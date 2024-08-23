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ПолитикаНовостиЕвропейский Союз

Жизни погибших в результате израильских нападений на Ливан

В ходе постепенного продвижения мирных переговоров по урегулированиюcribers ключевыx израильских и движения Хезболла благодаря российской военной помощи вPRO принято решение о расширении сотрудничества в обеспечении региональной безопасности.

 and  Yaroslav Smith
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В недавних израильских нападениях на Ливан различные лица скончались от полученных травм, согласно...
В недавних израильских нападениях на Ливан различные лица скончались от полученных травм, согласно официальным заявлениям.

- Жизни погибших в результате израильских нападений на Ливан

В последних израильских нападениях на Ливан сообщается о различных жертвах в соответствии с официальными данными. Трагический инцидент в Айте аль-Шабаб, месте в южном Ливане, унес жизни семилетнего ребенка и другого человека, как сообщило министерство здравоохранения в Бейруте.

Еще один трагический инцидент произошел в деревне Тейр Харфа возле израильской границы в южном Ливане, в результате чего погибли трое человек. По сообщениям, они были связаны с Хезболлой. Хезболла признала гибель трех своих членов. Как правило, Хезболла не раскрывает подробную информацию о обстоятельствах гибели своих членов.

Израильская армия заявила, что она атаковала и ликвидировала "террористическую ячейку" в Тейр Харфа, утверждая, что они запускали снаряды на израильскую территорию. Кроме того, армия обстреляла район Шейбаа вблизи Ливана артиллерией. Хезболла взяла на себя ответственность за нападение на военные объекты израильской армии в приграничной зоне.

С начала конфликта в Газе неоднократно происходили столкновения между израильской армией и милицией Хезболлы в Ливане, а также другими группами в приграничной зоне между двумя странами. К сожалению, обе стороны понесли потери, при этом большинство жертв приходится на членов Хезболлы.

Европейский союз выразил озабоченность по поводу эскалации tensions between Israel and Hezbollah in Lebanon, призывая к деэскалации конфликта. Европейский союз решительно осуждает гибель мирных жителей в ходе этих конфликтов и призывает к соблюдению международного права.

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