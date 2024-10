Житель Крыма может быть осужден на длинную тюремную казнь по обвинению в государственной измене.

16:42 Врач под следствием за накопление миллионов через фиктивные справки об инвалидности

Главный врач медицинской комиссии в Украине подозревается в накоплении миллионов, выдавая справки об инвалидности якобы больным мужчинам. Во время обысков в ее доме и на работе в городе Хмельницкий были изъяты около пяти миллионов евро наличными. Кроме того, более двух миллионов евро были найдены на ее офшорных счетах, сообщает Государственное бюро расследований. 64-летнему врачу также принадлежат многочисленные недвижимость и роскошные автомобили. Во время обысков были найдены списки мужчин, получивших фиктивные справки об инвалидности. Она может получить до 12 лет тюремного заключения, как сообщается в СМИ. В то же время прокуратура в восточноукраинском регионе Харьков передала 13 врачей, которые якобы выдавали справки об инвалидности более чем 400 мужчинам за примерно 2200 евро каждый.

16:12 Украина взяла на себя ответственность за пожар на российском нефтехранилище

Украина взяла на себя ответственность за пожар на нефтехранилище в российском регионе Воронеж. Украинские источники из Службы безопасности Украины заявили, "ПВО противника не смогла справиться, несмотря на активность". Нефтехранилище, содержащее двадцать цистерн, было атаковано ночью с помощью дрона, что привело к значительному пожару. Губернатор Воронежа подтвердил, что украинский дрон атаковал пустую цистерну на нефтехранилище, вызвав небольшой пожар, который был быстро потушен. Однако российские службы экстренной помощи сообщили о пожаре, охватившем площадь 2000 квадратных метров на складе в Воронежском регионе.

16:00 Губернатор Херсонской области: пожилая женщина погибла от удара российского дрона

Губернатор Херсонской области сообщил о гибели женщины в результате атаки российского дрона. 75-летняя женщина погибла, когда российская армия атаковала Херсон дроном днем.

15:49 Вайгенкнехт и Вадепуль хвалят Вайдке, Войт и Кречмер за их вклад в Украину

В то время как совместное обращение министров Саксонии и Бранденбурга, Михаэля Кречмера и Диетмара Вайдке, и председателя ХДС Тюрингии Марио Войта вызвало значительную критику в отношении их подхода к Украине, появились похвалы от Сахры Вайгенкнехт, возглавляющей БСВ. "Обдуманное и контрастное предложение" было их совместным призывом, сказал она "Фrankfurter Allgemeine Zeitung". Поддержка также пришла от эксперта ХДС по внешней политике, Йоханна Вадепуля: "Предложение ответственное, потому что оно придерживается наших основных руководящих принципов: оно признает нарушение международного права Россией, наше твердое приверженность ЕС и НАТО и разрешение, возможное только в соответствии с Уставом ООН". С гостевой статьей "красная линия" была проведена. "Если она будет пересечена, не будет сотрудничества с БСВ". Вадепуль воспринимает обращение как "серьезную попытку создать мост для потенциальных переговоров о коалиции, придерживаясь собственных принципов". То, что три ведущих политика из ХДС и СДПГ приняли участие в этой инициативе, "это сильное заявление". Узнайте больше здесь.

15:30 Политики Востока вызывают критику своим украинским обращением: "Ценности обмениваются на власть"

Лидер ХДС Фридрих Мерц раскритиковал призывы к более дипломатическим усилиям для прекращения конфликта между Россией и Украиной со стороны ведущих политиков с востока. "Украина борется за свое существование. В наших собственных интересах продолжать поддерживать ее. Переговоры о мире состоятся только тогда, когда обе стороны готовы", - сказал Мерц "Süddeutsche Zeitung". Критика также пришла от председателя комитета по иностранным делам СДПГ Михаэля Рот. "Если письмо от трех потенциальных министр-президентов является смягчением для потенциальных переговоров о коалиции с БСВ, я советую крайне осторожно относиться к этому", - сказал Рот, ссылаясь на альянс между Сахрой Вайгенкнехт и недавними выборами в землях. МEP FDP Мари-Агнес Штрак-Циммерманн поделилась своими мыслями с "Rheinische Post". "Кажется, что либеральные ценности нашей страны обмениваются на небольшую выгоду и кампанию". Главы Саксонии и Бранденбурга, Михаэль Кречмер от ХДС, и Диетмар Вайдке от СДПГ, а также председатель ХДС Тюрингии Марио Войт написали гостевую статью в "Frankfurter Allgemeine Zeitung", призывая к прекращению огня в Украине и призывая федеральное правительство вести переговоры с Россией. Узнайте больше здесь.

