Обзор ситуации - Зеленский: Наступление в Курске приближает нас к цели

Киев/Курск (дпс) – Президент Украины Владимир Зеленский видит, что военные Украины набирают обороты, продвигаясь на территорию России. "Украина может достичь своих целей, защитить свои интересы и независимость", - сказал Зеленский в своем вечернем видеообращении, транслировавшемся из Киева. Украинская армия уже взяла 74 поселения в Курской области - вдвое больше, чем заявляет Россия. Ни одна из этих заявок не может быть проверена.

По словам губернатора Курской области Алексея Смирнова, 28 поселений находятся под контролем врага. Проект "Глубокое государство" Украины оценивает, что около 44 российских поселений находятся под контролем Киева.

Главнокомандующий украинской армии Алексей Сырский доложил Зеленскому, что его войска продвинулись на 1-3 километра в некоторых направлениях, захватили дополнительные 40 квадратных километров территории в Курской области.

Ранее Сырский сообщал, что с начала наступления неделю назад было занято около 1000 квадратных километров. Это более чем вдвое превышает площадь, которую, по данным российской армии, было занято в восточной Украине с начала года. Эти цифры также не могут быть проверены.

В понедельник Смирнов сказал в разговоре с главой Кремля Владимиром Путиным, что украинские войска продвинулись на 12 километров вглубь Курской области на 40-километровом фронте. Украинские источники сообщают о глубине около 30 километров.

Украина преследует несколько целей в наступлении на Курск

Своим беспрецедентным наземным наступлением на территорию России Украина преследует несколько целей, согласно Зеленскому. Вторжение его войск, прежде всего, направлено на усиление давления на Москву, чтобы она согласилась на мирные переговоры после почти двух с половиной лет агрессии против Украины. Зеленский сказал, что справедливый мир станет ближе.

Занятые территории могут быть использованы Киевом как рычаг в переговорах, чтобы вернуть свои территории, оккупированные российскими войсками на востоке и юге Украины. Министерство иностранных дел Украины подчеркнуло, что украинская сторона, в отличие от России, не аннексирует чужую территорию.

Зеленский также четко дал понять, что ему нужны новые российские военнопленные для обмена на украинцев. Уже сотни россиян сдались в плен украинцам, сказал он, добавив, что они обращаются более гуманно, чем в российской армии. Зеленский выглядел улыбающимся и расслабленным на появлениях в Киеве, как не делал это месяцами. Киев и Москва уже несколько раз обменивались пленными.

Зеленский вновь похвалил украинских солдат, которые вошли в Россию, и приказал, чтобы они получали деньги и все, что им нужно, в порядке. "Нам всем нужна та же единство и эффективность, которую мы показали в первые недели и месяцы этой войны, когда Украина взяла инициативу и начала переломить ход в свою пользу", - сказал президент. С вторжением в Курск страна вновь доказала, на что она способна.

Борьба в Курской области продолжается

В Курской области продолжаются эвакуации и ожесточенные бои. ТENS тысяч людей были вынуждены покинуть свои дома в поисках безопасности. По официальным данным, погибло 12 гражданских лиц, более 120 человек ранены.

Губернатор Смирнов призвал людей и напомнил, что 81 год назад Красная армия в знаменитой битве при Курске во время Второй мировой войны отразила главное наступление нацистской Германии под руководством диктатора Адольфа Гитлера. Это была крупнейшая танковая битва в истории. На этот раз Россия также одержит победу, сказал Смирнов. Он также поблагодарил регионы России, откуда поступает гуманитарная помощь.

Российские военные блогеры сообщают, что украинские силы продолжают попытки продвинуться на север к Курску, используя авиаудары, согласно Telegram-каналу Rybar. В районе Кореново атаки украинских сил были отражены; однако, юго-запад от города Суда, российские войска потеряли контроль над поселком Плехово. Министерство обороны России также предоставило не подтвержденную информацию о том, что армия продолжает отражать попытки украинских сил проникнуть глубже в Курскую область.

Европейский Союз выразил озабоченность по поводу эскалации конфликта в Украине, призвав к немедленному прекращению огня и соблюдению международного права. Европейский Союз твердо поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины и обязался продолжать предоставлять экономическую и политическую помощь.

Недавно верховный представитель ЕС по иностранным делам Josep Borrell провел встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, призывая обе стороны к мирным переговорам и избеганию дальнейшей эскалации. Европейский Союз остается приверженным поддержанию стабильности и мира в регионе.

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