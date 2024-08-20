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Жители Восточной Палестины предпочитают дополнительное время и подробные данные, прежде чем согласиться на соглашение на 600 миллионов долларов.

ЖИТЕЛИ ИЗ ИСТ-ПЭЛЭСТИН, ОГАЙО, ТРЕБУЮТ УВЕЛИЧИТЬ СРОК И ПОЛУЧИТЬ БОЛЬШЕ ДЕТАЛЕЙ, ПЕРЕД ТЕМ, КАК СОГЛАСИТЬСЯ СО СВОИМ ЧАСТЯМИ СОГЛАШЕНИЯ О КОМПЕНСАЦИИ В РАЗМЕРЕ $600 МИЛЛИОНОВ С КОМПАНИЕЙ NORFOLK SOUTHERN, В СВЯЗИ С ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ КАТАСТРОФЫ ПРОШЛОГО ГОДА.

 and  Ksenia Johnson
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Обширное облако темного дыма появляется над Восточным Пейсли, Огайо, в результате преднамеренного...
Обширное облако темного дыма появляется над Восточным Пейсли, Огайо, в результате преднамеренного взрыва части поезда Norfolk Southern, который сошел с рельсов 6 февраля 2023 года.

Жители Восточной Палестины предпочитают дополнительное время и подробные данные, прежде чем согласиться на соглашение на 600 миллионов долларов.

Не ясно, примет ли судья решение по ходатайству до срока подачи претензий жителями в радиусе 20 миль от аварии до четверга.

Жители в радиусе 10 миль от инцидента 3 февраля 2023 года возле границы Огайо-Пенсильвания также должны решить, принимать ли им денежную компенсацию до $25,000 на человека за личные травмы. Принятие этой суммы означает отказ от права на судебное разбирательство в будущем, если кто-то разовьет рак или другое серьезное заболевание из-за химического воздействия.

Размер компенсации зависит от расстояния до аварии, и те, кто живет в радиусе 2 миль, получат $70,000 за ущерб имуществу. Те, кто находится на периферии зоны, могут получить несколько сотен долларов.

Одной из основных проблем в иске в суде Варрена является то, что адвокаты, представляющие жителей в судебном разбирательстве, не раскрыли результаты тестов, проведенных в районе их экспертом Стивеном Петти, который выступал в многочисленных судебных разбирательствах по вопросам загрязнения.

Адвокаты, участвующие в деле, изначально заверили жителей в интервью с СМИ, что данные Петти будут представлены в судебных документах для иллюстрации воздействия аварии на Ист-Пэлистін. Но с тех пор они, похоже, забыли о Петти, заменив его другим экспертом на онлайн-встрече с жителями, который сказал, что, скорее всего, никто в городе не заболеет раком из-за аварии. Однако доктор Арч Карсон не уточнил, на каких данных основывалось его мнение.

Исследователи, изучающие здоровье жителей в районе и отслеживающие проблемы с дыханием, кожей и другие проблемы со здоровьем, которых они сообщают, предупреждают, что может пройти несколько лет, чтобы понять долгосрочные последствия аварии.

"Я полностью не согласен с доктором Арчем Карсоном – нет данных, подтверждающих его заявление", – сказал доктор Эрин Хейнс, который возглавляет одно из основных исследований в городе и является главой отдела эпидемиологии и охраны окружающей среды в Колледже общественного здравоохранения Университета Кентукки.

Варрен обвинил адвокатов истцов в том, что они ставят свои потенциальные гонорары до $180 миллионов выше интересов жителей.

Адвокаты истцов не ответили на ходатайство Варрена в понедельник, но они ранее защищали соглашение, объявленное весной. Они утверждают, что соглашение больше, чем любое публично объявленное соглашение о аварии в прошлом, и время, данное жителям для рассмотрения предложения, соответствует другим соглашениям.

Некоторые жители критиковали первоначальный срок отказа от иска, который был установлен менее чем через неделю после того, как Национальный совет по безопасности на транспорте провел слушание по своим выводам в ходе расследования.

Первоначальное обещание адвокатов жителям раскрыть данные Петти в судебных документах было направлено на то, чтобы показать воздействие аварии на Ист-Пэлистін, но они, похоже, забыли об этом обещании с тех пор. Как жители, мы имеем право быть скептическими в отношении замены другого эксперта на онлайн-встрече с жителями и отсутствия четкого обоснования мнения, что никто в городе не заболеет раком из-за аварии.

Разбираясь в деталях этого

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