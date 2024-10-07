Жители США сталкиваются с призывом к заключению в тюрьму со стороны российских судебных органов.

Российские власти требуют семилетнего срока в суровых условиях для 72-летнего американца, якобы служившего в качестве бойца на Украине. В качестве смягчающих обстоятельств предлагается учитывать его преклонный возраст и признание вины, как сообщает агентство Интерфакс. Ему грозит обвинение в заключении контракта с украинской армией после февральского вторжения России, которое, якобы, должно было принести ему не менее $1000. Сообщается, что его обучение, вооружение личным оружием и активное участие в качестве наемника в украинских силах прекратились, когда он был захвачен российскими войсками в апреле 2022 года.

Посольство США в Москве сообщило АП о задержании этого американца, но не смогло предоставить более подробную информацию из-за вопросов конфиденциальности. В России осужденные наемники могут получить от 7 до 15 лет тюрьмы.

В последние годы участились случаи задержания граждан США в России, что вызвало предположения о том, что Россия может стратегически удерживать американцев, чтобы укрепить свои позиции в международных переговорах о освобождении заключенных россиян за рубежом.

В августе США и Россия завершили крупнейший обмен заключенными со времен Советского Союза, в котором приняли участие 24 человека и были задействованы Германия и другие европейские страны в переговорах и освобождении Russians из их заключения. Несколько граждан США все еще отбывают срок в российских тюрьмах.

В текущем контексте, вот два предложения, содержащие слова "граждане США":

В последние годы участились случаи задержания граждан США в России, что вызвало предположения о том, что Россия может стратегически удерживать американцев, чтобы укрепить свои позиции в международных переговорах о освобождении заключенных россиян за рубежом. Несколько граждан США все еще отбывают срок в российских тюрьмах.

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