Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ПолитикаНовостиЕвропейская комиссия

Зеленский объявил о успешном первом испытании украинской ракеты

 and  Hanna Hofmann
Время чтения 1 минута
Зеленский, президент, стремится принудить Россию прекратить конфликт на Украине.
Зеленский, президент, стремится принудить Россию прекратить конфликт на Украине.

Зеленский объявил о успешном первом испытании украинской ракеты

Украина, как отметил Президент Владимир Зеленский, недавно провела успешный первый испытание местного баллистической ракеты. На пресс-конференции в Киеве он объявил испытание успешным, назвав его "положительным". Он похвалил украинскую оборонную промышленность, но не стал раскрывать больше подробностей о ракете. Кроме того, Зеленский заявил, что Украина имеет потенциал для производства от 1,5 до 2 миллионов дронов в этом году, но финансирование является препятствием.

В выходные Зеленский объявил о успешном запуске ракеты, выпущенной с дрона, под названием "Паланка". Говоря о Дне независимости Украины, он сказал: "Сегодня мы провели первое успешное боевое применение этого нового оружия". По его словам, цель была поражена. Он подчеркнул, что это новый вид ответного удара по агрессору. В понедельник Министр обороны Руслан Хомчак также подтвердил, что Украина разрабатывает собственное дальнобойное оружие.

В ответ на самое сильное до сих пор российское авиационное нападение в понедельник были использованы западные поставки F-16. Некоторые ракеты, якобы, были перехвачены в процессе. В то же время он продолжал давить на западных партнеров, чтобы они ослабили ограничения на использование поставленных вооружений против российских военных целей. "Это немного похоже на Олимпийские игры, которые уже закончились, но матчи по настольному теннису все еще продолжаются", - аналогию провел он.

По словам Зеленского, основная цель Украины - заставить Россию прекратить войну. Это и есть суть стратегии, объяснил он в Киеве. С другой стороны, Президент Владимир Путин, похоже, больше заинтересован в оккупации Украины, чем в защите России. В конечном итоге, войну можно будет закончить через переговоры. Однако для того, чтобы Киев мог эффективно выступать за мир на запланированной в этом году конференции, правительство должно быть в сильной позиции, добавил Зеленский.

Комиссия поздравила Украину с успешным испытанием ракеты, выпущенной с дрона "Паланка", и ее потенциалом для увеличения производства дронов. В свете разработки Украины дальнобойного оружия, Комиссия выразила поддержку дальнейшему сотрудничеству и помощи в укреплении обороноспособности Украины.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Тулиси Габбард открыто поддерживает Дональда Трампа в его политических начинаниях.
Политика

США осуждают убийство сотрудников Reuters Россией

США осуждают убийство сотрудников Reuters Россией Белый дом критикует ракетный обстрел гостиницы в Украине, в результате которого погиб советник по безопасности Reuters и пострадали два журналистаАдминистрация США осуждает ракетный удар по гостинице в Украине, в результате которого погиб консультант по безопасности Reuters и пострадали двое журналистов Reuters. "Мы решительно

 and  Katherine Bradley
Для участников Общедоступно
Осложнения в поставках самолётов от американского производителя Boeing отрицательно влияют на...
Политика

Проблемы с закупками в американской авиационной корпорации Boeing нарушают стратегии расширения Ryanair

Проблемы с закупками в американской авиационной корпорации Boeing нарушают стратегии расширения Ryanair Проблемы с поставками у американского авиапроизводителя Boeing вызывают задержки в планах бюджетной авиакомпании Ryanair по расширению в этом году, как сообщила компания в Лондоне. Задержка поставок самолетов Boeing привела к тому, что Ryanair ожидает перевезти на 5 миллионов

 and  Christian Meier
Для участников Общедоступно
Противоборствующие Силы Венесуэлы: Обладают Силной Планом мирно устранить Мадуро
Политика

Оппозиция Венесуэлы имеет твердый план мирного свержения Мадуро

Оппозиция Венесуэлы имеет твердый план мирного свержения Мадуро После спорных выборов в Венесуэле оппозиционная фигура Мария Кортина Мачадо в интервью Reuters во вторник через видеосвязь предположила, что президента Николаса Мадуро можно мирным путем сместить с власти. Она верила, что мирные демонстрации и международное давление могут сделать это реальностью. Несмотря на

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно
Судья Кетанжи БROWN Джексон обращается к толпе во время события по переименованию в её честь в...
Политика

Судья Джексон выразила свою озабоченность по поводу решения Трампа об иммунитете в CBS.

Судья Верховного суда Кетанжи Браун Джексон выразила обеспокоенность в интервью CBS News в связи с спорным решением Верховного суда, которое предоставило бывшему президенту Дональду Трампу обширную иммунитет. Она заявила, что это решение необоснованно выделяет одного человека из других в...

 and  Viktoriya Miller
Для участников Общедоступно

Последние

Тулиси Габбард открыто поддерживает Дональда Трампа в его политических начинаниях.
Политика

США осуждают убийство сотрудников Reuters Россией

США осуждают убийство сотрудников Reuters Россией Белый дом критикует ракетный обстрел гостиницы в Украине, в результате которого погиб советник по безопасности Reuters и пострадали два журналистаАдминистрация США осуждает ракетный удар по гостинице в Украине, в результате которого погиб консультант по безопасности Reuters и пострадали двое журналистов Reuters. "Мы решительно

 and  Katherine Bradley
Для участников Общедоступно
Осложнения в поставках самолётов от американского производителя Boeing отрицательно влияют на...
Политика

Проблемы с закупками в американской авиационной корпорации Boeing нарушают стратегии расширения Ryanair

Проблемы с закупками в американской авиационной корпорации Boeing нарушают стратегии расширения Ryanair Проблемы с поставками у американского авиапроизводителя Boeing вызывают задержки в планах бюджетной авиакомпании Ryanair по расширению в этом году, как сообщила компания в Лондоне. Задержка поставок самолетов Boeing привела к тому, что Ryanair ожидает перевезти на 5 миллионов

 and  Christian Meier
Для участников Общедоступно