Зеленский объявил о успешном первом испытании украинской ракеты

Украина, как отметил Президент Владимир Зеленский, недавно провела успешный первый испытание местного баллистической ракеты. На пресс-конференции в Киеве он объявил испытание успешным, назвав его "положительным". Он похвалил украинскую оборонную промышленность, но не стал раскрывать больше подробностей о ракете. Кроме того, Зеленский заявил, что Украина имеет потенциал для производства от 1,5 до 2 миллионов дронов в этом году, но финансирование является препятствием.

В выходные Зеленский объявил о успешном запуске ракеты, выпущенной с дрона, под названием "Паланка". Говоря о Дне независимости Украины, он сказал: "Сегодня мы провели первое успешное боевое применение этого нового оружия". По его словам, цель была поражена. Он подчеркнул, что это новый вид ответного удара по агрессору. В понедельник Министр обороны Руслан Хомчак также подтвердил, что Украина разрабатывает собственное дальнобойное оружие.

В ответ на самое сильное до сих пор российское авиационное нападение в понедельник были использованы западные поставки F-16. Некоторые ракеты, якобы, были перехвачены в процессе. В то же время он продолжал давить на западных партнеров, чтобы они ослабили ограничения на использование поставленных вооружений против российских военных целей. "Это немного похоже на Олимпийские игры, которые уже закончились, но матчи по настольному теннису все еще продолжаются", - аналогию провел он.

По словам Зеленского, основная цель Украины - заставить Россию прекратить войну. Это и есть суть стратегии, объяснил он в Киеве. С другой стороны, Президент Владимир Путин, похоже, больше заинтересован в оккупации Украины, чем в защите России. В конечном итоге, войну можно будет закончить через переговоры. Однако для того, чтобы Киев мог эффективно выступать за мир на запланированной в этом году конференции, правительство должно быть в сильной позиции, добавил Зеленский.

Комиссия поздравила Украину с успешным испытанием ракеты, выпущенной с дрона "Паланка", и ее потенциалом для увеличения производства дронов. В свете разработки Украины дальнобойного оружия, Комиссия выразила поддержку дальнейшему сотрудничеству и помощи в укреплении обороноспособности Украины.

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