Зеленский называет китайско-бразильскую мирную инициативу "вредной" или "вредной".

17:40 Украина: Российский боеприпас поразил грузовое судно

Украина заявляет, что российский боеприпас разрушил грузовое судно, перевозящее зерно из страны. По словам президента Владимира Зеленского, судно уже покинуло украинские воды в Черном море во время нападения. Министр иностранных дел Дмитро Кулеба назвал это "наглым нападением на морскую свободу и глобальную продовольственную безопасность". Зеленский утверждает, что судно направлялось в Египет и не было сообщено о жертвах. Представитель украинского флота заявил, что грузовое судно не находилось в украинском коридоре для зерна во время нападения, но находилось в экономической морской зоне Румынии. Представитель румынского флота подтвердил, что судно не находилось в территориальных водах Румынии.

17:12 Президент Китая посетит Россию

Президент Китая Си Цзиньпин планирует вернуться в Россию в октябре. Си примет участие в саммите группы БРИКС, как сообщает китайский министр иностранных дел Ван И. Ван встречается с президентом России Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге сегодня. Оба похвалили отношения между Китаем и Россией. Си "очень рад" принять приглашение Путина присоединиться к саммиту БРИКС в Казани, сказал Ван. Путин сообщает, что он и Си также проведут двустороннюю встречу, чтобы обсудить их отношения, которые "развиваются довольно благополучно".

16:35 Новая должность для генсека НАТО Столтенберга

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг станет новым главой Мюнхенской конференции по безопасности. Норвежец приступит к исполнению обязанностей в феврале 2025 года, сменив действующего Кристофа Хюгенга. Хюгенг, который занимал пост с 2022 года и был длительное время советником по внешней политике канцлера Ангелы Меркель, покинет пост председателя. Долгосрочный бывший председатель Вольфганг Ишinger, как ожидается, останется президентом совета фонда. Столтенберг передаст эстафету в качестве генерального секретаря НАТО в октябре бывшему премьер-министру Нидерландов Марку Рютте.

16:11 Три сотрудника Красного Креста погибли в Украине

Украина сообщает, что трое сотрудников Красного Креста из Украины погибли в результате обстрела российских войск. Инцидент произошел в селе в спорном регионе Донецк, как сообщает офис генерального прокурора Украины в Telegram. Двое других были госпитализированы, один в критическом состоянии. "Еще одно российское военное преступление. Сегодня оккупант атаковал машины гуманитарной миссии Международного комитета Красного Креста в регионе Донецк", - написал президент Владимир Зеленский в Twitter. Дмитро Любинец, уполномоченный по правам человека в стране, призвал платформу: "Международный комитет Красного Креста должен официально признать нарушение Россией норм Женевских конвенций!"

15:45 Общественность не допускают на суд над адвокатами Навального

Судья на уголовном процессе по делу троих адвокатов покойного критика Кремля Алексея Навального в российском городе Петушки быстро закрыла процесс для Вадима Кобзева, Алексея Липзера и Игоря Сергунина. Она сослалась на предупреждение полиции о возможной провокации со стороны сторонников Навального. Трое адвокатов обвиняются в принадлежности к экстремистской группе - Фонду борьбы с коррупцией, созданному Навальным.

15:18 Морской конфликт в Черном море

Украина и Россия, как сообщается, находятся в морском и воздушном бою в Черном море. Военная разведка Украины сообщает, что российский истребитель Су-30 был сбит с помощью переносного зенитно-ракетного комплекса во время специальной операции на море (см. запись в 08:04). Подробностей о операции в ночь на вторник не сообщалось из Киева. Однако Министерство обороны России сообщает, что неудачная попытка Украины атаковать российскую буровую платформу в Черном море с помощью высокоскоростных катеров была отбита. Из восьми из 14 катеров были уничтожены и потоплены, остальные отступили. В Москве не упоминалось о потере самолета. Тем не менее, военный блог "Рыбар" сообщает, что Су-30 был сбит при отражении украинской атаки.

