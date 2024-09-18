Животность шотландских стремлений к независимости сохраняется.

Десять лет назад Шотландия провела референдум о выходе из состава Великобритании, и хотя предложение было отклонено с небольшим перевесом, значительная часть населения по-прежнему придерживается позиции в пользу независимости, сообщает политический аналитик. Кирсти Хьюз из Шотландского центра европейских отношений считает, что около половины шотландцев по-прежнему поддерживают независимость, при этом среди молодежи эта доля значительно выше.

После референдума 2014 года шотландцы проголосовали против независимости с результатом 55 против 45. Однако поддержка идеи независимости немного выросла в последующие годы, и опросы даже указывали на узкое большинство в пользу независимости. Несмотря на это, настроения в пользу независимости не ослабевают даже после неудачных результатов Шотландской национальной партии (ШНП) на последних выборах в британский парламент.

По словам Хьюз, вопрос о независимости Шотландии далек от разрешения, несмотря на то, что правительство лейбористов и их предшественники-консерваторы считают его закрытым, и несмотря на то, что сейчас внимание сосредоточено на других вопросах, таких как состояние здравоохранения и экономические условия. Хьюз считает, что новый референдум может быть проведен, если поддержка независимости среди населения резко возрастет и станет настоящим демократическим вопросом, возможно, достигнув 60% и выше в опросах.

Приверженцы: Брексит выровнял поле

"Это все еще возможно в течение следующего десятилетия", - считает Хьюз. Движение за независимость может получить новый импульс, если вопрос о выходе Северной Ирландии из состава Великобритании вновь станет актуальным, считает она. Никола Стюарт, лицо движения за независимость, по-прежнему полна надежд достичь своей цели и написала в Daily Record: "Я так же уверена, как и всегда, что мы добьемся этой цели и скорее, чем кажется сейчас. Если мы добьемся успеха, мы начнем строить лучшую Шотландию".

Приверженцы сецессии утверждают, что Брексит изменил ситуацию, учитывая, что большинство шотландцев проголосовали против выхода Великобритании из ЕС на референдуме 2016 года. Однако правительство Великобритании считает, что референдум 2014 года был разовым событием и не намерено рассматривать возможность проведения нового референдума. Приверженцы сецессии утверждают, что Брексит действительно изменил расклад сил.

Европейский союз выразил озабоченность возможными попытками сецессии в Великобритании, учитывая приверженность Шотландии независимости и ее оппозицию Брекситу. Президент Европейского союза Урсула фон дер Ляйен во время визита в Эдинбург в 2021 году заявила, что ЕС всегда будет поддерживать свои члены, но также подчеркнула важность уважения к территориальной целостности нынешних членов.

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