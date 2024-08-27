- Зеленский делает ставку на новую украинскую ракетно-ракетную систему.

После двух интенсивных воздушных ударов России по Украине президент Владимир Зеленский утешает своих граждан обещаниями поставок оборонительного вооружения. На мероприятии в Киеве Зеленский представил успешные испытания самодельной баллистической ракеты, похвалив украинскую военную промышленность, но не вдаваясь в подробности.

Ранее Зеленский продемонстрировал еще одно украинское изобретение - сверхзвуковой боевой дрон "Палыаныця". Однако Украина значительно уступает России в огневой мощи.

Последняя российская бомбардировка привела к не менее пяти жертвам, согласно украинским властям. Два человека погибли, когда отель в Кривом Роге был поражен ракетой. Первоначальные сообщения о ракетных ударах по Сaporizhzhia сообщали о двух жертвах, которые были впоследствии скорректированы до трех. "Мы обязательно отомстим России за это и за все другие нападения", - заявил Зеленский через социальную сеть X. "Преступления против человечности не могут остаться безнаказанными".

Тысячи людей устремились в киевское метро в поисках безопасности после ночного воздушного тревоги, которая побудила около 52 000 человек искать убежище в подземных станциях метро. Летящие обломки вызвали пожары на восточных окраинах города. Военное управление Киевской области сообщило о уничтожении всех объектов, приближающихся к Киеву. О нарушениях и жертвах сообщалось в Сумской, Харьковской, Донецкой, Херсонской и Хмельницкой областях.

Украинские Воздушные силы сообщили об перехватах 5 российских крылатых ракет и 60 из 81 развернутых дронов. Три гиперзвуковые ракеты "Кинжал" и два ракеты "Искандер" избежали обнаружения. Несмотря на отсутствие подробных военных статистик, они дают представление о масштабе атаки.

Эксперты считают, что атака снова была направлена на энергетическую инфраструктуру Украины. В понедельник Россия запустила атаку с 127 ракетами и крылатыми ракетами, а также более 100 боевых дронов - самое большое количество, сообщенное украинской армией за два с половиной года конфликта.

В ответ на тяжелые российские атаки в понедельник и утром во вторник были задействованы западные поставленные F-16 истребители, заявил Зеленский. Он вновь призвал западных союзников снять ограничения на использование поставленного оружия против военных целей в России. "Олимпиада закончилась, но матч в пинг-понг продолжается", - заметил он.

С начала наступления на российскую территорию в Курске украинская армия захватила в плен около 600 военнослужащих, заявил командующий украинской армии Александр Сырский. Этот фонд обмена пленными значительно укрепился, заявил он во время конференции в Киеве. Через три недели украинские войска контролируют 100 поселений и почти 1300 квадратных километров российской территории, хотя военные эксперты сомневаются в точном размере территории.

Украина оценивает наличие 30 000 российских солдат в Курске

Чтобы отразить украинское наступление, Россия направила почти 30 000 солдат в Курскую область, с дополнительными подкреплениями на подходе, заявил Сырский. Хотя эта тактика эффективно перебросила войска в регион, российские атаки не ослабли, особенно в Донецкой области, где украинские силы находятся под сильным давлением, согласно всем отчетам.

Между тем, российские власти в Белгородской области заявили, что Украина планирует дальнейшие incursions через границу. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о напряженности, но сохранил порядок через Telegram-обновление. Неподтвержденные СМИ-аккаунты сообщают о столкновениях на переезде Нечтеевка и в Шебекино. Украинская сторона не ответила на обвинения в боевых действиях.

В ответ на российские атаки президент Зеленский заявил: "Мы обязательно отомстим России за это и за все другие нападения", используя социальную сеть X. Конфликт между Украиной и Россией по-прежнему представляет собой серьезные вызовы, поскольку Украина оценивает наличие 30 000 российских солдат в Курске, пытающихся отразить украинское наступление.

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