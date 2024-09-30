"Жизнь, которую мы здесь любили, исчезла": В западной части Северной Каролины гелен наносит урон.

В субботу утром он сел в свою машину и отправился в путь к дому своих родителей, расположенному в живописном месте в горах Северной Каролины между Спринг-Пайн и Литл-Свитзерленд. Эта область, обычно уединенная и тихая, находится примерно в часе езды от Эшвилла.

Как Perkins поделился в посте, "Это благословенное место в горах - дом моих родителей. В обычных обстоятельствах эта область так очаровательно изолирована". Он продолжил, "Неизвестно для меня, что Helene оставила разрушения и хаос в этом красивом, но изолированном месте. Дороги, дома и сети коммунальных услуг лежали в руинах, делая область полностью отрезанной от ресурсов во всех направлениях".

Повреждения, причиненные Helene, унесли жизни по меньшей мере 93 человек по всему юго-востоку США, согласно подсчетам CNN. Северная Каролина была одним из самых пострадавших регионов, с непрерывными наводнениями, превращающими дороги в реки, оставляя многих в нужде и создавая нагрузку на ресурсы штата.

Губернатор Рой Купер описал ситуацию как "одну из худших бурь в современной истории". Несмотря на развертывание помощи, более 280 дорог оставались закрытыми из-за бедствия, что затрудняло доступ к пострадавшим районам, сказал Купер.

Реализовав масштаб бедствия, Perkins припарковал свою машину возле закрытой дороги в основании горы и начал подниматься к дому своих родителей.

"Я исследовал каждый внедорожный маршрут, но куда бы я ни шел, дороги были заблокированы оползнями или обрушились, или были покрыты глубокими оползнями", - объяснил Perkins. "По мере продвижения я столкнулся с несколькими людьми, застрявшими из-за затопленной дороги. В течение более трех с половиной часов я прошел 11 миль и поднялся на 2200 футов, чтобы finally добраться до дома своих родителей".

Обретя родителей в безопасности, Perkins выразил свое облегчение. "Я никогда не чувствовал себя так благодарным, видя чье-то благополучие", - выразил он, добавив, что его родители, оба в возрасте за 70 лет, проявили замечательную стойкость.

Perkins сообщил CNN, что у его родителей есть еда, но им скоро понадобится вода. Он также оценил, что восстановление электроэнергии в их регионе займет недели.

После подтверждения безопасности своих родителей Perkins решил вернуться вниз по горе. Туман и дождь начали сгущаться, и он не хотел истощать запасы своих родителей. На своем пути вниз он повезло поймать попутку на исправной части дороги с членом сообщества.

Сообщество, сказал он, было тепло поддерживающим, отражая истинный дух южного гостеприимства.

Его мать удалось отправить ему сообщение в воскресенье, сосредоточившись на получении запасов для соседей.

"Я все еще пытаюсь понять масштаб этого бедствия. Электричество может быть недели. Я не могу представить, сколько времени ДОТ (Департамент транспорта) потребуется для ремонта извилистых горных дорог", - заключил Perkins.

‘Жизнь, которую мы построили здесь, больше не существует’

В соседнем округе Макдауэлл, всего в нескольких минутах езды от Бункомбского округа и затопленного города Эшвилл, погибли по меньшей мере 30 человек из-за шторма.

С раннего субботнего утра в округе Макдауэлл было проведено более 20 воздушных спасательных операций, сообщил в субботнем пресс-релизе отдел управления чрезвычайными ситуациями округа.

Ливневые дожди вызвали разлив реки Свананоа, что привело к наводнениям в округе Макдауэлл и других районах региона.

Джим и Элли Бурди только что переехали в дом в Бекон-Вилле, уютно расположенный у реки, когда река Свананоа вышла из берегов и разрушила все, что у них было.

"Мы потеряли все", - сказал Джим Бурди CNN в воскресенье. "Мы потеряли обе наши машины и небольшой утилитарный фургон. Жизнь, которую мы построили здесь, теперь только воспоминание".

Попытка эвакуироваться в пятницу вечером оказалась безуспешной из-за наводнения, сказал Бурди. Застряв дома с собакой Пипер, они пытались собрать необходимые вещи и составить план.

Но вскоре вода начала просачиваться в их дом. "Мы стояли на нашем переднем крыльце, когда вода достигла нашей талии", - сказал Бурди, теперь держа Пипер на спине.

По мере того как вода поднималась все выше, единственным вариантом для выживания было забраться на крышу соседа, которая была немного ниже их собственной. После того, как они забрались на крышу, они позвонили в 911, но им сказали, что ни одна спасательная команда не может их erreichen.

Примерно через час их спасли на каяке соседи, вытащив их на сушу и спасая от неминуемой катастрофы.

Бурди описал свои первые чувства, когда они достигли суши: "В тот момент, когда я ступил на сушу, я знал, что в моей жизни есть только три вещи, которые действительно важны - моя жена, моя собака и любовь, которую мы испытываем друг к другу".

После ночи в приюте Бурди вернулся в свой разрушенный дом в воскресенье, чтобы спасти, что мог, но в конечном итоге ему пришлось избавиться от большинства их вещей.

"Вот так все и смыло, не так ли? Вода достигла водосточных труб", - сказал он.

"У нас нет электричества, нет воды и нет сигнала сотовой связи"

Держась за дрова, Мередит Кейслер, медсестра из местной школы в Эшвилле, говорит CNN: "Я получила это дерево, потому что у нас есть гриль, чтобы разжечь огонь, чтобы приготовить еду".

"Я никогда не видела ничего подобного раньше", - продолжает Кейслер, "нет электричества, воды или сотовой связи здесь".

Кажется, это мнение разделяют многие в сообществе.

Мишель Коулман, ответственная за местную религиозную организацию "Ашвилл Дрим Центр", поделилась подобным мнением с CNN: "Я никогда не видела Эшвилл в таком состоянии. Это самое разрушительное, что я когда-либо видела в нашем городе".

"Наша молитва - чтобы люди не теряли надежды, потому что наше сообщество сплотилось. Эшвилл - это стойкое сообщество", - добавила Коулман.

Гэри О'Делл, инвалид войны во Вьетнаме, смог покинуть свой дом в Восточном Эшвилле впервые в воскресенье из-за обломков. Однако он подчеркнул: "Соседи были замечательными. У нас отличный район."

О'Делл рассказал, что делит свой кислородный баллон с соседом. "У моего соседа закончился кислород, он хуже меня", - сказал О'Делл, борющийся с раком легких. Он также упомянул, что его дочь лишилась дома из-за наводнения.

"Есть так много людей, которым хуже меня. МыLucky, у нас еще есть дом, и мы сухие и в безопасности", - добавил О'Делл.

Люси Таверньер, часть команды, помогающей с уборкой, описала район как "глядящий как дно реки".

"Все покрыто мусором, деревьями и грязью, и пахнет ужасно", - прокомментировала она.

На своем переднем дворе Таверньер увидела то, что, как она believed, были вещи из магазина, который она посещала поблизости. Она believes, что это место могло быть унесено штормом.

В своем посте Перкинс упомянул, как район вокруг дома своих родителей обычно был изолированным и очаровательным в обычных обстоятельствах, показывая, что они считают это место как 'наш' или 'их'.

После бедствия Перкинс выразил благодарность за поддержку сообщества, отражая истинный дух южного гостеприимства, показывая, что они являются частью этого 'сообщества'.

CNN's Sara Smart, Isabel Rosales, Rafael Romo, Jade Gordon, Sharif Paget, Ashley R. Williams, Raja Razek, и Zoe Sottile contributed to this report.

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