15:05 Вскрытие определило вероятную причину смерти предполагаемого "шпионского кита"

В отличие от спекуляций активистов по правам животных, предполагаемый "шпионский кит", найденный в Норвегии, скорее всего, был убит бактериальной инфекцией. Ветеринары, проводившие вскрытие белухи, заключили, что "вероятной причиной смерти была бактериальная инфекция". Это могло быть вызвано раной во рту, согласно отчету вскрытия, сообщили полицейские. Норвежский ветеринарный институт и эксперты-криминалисты полиции установили, что несколько поверхностных кожных ран на морском млекопитающем не были огнестрельными ранами, и не было найдено никаких металлических осколков. Кита впервые заметили в Норвегии в 2019 году, с ошейником с камерой и надписью "Оборудование Санкт-Петербурга", что вызвало спекуляции о том, что это мог быть российский шпионский кит или терапевтический кит. Он был найден мертвым в норвежской бухте в конце августа 2024 года. Две организации по защите животных утверждали, что кита застрелили на основе характера его ран и подали жалобу.

14:33 Множественные атаки дронов: Киев сообщает о поврежденияхУкраина сообщает, что сбила 9 дронов и помешала еще 7 из 19, пытавшихся атаковать критически важную инфраструктуру за ночь. Мэр Киева Виталий Кличко сообщает, что в городе был поврежден жилой дом, и пожар был быстро потушен. В южной части Херсона губернатор Ярослав Янушевич сообщает, что множественные атаки поразили критическую инфраструктуру, коммунальные объекты и 35 частных домов, в результате чего погиб один человек и пострадали четверо.

14:04 Москва: "Киев играет с огнем"Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил Reuters, что "Киев продолжает играть с огнем, и мы, конечно, обратим на это внимание представителей МАГАТЭ". В четверг российские силы якобы отразили украинский дрон возле Kurskской АЭС, и некоторые источники сообщают о пожаре в нескольких километрах оттуда. Пресс-секретарь МИД Украины Георгий Тихый ранее опроверг использование украинского вооружения возле АЭС.

13:46 Франция отправляет 12 гаубиц Caesar в УкраинуМинистр обороны Франции Себастьен Лекорну объявил через платформу X, что французская оборонная компания KNDS получила контракт на поставку 12 гаубиц Caesar, оплаченных Украиной. Caesar расшифровывается как "Мобильная артиллерийская система с боеприпасами", и эта самоходная артиллерийская система может поражать цели на расстоянии до 55 километров. Лекорну добавил, что "увеличение производственной мощности нашей оборонной промышленности помогает поддерживать Украину". Ранее Франция поставляла Украине гаубицы Caesar.

13:11 Украина: поджог здания ФСБ в НовосибирскеВ Новосибирске 3 октября произошел поджог здания российской службы безопасности ФСБ. Мужчина, запечатленный на видео украинской военной разведкой, якобы поджег здание и погиб в огне. Об этом сообщают российские СМИ.

12:34 Россия: убит работник АЭС в результате взрыва машиныКлючевая фигура на российской оккупированной украинской АЭС в Запорожье была убита взрывом машины. Украинская служба безопасности опубликовала видео взрыва машины и заявила, что "начальник службы безопасности АЭС" Андрей Короткий был убит. Короткий был идентифицирован как "военный преступник", который "согласился сотрудничать с российскими оккупантами" службой безопасности, так как он увольнял проукраинских сотрудников АЭС. Про-российское руководство АЭС подтвердило смерть Короткого и назвало это "террористической атакой, организованной Киевом". Директор АЭС Юрий Черничук назвал это "безрассудной" атакой, которая "должна быть наказана". Следственный комитет России заявил, что взрывное устройство было установлено под машиной Короткого у его дома и взорвалось, когда он уезжал.

