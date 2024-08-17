- Зеленский предлагает использовать контрнаступление, чтобы истощить запасы России

В ходе наступления украинских сил в западном российском регионе Курск президент Владимир Зеленский видит долгосрочное ослабление армии противника. Он описал потери России как "чрезвычайно выгодные" для обороны Украины в своем вечернем видеообращении. "Речь идет о разрушении линии снабжения российской армии и истощении ее ресурсов", - уточнил Зеленский. "Мы должны нанести максимальный ущерб всем позициям России, и мы это делаем".

По данным "Вашингтон Пост", Украина предприняла еще одну попытку продвинуться на территорию России в направлении Белгорода. Однако российские подразделения уже были на повышенной готовности в этом районе после событий в Курской области, и украинское наступление уже застопорилось у границы.

Командующий Олеksandr Syrskyi сообщил, что украинские войска продвинулись еще на один-три километра в Курске. "Боевые действия ведутся на всей линии фронта", - сказал он в вечернем видео. "Ситуация в целом под контролем".

Syrskyi также проинформировал Зеленского о ситуации на других участках фронта, сосредоточившись на тех, что находятся в Покровске и Торезе на окраинах Донбасса, который находится под контролем России на востоке Украины. Зеленский не предоставил дальнейших подробностей.

Генеральный штаб в Киеве сообщил о 23 атаках российских войск в Покровске. "Защитники отбили 17 атак, а шесть других боев все еще продолжаются", - сказали вечером. Восемь атак были отбиты в Торезе. Во время боев российская авиация бомбила tanto Torez, как и более мелкие города Нью-Йорк и Нелипівка. Эти утверждения не могли быть независимо проверены.

Россия ведет непрерывную войну агрессии против Украины уже более двух с половиной лет, захватывая более обширные территории в восточной соседней стране. В попытке остановить дальнейшее продвижение украинская армия начала контрнаступление в западном российском регионе Курск. Это также может укрепить позиции Украины в любых будущих переговорах между Москвой и Киевом.

Посол ЛамBSDорфф: Москва не заинтересована в переговорах

Посол Германии в Москве Александр ГRAF Lambsdorff не видит никаких возможностей для мирных переговоров в войне против Украины в настоящее время. "В настоящее время российская сторона не сигнализирует о желании вести переговоры, а настаивает на далеко идущих предварительных условиях", - сказал ЛамBSDорфф, который является послом уже около года, в интервью "Боннской всеобщей газете".

Если президент России Владимир Путин заявит, что он готов вести переговоры с украинской стороной только в том случае, если она полностью выведет свои войска со всех территорий, которые Россия претендует на аннексию, в том числе тех, которые не находятся под контролем российских военных, "тогда ясно, что за этим нет искренности", - сказал ЛамBSDорфф.

Работа немецкого посольства в Москве сосредоточена на возможности действовать, если позиция Москвы изменится. "Потому что однажды Россия должна признать, что она добилась гораздо меньше в этой войне, чем первоначально планировалось, что она наносит себе серьезный международный ущерб и что она находится в перегретом военной экономике, которая не будет sostenible".

Украинское наступление в российский регион Курска с наземными войсками встревожило Россию, сказал ЛамBSDорфф. Это был существенный удар по пограничной охране, разведке, военным, гражданской обороне и даже населению, поскольку украинским войскам удалось провести такую операцию.

Между тем, в Украине задержаны главы двух призывных центров возле Киева за взяточничество, чтобы освободить призывников от военной службы. "Украинская правда" сообщила, что во время обысков в офисах и домах в пригородах Бучи и Барысполя были найдены и изъяты наличные. Главы призывных центров и их сообщники, якобы, получили около одного миллиона долларов (приблизительно 900 000 евро) в целом.

Первоначальные расследования показывают, что главы предоставили ложные медицинские справки, в которых молодые люди были признаны негодными к службе и освобождены от дальнейшей регистрации. На данный момент идентифицировано 20 человек, которые пытались таким образом уклониться от военной службы.

Многие молодые украинцы пытаются избежать призыва по разным причинам и разными способами. Многие просто переходят через зеленую границу в соседние страны. С увеличением контроля, контрабандисты находят новые способы переправлять уклонистов за границу - в основном в Румынию - за высокие комиссионные.

Многие россияне также избегают призыва, бежав за границу. С начала войны десятки тысяч мужчин покинули Россию и поселились в соседних бывших советских республиках, среди прочего.

После украинского контрнаступления в Курскую область президент России Владимир Путин, возможно, пересмотрит свою позицию в будущих переговорах с Украиной. Успешные продвижения ослабили позиции и ресурсы России, что потенциально может сделать ее более склонной к диалогу.

Чтобы противодействовать украинскому наступлению, Россия усилила свои бомбардировки в городах, подобных Торезу, демонстрируя готовность применить агрессивные тактики в ответ на украинское контрнаступление.

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