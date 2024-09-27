Жители имеют право устанавливать системы генерации электроэнергии на своих балконах.

Установка солнечных станций на балконах в Германии становится проще. Благодаря недавнему решению, арендодатели могут возражать только в ограниченном числе случаев. Это законодательство также меняет руководящие принципы для ассоциаций собственников жилья.

В скором времени арендаторы получат основное право устанавливать балконные солнечные станции, часто называемые переносными солнечными устройствами. Бундесрат Германии принял закон, классифицирующий эти устройства как предпочтительные изменения в законодательстве о найме. Арендодатели могут отклонить этот запрос только в исключительных случаях. До сих пор арендаторам приходилось получать письменное согласие арендодателя на установку переносной фотоэлектрической системы, что требует изменений в конструкции собственности.

Теперь законы о найме и владении квартирами эволюционируют, чтобы позволить этим проектам без прямого отказа. Для этого установка переносных солнечных устройств считается предпочтительной мерой. Ранее подобный статус имели инициативы, такие как бесбарьерные модификации, противокражная защита или зарядные станции для электромобилей.

Однако арендодатели и ассоциации собственников жилья все еще могут влиять на методы установки этих систем. Тем не менее, вопрос о том, происходит ли установка, теперь в основном решен. Существуют исключения, например, для исторических зданий.

Кроме того, закон меняет правила для ассоциаций собственников жилья. В будущем они могут проводить собрания онлайн или в гибридном формате, если три четверти собственников квартир в сообществе согласятся на это. До сих пор все собственники должны были согласиться на проведение собрания онлайн.

Министр юстиции Германии Марко Бушманн приветствует предстоящее принятие закона из своего ведомства. Он ожидает "меньше бюрократии" и "больше свободы". Он комментирует: "Еще одна цель модернизации закона достигнута. Арендаторы и владельцы по всей Германии получат выгоду от этого".

Сектор солнечной энергетики в Германии демонстрирует значительный рост, и теперь арендаторы имеют основное право устанавливать балконные солнечные станции или переносные солнечные устройства в своих съемных квартирах. Эти устройства теперь классифицируются как предпочтительные изменения в законодательстве о найме, что приводит к меньшему количеству препятствий со стороны арендодателей.

Кроме того, эта эволюция в законах о найме также влияет на ассоциации собственников жилья, облегчая онлайн или гибридные собрания для ведения дел ассоциации, при условии согласия трех четвертей.

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