12:02 Мунц: Путин хочет показать, что "война того стоит"По словам Райнера Мунца, российская армия усилит давление на востоке Украины после захвата города Вугледар. Мунц также объяснил, почему Путин все чаще назначает ветеранов войны на высокие должности.

11:29 Украина: по меньшей мере 177 украинских военнопленных погибли в российском пленуС начала российского вторжения в Украину по меньшей мере 177 украинских военнопленных погибли в российском плену, сообщает Виктория Цымбалиук из координационного центра украинских военнопленных в "Киевском независимом". Фактическое количество погибших в российском плену может быть намного выше из-за отсутствия международного мониторинга, добавляет Цымбалиук. "Многие тела погибших не возвращены, и некоторые даже не признаются Россией как военнопленные", - говорит Цымбалиук. Поступали сообщения о пытках и смерти украинских военнопленных в российском плену. В сентябре генеральная прокуратура начала уголовное расследование в связи с казнью 84 украинских военнопленных.

11:00 Украина: русские атакуют область Кировоград дронамиРоссийские силы атаковали центральную украинскую область Кировоград дронами, сообщил глава военной администрации региона Андрей Райковыч в своем Telegram-канале. В результате атаки дронов был поврежден офисный здание в городе Голованевск, в результате чего пострадал один человек.

10:27 Страховая компания UNIQA finally exits RussiaАвстрийская страховая компания UNIQA завершила продажу своего российского подразделения российской Renaissance Life. Сумма сделки не разглашается. UNIQA объявила более года назад, что планирует продать свою совместную страховую компанию с Raiffeisen Bank International (RBI) российской страховой компании Renaissance Life. "С завершением этой сделки мы официально покинули российский рынок", - сказал член совета директоров UNIQA Вольфганг Киндл.

09:55 Большие пожары в двух российских нефтебазахВ двух российских нефтебазах overnight произошли пожары. В Воронежской области (см. запись 05:10) губернатор Александр Гусев заявил, что взрыв украинского дрона вызвал пожар. Он сообщил в Telegram, что обломки перехваченного боевого дрона упали в нефтебазу и подожгли пустую цистерну. В социальных сетях распространялось видео предполагаемого удара дроном, хотя масштаб пожара оставался неясным. Нефтебаза площадью 10 000 квадратных метров горит в российской деревне недалеко от Перми в Уральских горах. Российская служба экстренных ситуаций подтвердила это, но не упомянула удар дроном. Украинские дроны могут атаковать цели на таком расстоянии. Деревня находится примерно в 1700 километрах от Украины. Читайте больше здесь.

10:58 Украина обнародовала данные о потерях среди российских войск

Генеральный штаб Украины опубликовал новые данные о потерях среди российских войск. По их данным, с 24 февраля 2022 года Россия потеряла примерно 657 940 soldiers в Украине, с ежедневной потерей 1230. Отчет из Киева также сообщает о уничтожении 15 танков, 59 артиллерийских систем и 101 дрона. В целом, Россия потеряла 8908 танков, 18965 артиллерийских систем, 368 самолетов, 328 вертолетов, 16494 дрона, 28 кораблей и одну подлодку, согласно Украине. Международные оценки предполагают более низкие потери, но и эти цифры могут быть минимальными.

09:09 Украина сообщает о 82 российских атаках на Сумскую область

Российские силы атаковали Сумскую область на северо-востоке Украины 82 раза за последние 24 часа, сообщил региональный военный штаб в Telegram. В результате атак пострадали восемь человек. По данным, российские силы использовали мортиры, артиллерию, реактивные установки, управляемые бомбы и дроны. Более десяти общин в Сумской области были затронуты, в том числе Миколаїв, Хотын, Юнакивка, Миропіль, Билоопіль, Рыхківка, Краснопіль, Велика Писаревка, Нова Слобода, Глухів, Шалигине, Есмань и Середина-Буда. Сумская область граничит с российскими регионами Брянск, Курск и Белгород.

