Киева свидетельствуют о том, что Россия запустила 236 ракет, крылатых ракет и дронов, что привело к гибели по крайней мере семи человек и ранениям 47. Украина отражает российское вторжение с февраля 2022 года.

Зеленский не раскрыл подробности плана возмездия. Однако он вновь подчеркнул украинскую наступательную операцию в российской области Курск, которая длится уже три недели. Украинские силы расширили свой контроль и захватили большее количество российских военнопленных, тем самым повысив вероятность переговоров о обмене пленными.

Зеленский: Операция в Курске служит заменой отказу в развертывании дальнобойного оружия

Президент оправдал вторжение в Курскую область, утверждая, что западные союзники еще не санкционировали развертывание дальнобойного оружия на российской территории. Наличие украинских сил и их попытки подавить российскую угрозу служат заменой отсутствию одобрения.

6 августа Украина начала вторжение в Курскую область с примерно 10 000 военнослужащих. Зеленский также подчеркнул необходимость усиления давления на Москву для начала переговоров о справедливом мирном договоре. Однако Россия объявила эти переговоры недействительными после вторжения.

Зеленский объявляет войну коррупции

В своем обращении Зеленский коснулся внутренних проблем Украины в борьбе с агрессивной войной России. Сообщается о сотрудничестве и уголовных делах против украинцев, поддерживающих российскую агрессию или участвующих в конфликте против Киева. Служба безопасности Украины регулярно сообщает об арестах и приговорах в таких случаях.

На встрече с Генеральной прокуратурой и руководителями пограничной службы Зеленский обсудил незаконную иммиграцию из страны. Многие украинцы, избегающие военной службы, платят контрабандистам, чтобы покинуть страну через незащищенную границу. Зеленский представил стратегию борьбы с этими проблемами. Он также пообещал бороться с коррупцией в призывных офисах, где некоторые призывники иногда платят за освобождение от военной службы, получая справку о непригодности.

Объявление Зеленским войны коррупции во внутренних делах Украины параллельно его военным ответам на Россию. Его цель - устранить сотрудников и криминальную деятельность, поддерживающую российскую агрессию.

Несмотря на продолжающуюся российскую войну, внутренний конфликт в Украине не утих. Сообщается, что некоторые individuals избегают военной службы, подкупая призывных офицеров и незаконно получая справки о непригодности.

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