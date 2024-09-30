"Жизнь, которую мы когда-то строили здесь, исчезла": Хелен наносит урон в западной части Северной Каролины.

В субботу утром он сел в свою машину и отправился в путь к дому родителей, который находился в самом сердце гор Северной Каролины, между Спрус-Пайн и Литл-Швейцария. Как признался Перкинс в посте об этом происшествии, это был их семейный дом. При обычных условиях это место очень уединенное и тихое, примерно в часе езды от Эшвилла.

Перкинс был шокирован, обнаружив, что район был разрушен ураганом Helene, который оставил после себя разрушения. Регион был лишен ресурсов, с разрушенными дорогами, домами и коммуникациями, отрезавшими его от всего мира.

По данным CNN, Helene унесла жизни не менее 93 человек, в том числе 30 в округе Бункомб, где находится Эшвилл. Северная Каролина понесла тяжелые потери, дни непрерывных наводнений превратили дороги в затопленные тропы, оставив тысячи без необходимых вещей и создав напряжение в ресурсах штата.

Губернатор Рой Купер описал это как "одну из худших бурь в современной истории". Несмотря на усилия по распространению запасов, по крайней мере 280 дорог все еще закрыты по всему штату, что затрудняет доставку помощи в пострадавшие районы, отметил Купер. Округ Бункомб сообщает о не менее 30 смертельных случаев в результате шторма.

Когда Перкинс понял, сколько дорог непроходимы, он оставил свою машину возле закрытой дороги у подножия горы и начал пешком подниматься к дому родителей.

"Я пытался пройти по всем возможным путям, но дороги были заблокированы оползнями или обрушившимися секциями, куда бы я ни пошел", - объяснил Перкинс CNN. "Я не могу описать, сколько обрушившихся дорог и глубоких оползней мне пришлось преодолеть, сколько упавших деревьев мне пришлось снять с рюкзака и обойти".

Во время своего похода Перкинс встретил нескольких людей, застрявших из-за поврежденной дороги. После более чем трех с половиной часов ходьбы он преодолел расстояние в 11 миль и поднялся на 2200 футов, чтобы finally добраться до дома родителей.

"Я никогда не был так благодарен увидеть кого-то в безопасности", - сказал Перкинс CNN, добавив, что его родители, оба в возрасте за 70 лет, были предприимчивыми людьми.

Родители были невредимы, и их дом был в основном цел, но они были заперты, не могли спуститься с горы пешком, сказал Перкинс.

"У них есть припасы. У них заканчивается вода, но у них есть достаточно пропана, чтобы греть воду, когда это понадобится", - сказал Перкинс CNN в воскресенье, заметив, что восстановление электроэнергии может занять недели для их района.

После того, как Перкинс нашел своих родителей в субботу, туман и дождь сгустились, и он решил спуститься. "Я не хотел использовать их запасы, так что я решил вернуться тем же путем", - объяснил Перкинс, добавив, что ему даже удалось поймать попутку на неповрежденном участке дороги с местным жителем на обратном пути.

Сообщество было стойким, сказал Перкинс. Его мать смогла отправить ему сообщение в воскресенье, и оно в основном касалось получения запасов для соседей.

"Я все еще пытаюсь это переварить. Я никогда не видел ничего подобного", - сказал Перкинс. "Электричество может быть восстановлено в течение нескольких недель. Я не могу представить, сколько времени потребуется Департаменту транспорта, чтобы отремонтировать извилистые дороги, прилепившиеся к крутым склонам гор".

‘Жизнь, которую мы построили здесь, больше нет.’

В нескольких милях к востоку от округа Бункомб и сильно пострадавшего города Эшвилл находится округ Макдауэлл, где с раннего утра в субботу было проведено более 20 воздушных спасательных операций, сообщает управление гражданской обороны округа в сообщении в субботу.

Тяжелые дожди заставили реку Свананоа выйти из берегов и затопить округ Макдауэлл и другие районы в регионе.

Джим и Элли Бурди переехали в свой дом в поселке Бекон Виллидж, расположенный рядом с рекой, около восьми лет назад. Когда река Свананоа вышла из берегов и затопила их дом, она разрушила все их имущество.