08:33 Украина открывает первый центр вербовки в Польше

Украинская армия открыла центр вербовки в Польше, объявило Министерство обороны Украины. Центр "Украинского легиона" в польском городе Люблин является первым зарубежным центром вербовки для украинской армии. План по обучению "Украинского легиона" в Польше был частью соглашения о безопасности, подписанного президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром Польши Дональдом Туском в июле. С начала российского вторжения Польша приняла почти миллион человек из Украины. Оценки украинского правительства предполагают, что около 300 000 человек призывного возраста из Украины проживают в Польше. Министр обороны Польши Валериан Кшисьтоф Косиняк-Камыш told the portal "Wirtualna Polska" that Poland is not responsible for the recruitment of Ukrainian volunteers but only for their military training. "The number of Ukrainians who have enlisted for this is too small," said Kosiniak-Kamysz. According to the Ukrainian Ministry of Defense, almost 200 applications have been received so far.

Украинская армия открыла центр вербовки в Польше, объявило Министерство обороны Украины. Центр "Украинского легиона" в польском городе Люблин является первым зарубежным центром вербовки для украинской армии. План по обучению "Украинского легиона" в Польше был частью соглашения о безопасности, подписанного президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром Польши Дональдом Туском в июле. С начала российского вторжения Польша приняла почти миллион человек из Украины. Оценки украинского правительства предполагают, что около 300 000 человек призывного возраста из Украины проживают в Польше. Министр обороны Польши Валериан Кшисьтоф Косиняк-Камыш told the portal "Wirtualna Polska" that Poland is not responsible for the recruitment of Ukrainian volunteers but only for their military training. "The number of Ukrainians who have enlisted for this is too small," said Kosiniak-Kamysz. According to the Ukrainian Ministry of Defense, almost 200 applications have been received so far.

06:52 ISW: Ресурсы России критически истощены для наступления на востоке Украины

Российские силы больше не имеют достаточных людских и материальных ресурсов для поддержания интенсивных наступательных усилий в долгосрочной перспективе, согласно Институту изучения войны (ISW). Летнее наступление России готовилось военным руководством России в течение нескольких месяцев. Однако резервы и ресурсы, собранные для этой цели, скорее всего, значительно истощены из-за интенсивных боев последних месяцев, согласно ISW. Как ранее оценивали украинские официальные лица и ISW, нынешнее российское наступление на востоке Украины, скорее всего, достигнет своего пика в ближайшие месяцы, если не недели.

06:12 Зеленский: "Линию фронта нужно усилить"

Президент Украины Владимир Зеленский назвал визит нового генерального секретаря НАТО Марка Рютте в Киев "значительным" всего через два дня после его инаугурации. "Теперь речь идет об исполнении этих приоритетных соглашений с партнерами Украины", - говорит Зеленский в своем вечернем видеообращении. В первую очередь, все обязательства, взятые на себя партнерами Украины в отношении поддержки обороны страны, должны быть полностью выполнены, подчеркивает Зеленский, имея в виду ранее невыполненные или частично выполненные обещания. "Линию фронта нужно усилить", - говорит Зеленский. Кроме того, он требует от партнеров разрешения на использование дальнобойного оружия против военных целей на территории России. "Все в альянсе осознают необходимость этого", - говорит Президент. Зеленский также называет противовоздушную оборону еще одним приоритетом.

