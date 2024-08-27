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Зеленский предупредил Россию о последствиях проведения авиаударов

Россия наносит беспрецедентные воздушные удары по Украине, возможно, в отместку за наземную кампанию Киева в Курской области. Президент Зеленский объявляет ответную реакцию.

 and  Ksenia Johnson
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- Зеленский предупредил Россию о последствиях проведения авиаударов

После интенсивных российских авиаударов по Украине президент Зеленский объявил о контрнаступлении. В своем вечернем обращении он сообщил, что страна готовит ответный удар с использованием истребителей F-16, предоставленных Западом. Сообщения из Киева утверждают, что Россия атаковала Украину 236 ракетами, крылатыми ракетами и дронами, что привело к гибели как минимум 7 человек и ранениям 47. Украина находится в состоянии российской агрессии с февраля 2022 года.

Зеленский не предоставил подробностей предстоящего контрнаступления. Однако он упомянул продолжающуюся украинскую offensive в российской области Курск, которая длится уже три недели. Украинские войска расширили свой контроль над этой территорией и захватили больше российских военнопленных, что повышает шансы на обмен пленными.

Зеленский: Операция в Курске компенсирует задержку с разрешением на использование дальнобойного оружия

Президент объяснил операцию в Курске тем, что западные союзники еще не одобрили использование дальнобойного оружия на российской территории. Наличие украинских войск и их усилия по нейтрализации российской угрозы служат компенсацией за отсутствие одобрения.

6 августа Украина проникла в регион Курск с примерно 10 000 солдат. Зеленский также намекнул на усиление давления на Москву для начала переговоров о справедливом мирном соглашении. Однако Россия аннулировала эти переговоры после вторжения.

Зеленский объявляет меры против коррупции

В своем обращении Зеленский также коснулся внутренних вопросов в борьбе Украины против российской агрессии. Он сообщил о наличии пособников и судебных процессах против украинцев, которые поддерживают российскую агрессию или даже участвуют в конфликте против Киева. Украинская служба безопасности часто делится обновлениями об арестах и приговорах в этих делах.

На встрече с руководителями Генеральной прокуратуры и пограничной службы Зеленский сосредоточился на незаконной эмиграции из страны. Многие украинцы, пытающиеся уклониться от военной службы, дают взятки контрабандистам, чтобы покинуть страну через незащищенную границу. Зеленский представил план по решению этих вопросов. Он также планирует бороться с коррупцией в призывных офисах, где, якобы, некоторые призывники платят за освобождение от военной службы, получая справку о негодности.

Объявление Зеленского о контрнаступлении против России остается расплывчатым, но продолжающаяся украинская offensive в Курске может свидетельствовать о возможном обострении войны.

Наличие этой войны в Курске подчеркивает необходимость Украины бороться с коррупцией в своих призывных процессах, так как, якобы, некоторые призывники платят за освобождение от военной службы.

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