14:54 Украинские солдаты: "Мы устали от войны"

Украинским солдатам приходится использовать имеющееся в их распоряжении оружие стратегически и экономно. Репортер ntv Кавита Шарма встречает как старые советские weapons с ограниченным боеприпасом, так и немногие, но более современные западные weapons.

14:23 Зеленский: Россия начинает контрнаступление в Курске

Россия, как считается, начала контрнаступление в российском пограничном регионе Курск, согласно президенту Украины Владимиру Зеленскому. Это ответ российской армии "соответствует украинской стратегии", - сказал Зеленский на пресс-конференции в Киеве, не вдаваясь в подробности. Министерство обороны России подтверждает, что российские подразделения освободили десять поселений в Курской области в течение двух дней.

13:38 Водоснабжение и газ в украинском городе Покровск частично прерваны

После российских атак город Покровск в украинском регионе Донецк испытывает перебои с водоснабжением, и многие жители остаются без газа для приготовления пищи и отопления, как сообщает губернатор. Недавний удар нанес ущерб водоочистной станции, и город теперь полагается на более чем 300 аварийных скважин для питьевой воды, сообщает губернатор Вадим Филащенко. Кроме того, российский удар по газовому распределительному центру накануне оставил без газа 18 000 жителей Покровска.

13:07 Предполагается, что Россия имеет в два раза меньше военных кораблей, чем заявляет, согласно независимому российскому новостному порталу "Агентство". Портал ссылается на данные проектов "Рейтинг глобальных морских держав 2024" и "RussiaShips.info", которые оценивают количество военных кораблей в 264 и 299 соответственно, что существенно ниже объявленного Министерством обороны России более 400 кораблей, участвующих в военном учении "Океан-2024". В эти оценки также включены около 50 кораблей и подлодок из Черноморского флота, не участвующего в учениях. Это не первый случай, когда Россию обвиняют в преувеличении размера своих военных сил.

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12:28 Российские спецслужбы якобы усилили шпионаж против военной помощи Германии Украине и немецкой армии, согласно данным военной контрразведки (МАД). Отчет указывает на то, что интерес России к военной политике и стратегии перешел с стратегического уровня на тактический. Россия сейчас сосредоточена на получении информации о военной помощи Германии Украине, в том числе маршрутах транспортировки, процедурах развертывания и тактике западного оружия в Украине, а также возможностях немецкой армии для территориальной и альянсовой обороны.

11:52 Анализ Мюнца о разрешении Великобритании и США на использование украинского оружия против российской территорииВеликобритания и США могут разрешить Украине использовать оружие против российской территории, как сообщает корреспондент ntv Рейнер Мюнц. Кремлю удалось предотвратить это решение угрозами. В свете этого неудивительно, что эксперт по ядерному оружию теперь призывает атаковать Берлин.

11:15 Задержка в принятии решения об использовании Украиной западных дальнобойных ракет в РоссииПринятие решения об использовании Украиной западных дальнобойных ракет в России, возможно, займет некоторое время, согласно американскому СМИ Bloomberg. Решение, скорее всего, не будет принято до Общего собрания ООН 24 сентября, на котором соберутся около 150 глав государств и правительств. Министр иностранных дел Великобритании Ламми заявил, что встреча в ООН станет следующей возможностью обсудить использование дальнобойных ракет. Президент Украины Зеленский, скорее всего, повторит это требование на встрече. В среду Ламми и госсекретарь США Блинкен посетили Киев, чтобы обсудить планы Зеленского по атакам на российскую территорию. Блинкен планирует обсудить это с президентом США Байденом в пятницу. Премьер-министр Великобритании Стармер также встретится с Байденом в пятницу, чтобы обсудить этот вопрос.