05:35 Украина представляет свои возможности по малокалиберному оружию для привлечения иностранных инвесторов

Министерство обороны Украины ищет иностранных инвесторов для своей оборонной промышленности. Для потенциальных иностранных инвесторов был организован специальный оружейный салон на неразглашаемом месте в Украине, сообщает агентство Ukrinform. Заместитель министра Дмитрий Клименков представил ряд украинского оружия, в том числе систему противотанковых ракет, самоходную артиллерийскую систему, беспилотные самоубийственные vehicles и машины разминирования. "У нас есть уникальные разработки, которые уже были протестированы в бою и отшлифованы разработчиками до определенного стандарта", - сказал он. Согласно Ukrinform, Министерство обороны Украины уже инвестировало четыре миллиарда долларов (3,6 миллиарда евро) в оборонную промышленность и надеется привлечь больше инвестиций от международных партнеров.

05:10 Москва: Дрон сбит, горит нефтяной танкер

В ночное время вблизи границы в российском регионе Воронеж якобы были сбиты несколько украинских дронов. Один из них, якобы, упал на территорию нефтебазы, что привело к возгоранию незанятого танка. Preliminary assessments suggest no casualties. The credibility of these statements cannot be authenticated. Воронеж недавно стал целью украинских атак дронов.

02:51 Киев усиливает восточные оборонительные сооружения

Украинский Командующий Вооруженными Силами, Генерал Александр Сирский, отдал приказ укрепить оборонительные сооружения в восточном регионе Донецк. Российские силы продвигаются вперед в нескольких секторах на востоке Украины. Сирский поделился этой информацией в социальных сетях, упомянув, что сотрудничает с 25-й Сicheslav Воздушно-десантной бригадой на "одном из самых критических фронтов".

22:22 Конфликт России с Украиной негативно влияет на туризм в Латвии

Как сообщает латвийская газета "Diena", конфликт России с Украиной отрицательно влияет на туристическую индустрию Латвии. tanto, как и Центральное статистическое бюро, признают, что война мешает восстановлению туристической индустрии после COVID-19. Кроме того, посетители воспринимают Балтийский регион как менее безопасный из-за близости соседних военных конфликтов.

21:40 Швейцария поможет Украине 1,5 миллиардами евро

Швейцария планирует выделить 1,5 миллиарда швейцарских франков (приблизительно 1,54 миллиарда евро) на программы восстановления в Украине в течение следующих четырех лет. Средства в основном будут направлены на украинское самоуправление, разминирование и гуманитарную помощь. Оставшиеся средства будут направлены на проекты, связанные с швейцарским частным сектором, Министерством общин и территориального развития и инфраструктуры Украины. "Чтобы показать серьезность наших намерений, наш представитель в Украине будет контролировать реализацию проекта", - объявил швейцарский посол Феликс Бауманн на встрече с министром Олегом Кулебой. Кулеба также подчеркнул строительство квартир для 4,5 миллионов перемещенных лиц как приоритет для сотрудничества со Швейцарией.

20:39 Украина получает систему ПВО Patriot от Румынии

Украинские власти приняли систему ПВО Patriot от Бухареста, как подтвердил спикер Министерства обороны Румынии Константин Спину радио "Свободная Европа". "Я выражаю благодарность всем странам, которые помогают нам с ПВО, особенно благодарен Румынии за системы Patriot. Вместе мы можем достичь большей эффективности - мы можем положить конец российскому террору, уничтожая Shahed дроны и ракеты вместе", - сказал президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении в среду. Сначала колеблющаяся, Бухарест решила в июне передать один из своих Patriot. Правительство Румынии санкционировало поставку системы в прошлом месяце.

19:57 Forbes: Газпром стал самой убыточной компанией России

Российская корпорация Публичное акционерное общество Газпром потерпела рекордный чистый убыток в размере 5,5 миллиардов евро в 2023 году, впервые за 25 лет, согласно журналу Forbes. Комплекс по производству амурского газа и химических веществ, совместное предприятие российской Сибура Холдинг и китайской Sinopec, заняло второе место в рейтинге самых убыточных компаний России по версии Forbes. Убытки Газпрома поместили его в число пяти самых убыточных российских компаний, наряду с Ozon (с чистым убытком 408 миллионов евро), Объединенная авиастроительная корпорация (с чистым убытком 326 миллионов евро, принадлежащая Ростех), и социальная сеть ВК (с чистым убытком 326 миллионов евро).