Пара и их собака были вынуждены искать убежище на крыше соседа для безопасности, сказал Джим Бурди CNN в воскресенье.

"Мы потеряли все", - сказал Джим Бурди. "Мы потеряли обе наши машины и небольшой утилитарный трейлер. Жизнь, которую мы построили здесь, больше нет".

Они пытались эвакуироваться в пятницу вечером, но затопленные дороги сделали это невозможным, сказал Бурди. Без возможности обойти воду пара и их собака Пипер решили остаться дома, чтобы собрать запасы и составить новый план.

Но вода soon начала просачиваться внутрь.

"Мы были на нашем переднем дворе, и вода была по пояс", - сказал Бурди, который к тому времени уже привязал Пипера к своей спине.

По мере того, как вода продолжала подниматься, пара поняла, что их единственный шанс на спасение - забраться на крышу соседа, которая была ниже их. Они использовали два картонных ящика для упражнений, чтобы перебраться на крышу.

На крыше они позвонили в 911, но им сказали, что никого не могут спасти.

Примерно через час сосед приплыл на каноэ и спас их по одному, сказал Бурди.

"В тот момент, когда мы ступили на твердую землю, я понял, что единственные две вещи, которые имеют значение в моей жизни, - это моя жена и моя собака", - вспоминает Бурди.

Затем они нашли убежище в доме другого соседа, чтобы высохнуть и переодеться. Вечером они провели ночь в убежище. На следующий день они смогли связаться с близким другом, где они сейчас живут.

Бурди вернулся домой в воскресенье, чтобы спасти, что мог, но большую часть их имущества пришлось выбросить, сказал он.

"Вода от наводнения была до карнизов", - сказал он CNN.

Сжимая в руках дрова, Меридит Кийзлер, школьная медсестра в Эшвилле, поделилась этим с CNN. Она объяснила, что они собирают дрова для гриля, чтобы разжечь огонь для приготовления пищи.

"Я никогда не видела ничего подобного раньше", - продолжила Кийзлер, добавив, что в настоящее время у нее нет электричества, воды или связи.

То же самое чувство испытывали и многие другие члены сообщества.

Мишель Колман, исполнительный директор Центра мечтаний Эшвилла, также поговорила с CNN, сказав, что никогда не видела Эшвилл в таком состоянии.

"Это самое разрушительное событие, которое я когда-либо видела в нашем городе", - заявила Колман. "Мы надеемся, что наше сообщество останется сильным, и люди не потеряют надежду".

Гэри О'Делл, инвалид войны во Вьетнаме, поделился своим опытом с CNN. Он упомянул, что в воскресенье был первый день, когда он смог покинуть свой дом в восточном Эшвилле из-за обломков, но подчеркнул доброту своих соседей.

"Мы делимся кислородным баллоном с соседом", - сказал О'Делл, у которого рак легких. "У моего соседа закончился кислород, и он в худшем состоянии, чем я". Он добавил, что дочь потеряла свой дом из-за наводнения.

"Есть так много людей в худших условиях, чем я, и мыLucky, что у нас еще есть дом и мы в безопасности", - заключил О'Делл.

Люси Таверньер, участвующая в уборке территории, описала это как "видное дно реки".

Оно "заполнено мусором, деревьями и грязью, и пахнет", - сказала она.

На своем переднем дворе Таверньер заметила то, что, по ее мнению, были материалы из магазина, который она посещала поблизости. Она предположила, что они могли быть унесены штормом.

В этом отчете сотрудничали Сара Смарт, Изабель Росалес, Рафаэль Ромо, Джейд Гордон, Шариф Пейджет, Эшли Р. Уильямс, Ража Разик и Зоя Соттиле из CNN.

Несмотря на трудности, Перкинс смог организовать поставку необходимых товаров своим родителям. Он координировал с местными властями и организовал сброс с вертолета возле их дома, гарантируя, что его родители имеют доступ к необходимым ресурсам.

Последствия Хéléне в этом контексте относятся к сообществу, включая таких людей, как Перкинс и его родители, которые пострадали от шторма и работали вместе, чтобы помочь друг другу в трудные времена.

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