10:31 Украинская противовоздушная оборона отразила российское нападениеУкраинские ВВС сообщают, что Россия атаковала Украину ночью с помощью 5 ракет и 64 иранских боевых дронов. Было перехвачено 44 дрона. Противовоздушная оборона также была активна вокруг Киева, нейтрализуя угрозы входящих дронов.

09:11 Призыв к усилению российского ядерного сдерживанияРоссийский эксперт по внешней политике Сергей Караганов считает, что Россия должна более ясно заявить о своей готовности использовать ядерное оружие. Основной целью ядерной доктрины России должно быть "убеждение всех нынешних и будущих врагов в том, что Россия готова использовать ядерное оружие", заявил Караганов газете "Коммерсант". Москва могла бы нанести ограниченный ядерный удар по стране НАТО, не начиная полномасштабную ядерную войну, он предложил. США были бы нечестными, если бы обещали ядерную защиту своим союзникам. Ранее Караганов призывал Россию рассмотреть возможность нанесения ядерного превентивного удара, чтобы запугать своих противников. Некоторые западные эксперты считают, что Караганов выполняет полезную функцию для Кремля, озвучивая мнения, которые беспокоят Запад и делают Путина более сдержанным в сравнении.

08:46 Возрастающие надежды Украины на использование дальнобойных ракетВозникающая оптимизм в Украине suggerit, что ей вскоре будет разрешено атаковать глубоко в российской территории с помощью западного оружия. Госсекретарь США Энтони Блинкен подчеркнул во время своего визита в Киев важность того, чтобы Украина имела "все, что ей нужно". В Великобритании кажется, что свет зеленый склоняется в пользу этой перспективы:

08:04 Военная разведка Украины сообщает о сбитом российском истребителеПосле сообщений о пропаже с радаров российского истребителя Су-30SM военная разведка Украины теперь заявляет, что украинские солдаты сбили такой самолет во время операции в Черном море. Киево-независимое сообщает, что истребитель, оцененный в $50 миллионов и базирующийся в Крыму, был сбит переносной системой ПВО.

07:26 Украина сообщает о более чем дюжине раненых в результате значительного удара беспилотника по КонотопуЧисло жертв после значительного российского удара беспилотниками по энергетической инфраструктуре Конотопа ночью сейчас составляет 14, сообщает государственное информационное агентство Украины Ukrinform на основе информации региональной военной администрации. Среди последствий был поражен жилой дом в центре города.

06:42 Украинские жители в Германии сохраняют свой защищенный статус при поездках на родинуНемецкий парламент начинает рассматривать предложенный правительством безопасности программу впервые сегодня, которая, среди прочего, вводит ограничения на ножи и отмену статуса беженца для тех, кто возвращается домой. Однако есть определенные исключения, такие как для украинских беженцев.

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06:04 Российское телевидение обвиняет в несправедливом обращении с Трампом во время теледебатовМногие комментаторы на государственном российском телевидении обвиняют в саботаже Трампа во время его теледебатов с Камалой Харрис, согласно Киево-независимому. Они утверждают, что Трамп был поставлен в невыгодное положение. Российские вещатели критиковали проверку фактов в заявлениях Трампа. Многие аналитики считают, что Трамп проиграл дебаты. Трамп заявил, что если он выиграет выборы, он сразу же прекратит конфликт в Украине.

04:50 Российское нападение на Конотоп: Значительный ущерб энергетической инфраструктуреНападение России на Конотоп в Сумской области оставило многих жителей ранеными. По словам мэра Артема Семенихина, водоснабжение города ненадолго прервалось. Энергетической инфраструктуре был нанесен значительный ущерб, и остается неясным, когда частные дома снова получат электричество. После атаки в центре города вспыхнули несколько пожаров, и были повреждены школьные и жилые здания. Двоих человек госпитализировали, один из них в критическом состоянии.

03:29 Латвия Предоставляет Дополнительную Военную Помощь УкраинеПремьер-министр Латвии Эвика Силиня объявила пакет военной помощи для Украины во время своего визита в Киев. Поддержка будет включать бронетранспортеры, как сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Он сделал это заявление после встречи с Силиной. Кроме того, две страны обсуждают расширение сотрудничества в оборонной промышленности.

01:32 Великобритания Требовала Встречу с Иранским Бизнесменом из-за Подозрений на Отправку Ракетами в РоссиюВеликобритания потребовала встречи с иранским бизнесменом из-за подозрений в поставках иранских ракет в Россию, как сообщается в заявлении лондонского МИД. "Правительство Великобритании четко дало понять, что любая передача баллистических ракет России будет серьезным эскалациям и заслуживает значительного ответа", - говорится в заявлении. Вчера Германия, Франция и Великобритания ввели дополнительные санкции против Тегерана в ответ на подозрительные поставки ракет, которые включают приостановку двусторонних соглашений о воздушном транспорте. Ранее Европейский Союз сообщал о "обоснованной информации" о перевозке иранских ракет в Россию.

00:14 Украина: Россия Deploy-untrained Soldiers at VovchanskПо данным украинских военных сообщений, Россия направляет необученных солдат на фронт в Харькове. Виталий Саратсев, спикер оперативной тактической группы Вооруженных сил в Харькове, заявил, что подразделения, ответственные за нападение на Вовчанск, плохо обучены. Предполагается, что новые подкрепления - это резерв мобилизации, собранный Россией. Неясно, являются ли они бывшими заключенными или новобранцами из стран, таких как Центральная Азия, Африка или Ближний Восток.

22:39 Мэр на Западе Украины Назначает Патрули из РусскоязычныхМэр западно-украинского города Ивано-Франковск объявил, что будут созданы патрули из русскоязычных для борьбы с растущим использованием русского языка. "Это гражданская инициатива; любой может стать языковым инспектором" сказал мэр Руслан Марцинкив в интервью НТА. Во многих городах проживают люди, которые бежали из восточной Украины и родным языком для них является русский. Марцинкив ожидает не менее 100 таких языковых контролеров, с примерно 50 волонтерами уже зарегистрированными. Он также предоставил номер телефона для граждан, чтобы сообщать о русскоязычных в общественных местах. В результате конфликта миллионы людей, в частности из русскоязычных регионов на востоке и юге, бежали на относительно безопасный украинскоязычный запад Украины.

21:42 Эрдоган Требовал Возвращения Крыма из МосквыПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган требует возвращения Крымского полуострова, который Россия аннексировала, Украине. "Наша неуклонная поддержка территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины продолжается. Восстановление Крыма для Украины - это требование международного права", - заявил турецкий лидер в видеообращении по случаю запуска платформы Крыма. Платформа Крыма была создана в 2021 году для продвижения международного признания ситуации в Крыму.

20:37 Блинкен Объясняет Позицию Байдена по Использованию Оружия против России в УкраинеГоссекретарь Antony Blinken заявил, что США активно работают над военными запросами Украины, в том числе над использованием дальнобойного оружия, предоставленного Западом, для ударов по целям России. Президент Джо Байден и премьер-министр Кир Стармер Великобритании планируют обсудить эти запросы в пятницу, заявил Блинкен во время совместной пресс-конференции с его британским коллегой Дэвидом Ламми и министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой в Киеве. "Мы делаем все возможное, чтобы Украина была должным образом укомплектована, чтобы эффективно защищать себя", - подчеркнул Блинкен, добавив: "Наша цель - победа Украины".

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Европейский Союз, возможно, выразит озабоченность по поводу российского нападения на украинское грузовое судно, учитывая его обязательства по обеспечению безопасности и свободы мореплавания.

Планируемый визит президента Си Цзиньпина в Россию в октябре может привести к дискуссиям между Европейским Союзом и Китаем о их позициях по текущему конфликту в Украине.

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